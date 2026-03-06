Megszólalt a Fehér Ház: ennyi ideig biztos folytatódni fognak a harcok

A Fehér Ház által megjelölt célok között szerepel Irán rakétaprogramjának megsemmisítése és a haditengerészet felszámolása.

Emellett biztosítani akarják, hogy Teherán soha ne juthasson atomfegyverhez, valamint felhagyjon a térségbeli proxiszervezetek fegyveres támogatásával.

Leavitt a Fehér Ház előtt újságíróknak nyilatkozva közölte, hogy az amerikai erők eddig több mint harminc iráni hadihajót süllyesztettek el. Ennek következtében az iráni haditengerészetet mára "harcképtelennek" minősítették. A szóvivő hozzátette: a hadművelet hatodik napjára kilencven százalékkal csökkent az Irán által válaszcsapásként indított rakétatámadások száma.

Kiemelte továbbá, hogy a Hezbollah és a húszi lázadók az elmúlt hat napban alig tanúsítottak ellenállást.

Irán jövőjével kapcsolatban Leavitt kijelentette: az Egyesült Államoknak nem áll érdekében, hogy az országot továbbra is egy "radikális terroristarezsim" vezesse. Elmondása szerint Donald Trump elnök aktívan foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy ki legyen Irán következő vezetője, és a háttérben már meg is kezdődtek az erről szóló egyeztetések.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images