  • Megjelenítés
Itt már tényleg mindenre lőnek: rakétát kaptak az ENSZ békefenntartói
Globál

Itt már tényleg mindenre lőnek: rakétát kaptak az ENSZ békefenntartói

Portfolio
Hetedik napja tartanak a harcok Irán, illetve az Egyesült Államok és Izrael alkotta koalíció között. Teherán ezalatt az egy hét alatt szó szerint mindenre lőtt, amire tudott: amerikai bázisokra, bejrúti lakóházakra, dubaji luxusszállodákra, de még az egyébként semleges Ciprusra és jó eséllyel Azerbajdzsánra is. Az al-Jazeera jelentése szerint most a libanoni UNIFIL bázis kapott találatot.

A libanoni békefenntartásért felelős ENSZ-misszió, az UNIFIL dél-libanoni bázisát a délutáni órákban érte rakétatalálat.

A bázison ghánai békefenntartók látnak el szolgálatot, közülük ketten megsebesültek a támadásban, illetve teljesen leégett a tiszi kantin épülete is.

Ghána hivatalosan is panaszt tett a támadás miatt az ENSZ-nél.

Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy ki lőtt rá a békefenntartókra: Irán dél-Libanont nem támadja, itt az izraeli fegyveres erők és a Hezbollah harcol egymással. Izrael korábbi, libanoni akciói során előfordult már, hogy véletlenül tüzet nyitottak az UNIFIL bázisaira, ugyanakkor eddig sem ez, sem az esetleges Hezbollah belövés nem lett megerősítve.

Még több Globál

Szétbombázzák Irán fővárosát, Katar katasztrófára figyelmeztet, Trump végleges kapitulációt vár - Híreink az iráni háborúról pénteken

Megszólalt a Fehér Ház: ennyi ideig biztos folytatódni fognak a harcok

Szabadon engedték az ukrán pénzszállítókat, már át is lépték a határt

Kapcsolódó cikkünk

Szétbombázzák Irán fővárosát, Katar katasztrófára figyelmeztet, Trump végleges kapitulációt vár - Híreink az iráni háborúról pénteken

Megvan az első jelentkező: ezek a fegyveresek beszállnának egy Irán elleni szárazföldi offenzívába

Címlapkép forrása: Carl Court/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A Hormuzi-szoros visszavág

Ezen a héten elemzünk Pekár Dáviddal, Cser Tamással, Szőcs Gáborral és gyengülő forinttal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&

PR cikk

Konferencia ajánló

Agrárium 2026

Agrárium 2026

2026. március 10.

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Szétbombázzák Irán fővárosát, Katar katasztrófára figyelmeztet, Trump végleges kapitulációt vár - Híreink az iráni háborúról pénteken
Négy éve nem történt ilyen a forinttal - Este sem hagyják békén az árfolyamot
Váratlan fordulat: az Egyesült Államok olyat lépett Ukrajna ügyében, amire eddig nem volt példa
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility