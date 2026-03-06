Itt már tényleg mindenre lőnek: rakétát kaptak az ENSZ békefenntartói

A libanoni békefenntartásért felelős ENSZ-misszió, az UNIFIL dél-libanoni bázisát a délutáni órákban érte rakétatalálat.
A bázison ghánai békefenntartók látnak el szolgálatot, közülük ketten megsebesültek a támadásban, illetve teljesen leégett a tiszi kantin épülete is.
Ghána hivatalosan is panaszt tett a támadás miatt az ENSZ-nél.
Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy ki lőtt rá a békefenntartókra: Irán dél-Libanont nem támadja, itt az izraeli fegyveres erők és a Hezbollah harcol egymással. Izrael korábbi, libanoni akciói során előfordult már, hogy véletlenül tüzet nyitottak az UNIFIL bázisaira, ugyanakkor eddig sem ez, sem az esetleges Hezbollah belövés nem lett megerősítve.
Címlapkép forrása: Carl Court/Getty Images
