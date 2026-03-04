Szivárognak a felvételek: lángba borult egy hatalmas gázszállító a Földközi-tengeren, Oroszország Ukrajnára mutogat

Az Arctic Metagaz nevű gázszállító tartályhajó hétfőn kapott lángra Málta és a líbiai partvidék közelében. A közösségi médiában terjedő felvételeken jól látható, ahogy a tűz felcsap a hajóról. A legénység tagjainak állapotáról kezdetben nem érkezett információ.

New photo of the Russian LNG tanker Arctic Metagaz, which suffered a massive explosion in the Mediterranean early yesterday. The ship is a smoking hulk, with the blast nearly splitting the vessel in half. pic.twitter.com/eCKHlbThku https://t.co/eCKHlbThku — OSINTtechnical (@Osinttechnical) March 4, 2026

Az orosz közlekedési minisztérium szerdán közölte, hogy a hajót ukrán tengeri drónok támadták meg.

A tárca a támadást "nemzetközi terrorista cselekménynek" minősítette, ugyanakkor megerősítette, hogy a fedélzeten tartózkodó mind a harminc, orosz állampolgárságú személyzeti tag biztonságban van. Az ukrán biztonsági szolgálat nem reagált az esettel kapcsolatos megkeresésekre.

