Itt már tényleg mindenre lőnek: rakétát kaptak az ENSZ békefenntartói

A libanoni békefenntartásért felelős ENSZ-misszió, az UNIFIL dél-libanoni bázisát a délutáni órákban érte rakétatalálat.

A bázison ghánai békefenntartók látnak el szolgálatot, közülük ketten megsebesültek a támadásban, illetve teljesen leégett a tiszi kantin épülete is.

Ghána hivatalosan is panaszt tett a támadás miatt az ENSZ-nél.

Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy ki lőtt rá a békefenntartókra: Irán dél-Libanont nem támadja, itt az izraeli fegyveres erők és a Hezbollah harcol egymással. Izrael korábbi, libanoni akciói során előfordult már, hogy véletlenül tüzet nyitottak az UNIFIL bázisaira, ugyanakkor eddig sem ez, sem az esetleges Hezbollah belövés nem lett megerősítve.

