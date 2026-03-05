  • Megjelenítés
A fél világ röhög: lehet, hogy egyetlen égő hibával elbukta az iráni trónörökös a visszatérés lehetőségét
Orosz „humoristák” az egész világ előtt nevetség tárgyává tették Reza Pahlavit, az Irán élére visszatérni készülő trónörököst – nagyon kellemetlen helyzetbe hozták, magukat német vezetőknek kiadva.

Vovan és Lekszusz alighanem a világ leghíresebb-hírhedtebb orosz „humoristái” – gyakorlatilag abból csinálnak viccet, hogy nyugati vezetőket hívnak fel, magukat különféle befolyásos szereplőknek kiadva, majd kellemetlen helyzetbe hozzák őket. Az erről készült felvételeket, melyek során néha kellemetlen elszólások is hallhatók, aztán nyilvánosságra hozzák. Nyugati elemzők, politikusok szerint Vovan és Lekszusz az FSZB / SZVR utasítására cselekszik.

Tevékenységük most azért került ismét reflektorfénybe, mert megkeresték Reza Pahlavit, a száműzött iráni Pahlavi-dinasztia trónörökösét, aki nyíltan arról beszélt a napokban, hogy

szeretne visszatérni Irán élére, és lázadásra biztatta Irán lakosságát.

Vovan és Lekszusz általában azzal ér el komoly sikert, hogy valamilyen hihető szerepben verik át a Nyugat vezetőit, például ukrán politikusoknak adják ki magukat és telefonon jelentkeznek be, így az erős keleti akcentus és könnyen felismerhető arcuk csökkenti a lebukás kockázatát.

Az orosz humoristák Reza Pahlavit viszont mint „a német kormány tagjai” keresték meg videóhívásban

egyikük lényegében Adolf Hitlernek volt öltözve, ráadásul úgy is mutatkozott be, mint „Adolf”, közben erős orosz akcentussal beszélt.

Az internet népe azon van kiakadva, hogy Reza Pahlavi majdnem 7 percen keresztül nem jött rá, hogy átverés áldozata, udvariasan elbeszélgetett „Adolffal”, aki Taurus rakétákat és segítséget ajánlott neki „a keresztes háborúban.”

Teljesen sokkban vagyok. Hogy lehet, hogy valaki meglátja ezt az arcot és nem jön rá, hogy ez egy teljes átverés!!!!?!”

– veti fel a kérdést egy perzsa ellenzéki X-fiók, mellékelve egy képet a Hitler-kosztümös humoristáról.

Ejha, Ő vezetné az országot? Hát, sok sikert a monarchistáknak”

– írja egy másik kommentelő.

A sah öröksége egyébként továbbra is megosztó téma Iránban: bár sokan vannak, akik Irán egykori monarchista zászlajával tüntetnek a mostani iszlamista rezsim ellen, legalább ugyanolyan sok ellenzéki szereplő van, aki sem a Pahlavi-dinasztiát, sem a síita iszlamista ajatollahokat nem akarja Irán élén látni.

A mostani szereplés nem valószínű, hogy segíti Pahlavi népszerűségének növelkedését Iránban, ahol továbbra sincs nyoma tömeges kormányellenes megmozdulásoknak, miközben Amerika és Izrael bombázása folyamatos.

