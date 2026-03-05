Irán hosszú árnyéka Európában: diaszpórák, titkosszolgálatok és terrorfenyegetések nyomában

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Az európai hírszerzések szerint az iráni államhoz köthető műveletek újra kiemelt kockázatot jelentenek: elsősorban a rezsim ellenfelei, valamint zsidó intézmények és Izraelhez köthető szereplők lehetnek célpontok, ezért az EU-ban a terrorelhárítás fokozott készültségben van. A fenyegetettséget növeli, hogy Nyugat‑Európában nagy, politikailag is aktív iráni diaszpórák működnek (különösen Németországban, Hollandiában, Franciaországban és az Egyesült Királyságban), amelyek környezetében a célzott megfigyelés, zaklatás és akár merényletkísérlet mintázata már korábban is megjelent. Magyarországon ezzel szemben az iráni közösség kicsi és jellemzően tanulmányi-szakmai mobilitáshoz kötődik, így a hazai kockázat elmarad az abszolút értelemben most sem magas EU-s kockázati szinttől.

Az európai védelmi erők mellett a terrorelhárítási szervezeteket is teljes készültségbe helyezték EU-szerte miután az Egyesült Államok és Izrael szombaton támadást indítottak Irán ellen. Nem általános, etnikai alapú profilozásról van szó, az európai szolgálatok hangsúlyozzák is, hogy az itteni kisebbségi csoportok védettségre szorulnak.

Szinte mindegyik hangsúlyozza, hogy az iráni államhoz köthető fenyegetések jelentik a valódi kockázatot. Francia, német és brit hírszerzési értékelések az iráni államhoz köthető hírszerző hálózatokat, alvó sejteket tartják kockázati tényezőnek. Ezek elsősorban két típusú célpontot figyelnek Európában:

az iráni rezsim ellenfeleit

és a zsidó intézményeket vagy Izraelhez kötődő szereplőket.

Az európai kockázatok esetében fontos tényező, hogy Nyugat-Európában jelentős iráni diaszpóra él, amelynek egy része politikailag aktív, médiát működtet vagy Teheránnal ellenséges, ellenzéki szervezetekben dolgozik.

Évtizedek óta az EU a politikai menekültek mentsvára

Az iráni közösségek mérete országonként eltér, és a statisztikák különböző módszertana miatt nehéz is tisztán látni, hogy az EU-tagállamokban pontosan hányan lehetnek. A legtöbb ország vagy az iráni állampolgárok számát méri, vagy az Iránban született lakosságot. Ezek a számok rendszerint alacsonyabbak a tényleges diaszpóra méreténél, mert sokan idővel állampolgárságot váltanak, illetve a második generáció nem jelenik meg bennük külön.

Európában a legnagyobb iráni kötődésű közösség Németországban él, a Destatis szövetségi statisztikai hivatal összesítése szerint körülbelül 319 ezer embernek van iráni migrációs háttere az országban. Ebből mintegy 250 ezer fő maga is bevándorló, és nagyjából 160 ezer körül van azok száma, akik még iráni állampolgárok és csak tartózkodási engedéllyel, vagy beutazási vízummal tartósan vannak az országban. A németországi közösség nagy része nagyvárosokban él, különösen Berlinben, Hamburgban és Frankfurt környékén.

A társadalmi profil viszonylag magas iskolázottságot mutat: a német munkaerőpiacon sok az iráni származású mérnök, orvos és kutató.

Az itteni diaszpóra több migrációs hullám eredménye:

az első nagy hullám az 1979-es iráni forradalom után indult, amikor ellenzékiek, értelmiségiek és üzleti szereplők hagyták el az országot.

A második jelentős időszak az 1990-es és 2000-es évek volt, amikor főként diákok és szakemberek érkeztek nyugat-európai egyetemekre és munkahelyekre.

Az utóbbi évtizedben újabb menekültáramlás jelent meg, amelyben politikai aktivisták, újságírók és vallási kisebbségek tagjai is szerepelnek.

Hollandiában a közösség kisebb, de jól mérhető, az itteni statisztikai hivatal legutolsó adatai alapján 2024 elején mintegy 59 ezer ember élt az országban iráni háttérrel. A holland népszámlálási adatok nemcsak az iráni állampolgárokat, hanem az iráni származású, már honosított lakosokat és a második generáció egy részét is tartalmazza. A holland diaszpóra főként Amszterdam, Rotterdam és Hága környékén koncentrálódik, amelyek még saját perzsa nyelvű médiaplatformokat is fenntartanak.

Franciaországban a közösség létszáma jóval kisebb, noha politikailag jóval aktívabb, amit a most megindult amerikai–izraeli támadások utáni ünneplő demonstrációk is mutatnak. Az INSÉE francia statisztikai hivatal utolsó részletes kimutatása szerint valamivel több mint húszezer Iránban született bevándorló élt az országban, de a tényleges létszámuk, mert a már honosított személyek és a második generáció egy része nem szerepel külön ebben a kategóriában. A közösség főként Párizs és néhány nagyvárosi egyetemi központ köré szerveződik.

A francia biztonsági szolgálatok értékeléseiben az iráni fenyegetés elsősorban célzott akciók formájában jelenik meg. Ezek a jelentések rendszeresen említik az iráni ellenzéki szereplők megfigyelését, fenyegetését vagy zaklatását, illetve a zsidó intézmények elleni potenciális támadásokat. A francia hatóságok több esetben is vizsgáltak olyan ügyeket, amelyekben iráni hírszerzési kapcsolat merült fel.

Az egyik legismertebb európai eset 2018-ban történt, amikor Franciaországban és Belgiumban iráni ellenzéki rendezvények ellen tervezett merényleteket hiúsítottak meg.

A nyomozás során egy iráni diplomatát és több közreműködőt is elítéltek Belgiumban. A rendezvényen több tízezer ember vett volna részt, köztük európai politikusok is, nem az európai lakosság ellen, hanem az iráni diktatúra ellenfelei ellen irányult volna a támadás.

A brit statisztikai és migrációs adatok szerint 114 ezren élnek Iránban született emberek vagy iráni származású lakosok az Egyesült Királyságban. London különösen fontos központ: itt működik több perzsa nyelvű média, ellenzéki szervezet és kulturális intézmény.

A brit menekültügyi statisztikák az utóbbi években erős növekedést mutatnak az iráni kérelmezők számában. 2015 és 2024 között mintegy 62 ezer iráni állampolgár nyújtott be menedékkérelmet az Egyesült Királyságban. Ez az egyik legmagasabb szám az ország menekültügyi rendszerében. De a kérelmezők között a teheráni rezsimmel kritikus politikai aktivisták, vallási kisebbségek tagjai és gazdasági migránsok egyaránt szerepelnek.

Magyarországon az iráni diaszpóra európai összevetésben kifejezetten kicsi: a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2024 elején mintegy 251 ezer külföldi állampolgár élt az országban, és ezen belül az iráni állampolgárok száma csupán 2-3 ezer főt tesz ki Magyarországon. Ez a teljes magyar népességhez képest körülbelül 0,02–0,03 százalékos arányt jelent, vagyis az iráni közösség még a külföldiek között is viszonylag kis csoportnak számít.

A Magyarországon élő irániak jelentős része diák vagy magasan képzett szakember: sokan egyetemi tanulmányok miatt érkeznek – elsősorban budapesti és debreceni intézményekbe –, mások kutatóként vagy mérnökként dolgoznak.

Emiatt a magyarországi iráni jelenlét inkább oktatási és szakmai mobilitáshoz kötődik, nem pedig klasszikus, nagy létszámú bevándorló diaszpórához, mint Németországban, Svédországban vagy az Egyesült Királyságban.

Nem minden iráni iráni

A diaszpóra belső szerkezete is sokszínű, maga az „iráni állampolgár” kategória a legtöbb ország bevándorlási statisztikában több etnikai és kulturális csoportot takar. A perzsa többség mellett jelentős azeri, kurd, arab és más kisebbségi háttérrel rendelkező iráni csoportok élnek Európában. Vallási szempontból is változatos a kép: a síita többség mellett sok a szekuláris identitású emigráns, és jelen vannak kisebb bahái, keresztény vagy zsidó iráni közösségek is.

Politikai értelemben az európai diaszpóra erősen megosztott, de jellemzően a teokratikus rezsimmel szemben álló csoportokról beszélünk. Az ellenzék viszont megosztott, vannak monarchista csoportok, liberális ellenzékiek, kommunista szervezetek, kurd politikai mozgalmak és más irányzatok is.

Szinte elenyésző kisebbségben vannak olyan szervezetek is, amelyek a teheráni kormányhoz közelebb álló kulturális vagy vallási kapcsolatrendszert ápolnak.

Az európai biztonsági szolgálatok értékelései szerint az iráni államhoz köthető terrorcselekmények inkább titkosszolgálati hátterűek voltak. A fenyegetések jellemzően konkrét személyek vagy intézmények ellen irányulnak, amelyeket alvó sejteken hajtanak végre – írja a L’Express elemzésében. Az utóbbi években több nyugati ország arra figyelmeztetett, hogy iráni hírszerzési műveletekben időnként szervezett bűnözői hálózatokat is felhasználnak. Ez lehetővé teszi, hogy a támadások végrehajtása ne legyen közvetlenül összeköthető az iráni állammal.

2025 nyarán tizenkét európai ország, valamint az Egyesült Államok és Kanada közös nyilatkozatban figyelmeztetett az iráni hírszerző szolgálatok aktivitásának növekedésére. A dokumentum szerint több országban azonosítottak olyan műveleteket, amelyek célja ellenzéki szereplők megfélemlítése, elrablása vagy megölése volt.

A nyugat-európai iráni diaszpóra így nagyobb veszélyben lehet, mint az inkább semleges álláspontra törekvő EU-tagállamok, valamint azok lakossága. Mivel Izrael aktív félként vesz részt a perzsa állam elleni katonai műveletekben, a legnagyobb veszélyben az európai zsidóközösségek lehetnek.

Noha Magyarországon is megemelték a terrorkészültséget a közel-keleti háború kitörése után, azonban az európai értékelések szerint alacsony a valószínűsége egy itteni terrortámadásnak.

