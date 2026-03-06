  • Megjelenítés
Ha ez igaz, hatalmas bajban van Irán - Jelentett az izraeli légierő
Ha ez igaz, hatalmas bajban van Irán - Jelentett az izraeli légierő

Portfolio
Az izraeli légierő közlése szerint ma több mint 400 katonai célpontot támadott meg Nyugat-Iránban, Teherán csapásmérő ereje pedig a végét járja - írta a Times of Israel.

A hadsereg tájékoztatása alapján a megsemmisített célpontok között ballisztikus rakéták indítóállásai és drónraktárak egyaránt szerepeltek.

Az Izraeli Védelmi Erők (IDF) becslése szerint a háború során eddig végrehajtott katonai csapások után Iránnak még 100-200 ballisztikusrakéta-indítója maradt.

Az izraeli csapatok a konfliktus kezdete óta már több mint 300 ilyen eszközt semmisítettek meg.

A hadsereg közölte, hogy folytatják az indítóállások felkutatását és megsemmisítését. A nyilatkozat szerint a lépéssel az a céljuk, hogy "a lehető legnagyobb mértékben csökkentsék az Izraelre irányuló tűzcsapások mértékét".

Szétbombázzák Irán fővárosát, Katar katasztrófára figyelmeztet, Trump végleges kapitulációt vár - Híreink az iráni háborúról pénteken

Még nem is végzett Iránnal, máris megjelölte a következő célpontot Trump

Címlapkép forrása: Portfolio

