Kiderültek a részletek: így vesztette el Amerika az F-15E Strike Eagle vadászgépeit az Irán elleni háborúban
Portfolio
Az Irán ellen indított amerikai és izraeli támadás eddigi egyik legkínosabb meglepetését az okozta az Egyesült Államoknak, hogy elvesztette három F-15E Strike Eagle vadászgépét. A The War Zone (TWZ) most részletezte, pontosan mi vezetett a katonai repülőgépek lelövéséig.

Az amerikai F-15E-k elvesztéséről először március 2-án a hajnali órákban kezdtek el keringeni felvételek a közösségi médiában. Eleinte egy, később kettő, végül három vadászgép lelövését ismerték el hivatalosan. Az eset Kuvait felett történt, a kezdeti gyanút pedig gyorsan igazolták: barátitűz incidens történt.

A legfrissebb jelentések szerint a kuvaiti légierő egyik F/A-18 Hornet vadászgépe a felelős a három amerikai gép kilövéséért.

Az névtelen, de a belső információkat jól ismerő emberek beszámolóira támaszkodó írás szerint csak egyetlen kuvaiti vadászgép vett részt a balesetben. Három rakétát lőtt ki, ezek mindegyik célba talált. Mindegyik esetben a legénység katapultálni tudott, túlélték a zuhanást. Az elmondások szerint az incidens akkor történt, amikor iráni drónok hatoltak be a Perzsa-öböl partján fekvő ország légterébe, ezek közül az egyik egy amerikai bázis területére csapódott, hat katona halálát okozva.

A TWZ kiemelte, hogy a hasonló esetek egyáltalán nem példa nélküliek a történelemben, Kuvait esetében már két alkalommal is volt rá precedens korábban. A felvételeken az látszik, hogy a lelőtt gépeknek a farokrésze hiányzik, a hajtóművek pedig lángokban állnak, ami alátámasztja az incidens levegő-levegő jellegét. A lap szerint sok kérdés még megválaszolatlan, ráadásul hivatalos forrásokból sem erősítették meg az eddigi feltételezéseket. Az viszont egészen biztos, hogy

az adott pillanatban a kuvaiti vadászgépek a levegőben tartózkodtak az érkező dróntámadás elhárítása érdekében.

Azt viszont még mindig csak találgatják, hogy pontosan milyen típusú rakéta okozhatta a katasztrófát.

Címlapkép forrása: Jaber Abdulkhaleg/Anadolu Agency/Getty Images

