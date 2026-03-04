Meddig tart még a háború? Egyértelmű válasz jött Izraelből

Az Irán elleni katonai csapások még legalább 1-2 hétig fognak tartani – írja a Telegraph az izraeli hadsereg közlésére hivatkozva.

Az izraeli vezetők azzal számolnak, hogy

még „egy vagy két hétig” biztosan folytatják az Irán elleni támadást.

Közölték: még több ezer olyan célpont van Iránban, amelyik az iszlamista rezsimhez köthető és meg kell semmisíteni, mielőtt a hadműveletek lezárásáról lehet egyeztetni.

Azt a lap nem közölte, az izraeli vezetés hogy képzeli el a konfliktus végét.

Címlapkép forrása: Fatemeh Bahrami/Anadolu via Getty Images