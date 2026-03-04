Vészesen fogynak a rakéták, az újabb háború gyorsan felőrölheti a nyugati készleteket

Az iráni rakéta- és dróntámadások komoly nyomás alá helyezték a Közel-Kelet légvédelmi rendszereit, miközben az Öböl menti államok amerikai utánpótlásra várnak. A harcok közben egyre élesebben kirajzolódnak a nyugati fegyvergyártás kapacitáskorlátai és az aszimmetrikus hadviselés előnyei. Mostanra szinte az egyik legégetőbb kulcskérdéssé vált, hogy a az olcsó támadóeszközök vagy a védelmi rendszerek elfogórakétái merülnek ki előbb.

Az iráni rakéta- és dróntámadások miatt a Perzsa-öböl menti államok sürgősen amerikai légvédelmi elfogórakéták utánpótlását várják, miközben saját készleteik gyorsan apadnak. A régió több országa Patriot és THAAD rendszereket használ, és tisztviselők szerint már a háború első napjai után új szállítmányokat kértek Washingtontól, de ezek egyelőre nem érkeztek meg - írja a Financial Times.

A lap szerint a helyzet egyik legkellemetlenebb tanulsága az, hogy a nyugati hadiipar mennyire szűk tartalékokkal működik. Az elfogórakéták gyártása évtizedeken át nem kapott kiemelt figyelmet, az ukrajnai háború pedig már önmagában is erősen megterhelte a készleteket. Az iráni konfliktusban ráadásul különösen aszimmetrikus a helyzet:

a légvédelem sokszor millió dollárba kerülő elfogórakétákkal semmisít meg olyan iráni drónokat és rakétákat, amelyek előállítása mindössze néhány ezer dollárba kerül.

Az amerikai és izraeli erők saját közléseik szerint négy nap alatt közel 4000 célpontot támadtak, ami majdnem annyi, mint amennyit Izrael a tavaly júniusi, 12 napos háború teljes időtartama alatt. A Pentagon egy kongresszusi háttérbeszélgetésen állítólag azt is hangsúlyozta, hogy a műveletek „óriási mennyiségű lőszer felhasználásával” járnak.

A számok alapján az is sejthető, miért figyelik ennyire feszülten a készletek alakulását. Amerikai költségvetési dokumentumok szerint

az amerikai hadsereg tavaly összesen kevesebb mint 4000 különböző típusú elfogórakétával rendelkezett.

A legfejlettebb THAAD-rendszerből 2010 óta 650 darabot rendeltek, amelyek közül mintegy 150-et már fel is használtak. A Patriot-rakéták készlete is nyomás alá került, miután több száz darabot Ukrajnának adtak át.

Ezzel szemben Irán évek óta készül arra, hogy tömegesen bevethető rakéta- és drónkészletekkel terhelje túl a légvédelmet, miközben az amerikai–izraeli stratégia arra épül, hogy a kilövések után gyorsan megsemmisítsék az indítóállásokat, raktárakat és irányítóközpontokat. Ha ez sikerül, a támadások intenzitása idővel csökkenhet,

enélkül viszont nagyon megszenvedhetik a munícióversenyt, ár/érték szempontjából mindenképp

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images