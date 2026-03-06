  • Megjelenítés
FONTOS Felrobbant az olajár, évek óta nem történt ilyen
Megszólalt a Fehér Ház: ennyi ideig biztos folytatódni fognak a harcok
Globál

Megszólalt a Fehér Ház: ennyi ideig biztos folytatódni fognak a harcok

Portfolio
A Fehér Ház szóvivője szerint az Egyesült Államok négy-hat héten belül elérheti az Irán elleni Epic Fury hadművelet célkitűzéseit. Karoline Leavitt a katonai akció hatodik napján számolt be az eddigi eredményekről - jelentette a Times of Israel.

A Fehér Ház által megjelölt célok között szerepel Irán rakétaprogramjának megsemmisítése és a haditengerészet felszámolása.

Emellett biztosítani akarják, hogy Teherán soha ne juthasson atomfegyverhez, valamint felhagyjon a térségbeli proxiszervezetek fegyveres támogatásával.

Leavitt a Fehér Ház előtt újságíróknak nyilatkozva közölte, hogy az amerikai erők eddig több mint harminc iráni hadihajót süllyesztettek el. Ennek következtében az iráni haditengerészetet mára "harcképtelennek" minősítették. A szóvivő hozzátette: a hadművelet hatodik napjára kilencven százalékkal csökkent az Irán által válaszcsapásként indított rakétatámadások száma.

Kiemelte továbbá, hogy a Hezbollah és a húszi lázadók az elmúlt hat napban alig tanúsítottak ellenállást.

Még több Globál

Szétbombázzák Irán fővárosát, Katar katasztrófára figyelmeztet, Trump végleges kapitulációt vár - Híreink az iráni háborúról pénteken

Szabadon engedték az ukrán pénzszállítókat, már át is lépték a határt

Megvan az első jelentkező: ezek a fegyveresek beszállnának egy Irán elleni szárazföldi offenzívába

Irán jövőjével kapcsolatban Leavitt kijelentette: az Egyesült Államoknak nem áll érdekében, hogy az országot továbbra is egy "radikális terroristarezsim" vezesse. Elmondása szerint Donald Trump elnök aktívan foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy ki legyen Irán következő vezetője, és a háttérben már meg is kezdődtek az erről szóló egyeztetések.

Kapcsolódó cikkünk

Szétbombázzák Irán fővárosát, Katar katasztrófára figyelmeztet, Trump végleges kapitulációt vár - Híreink az iráni háborúról pénteken

Megvan az első jelentkező: ezek a fegyveresek beszállnának egy Irán elleni szárazföldi offenzívába

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A Hormuzi-szoros visszavág

Ezen a héten elemzünk Pekár Dáviddal, Cser Tamással, Szőcs Gáborral és gyengülő forinttal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&

PR cikk

Konferencia ajánló

Agrárium 2026

Agrárium 2026

2026. március 10.

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Szétbombázzák Irán fővárosát, Katar katasztrófára figyelmeztet, Trump végleges kapitulációt vár - Híreink az iráni háborúról pénteken
Váratlan fordulat: az Egyesült Államok olyat lépett Ukrajna ügyében, amire eddig nem volt példa
Pattanásig feszült a helyzet: Amerika legnagyobb riválisa maximumra pörgeti a fegyverkezést, háború jöhet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility