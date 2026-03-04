  • Megjelenítés
Meddig tart még a háború? Egyértelmű válasz jött Izraelből
Globál

Meddig tart még a háború? Egyértelmű válasz jött Izraelből

Portfolio
Az Irán elleni katonai csapások még legalább 1-2 hétig fognak tartani – írja a Telegraph az izraeli hadsereg közlésére hivatkozva.

Az izraeli vezetők azzal számolnak, hogy

még „egy vagy két hétig” biztosan folytatják az Irán elleni támadást.

Közölték: még több ezer olyan célpont van Iránban, amelyik az iszlamista rezsimhez köthető és meg kell semmisíteni, mielőtt a hadműveletek lezárásáról lehet egyeztetni.

Azt a lap nem közölte, az izraeli vezetés hogy képzeli el a konfliktus végét.

Még több Globál

NATO-tagállamra lőttek ki ballisztikus rakétát, tengeralattjáró-támadás az Indiai-óceánon, kiderült, ki lehet az új iráni vezető – Híreink az iráni háborúról szerdán

Nyíltan üzent a megtámadott olajállamoknak Irán elnöke: elmondta, Teherán mit akar elérni azzal, hogy lövi őket

Polgárháborút készítenek elő Iránban az új akciókkal – kibukott a nagy izraeli terv

Kapcsolódó cikkünk

NATO-tagállamra lőttek ki ballisztikus rakétát, tengeralattjáró-támadás az Indiai-óceánon, kiderült, ki lehet az új iráni vezető – Híreink az iráni háborúról szerdán

Címlapkép forrása: Fatemeh Bahrami/Anadolu via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Retail Day 2026

Retail Day 2026

2026. március 4.

Green Transition & ESG 2026

2026. március 5.

Agrárium 2026

2026. március 10.

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
NATO-tagállamra lőttek ki ballisztikus rakétát, tengeralattjáró-támadás az Indiai-óceánon, kiderült, ki lehet az új iráni vezető – Híreink az iráni háborúról szerdán
Itt a bejelentés, hamarosan kiderül, hogyan indul újra a Barátság kőolajvezeték!
Történelmi légi párbaj Irán fővárosa felett: olyan történt Teherán légterében, mint eddig soha
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility