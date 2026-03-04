  • Megjelenítés
Keményen nekimentek Donald Trumpnak: kizárja a tárgyalást Irán – Halálos fenyegetést küldött Izrael
Keményen nekimentek Donald Trumpnak: kizárja a tárgyalást Irán – Halálos fenyegetést küldött Izrael

MTI
Portfolio
Iránnak nincs szándéka tárgyalni az Egyesült Államokkal, és felkészült egy hosszú háborúra - jelentette ki szerdán Mohammad Mohbar, az Irán elleni amerikai-izraeli offenzívában légitámadással megölt Ali Hámenei ajatollah legfelsőbb politikai és vallási vezető tanácsadója. Az izraeli védelmi miniszter bejelentette: bárki is lesz Hámenei utódja, "egyértelmű megsemmisítési célpont" lesz.  

Az iráni állami televíziónak adott nyilatkozatában Mohbar kijelentette:

Teheránnak semmi bizalma nincs Washingtonban, és nem lát alapot a tárgyalásra.

Addig folytathatjuk a háborút, ameddig csak akarjuk

- szögezte le.

Eközben Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter (címlapképünkön) az X-en azzal vádolta Donald Trump amerikai elnököt, hogy "elárulta a diplomáciát és azokat az amerikaiakat, akik megválasztották őt".

Amikor tárgyalásokon bonyolult nukleáris kérdésekhez úgy állnak hozzá, mintha ingatlanügyek volnának, és amikor a nagy hazugságok elfedik a tényeket, akkor a túlzó elvárásokat nem lehet teljesíteni. A következtetés: dühből lebombázni a tárgyalóasztalt

- írta Aragcsi.

Ugyancsak szerdán az iráni Szakértők Tanácsa, az ország elsőszámú vallási-politikai döntéshozó szerve az állami televízióban bejelentette:

közel vannak Hámenei utódjának megválasztásához.

Ahmed Hatami ajatollah, a testület egyik tagja hangsúlyozta, hogy az új legfőbb vezető személyéről a lehető leghamarabb döntenek, azonban emlékeztetett arra, hogy "az országban háborús helyzet van".

Arról, hogy az egyik legnagyobb esélyesnek Hámenei fiát, Modzstaba Hámeneit tartják, itt írtunk bővebben.

Két iráni forrás szerdán a Reuters hírügynökséggel tudatta: Modzstaba Hámanei túlélte az Egyesült Államok és Izrael által indított támadást. Az ifjabb Hámenei apja, felesége, édesanyja és egyik fia életét vesztette.

Izrael Katz izraeli védelmi miniszter ugyanakkor kijelentette:

bárki is lesz Ali Hámenei utódja, "egyértelmű megsemmisítési célpontnak" számít majd.

Bármely vezető, akit az iráni terrorrezsim kinevez azért, hogy továbbvigye az Izrael elpusztítására irányuló tervet, fenyegetést jelentsen az Egyesült Államokra, a szabad világra és a térség országaira, valamint elnyomja az iráni népet, egyértelmű megsemmisítési célpont lesz

- közölte Katz. Hozzátette: "Nem számít, mi a neve, vagy hol bujkál."

Katz szerint Izrael az amerikai partnereivel együtt továbbra is teljes erővel fog fellépni annak érdekében, hogy felszámolja az iráni rezsim képességeit, és megteremtse a feltételeket ahhoz, hogy az iráni nép megdönthesse és leválthassa a rendszert.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

