Zelenszkij is kimondta: hatalmas orosz offenzíva készülődik, megvan, hol csaphatnak le

Zelenszkij a kelet-ukrajnai Donyeck megyében, Druzskivka és Kosztyantinyivka térségében védekező alakulatokat tüntetett ki. Moszkva a két város környékén összpontosítja az erőit, és az ukrán elnök szerint tavaszi offenzívára készül a térségben. "Minél erősebbek vagyunk keleten, annál erősebb a pozíciónk a tárgyalásokon" – mondta Zelenszkij a 28. önálló gépesített dandár katonáinak egy Telegram-videóban.
A felek pénteken háromszáz, egy nappal korábban pedig kétszáz hadifoglyot cseréltek ki egymással.
Ez már az idei második ilyen alkalom volt. Steve Witkoff amerikai különmegbízott az X-en közölte, hogy az ezer fő hazatérése egy friss megállapodás eredménye. Ez a paktum a közelmúltban Genfben, amerikai részvétellel folytatott háromoldalú tárgyalásokon született meg. Az orosz védelmi minisztérium tájékoztatása szerint a cserében az Egyesült Államok és az Egyesült Arab Emírségek is közvetített. Zelenszkij emellett arról is beszámolt, hogy pénteken két ukrán civil is hazatérhetett.
A hadifogolycsere a Donald Trump amerikai elnök nyomására elindult béketárgyalások kevés kézzelfogható eredményének egyike. Ukrajna és Oroszország már több egyeztetési fordulót is lefolytatott, de az álláspontok továbbra is távol állnak egymástól. Az egyik legfőbb vitapontot a donyecki területek hovatartozása jelenti - emlékeztet a Reuters hírügynökség.
Kijev márciusra egy újabb tárgyalási fordulót remélt, ez azonban végül elmaradt. Ennek hátterében az állt, hogy az Egyesült Államok és Izrael csapásokat indított Irán ellen. Teherán erre válaszul megtorló rakétatámadásokat hajtott végre Izrael, valamint több olyan öböl-térségi helyszín ellen, amelyek amerikai katonai létesítményeknek adnak otthont. Witkoff ugyanakkor jelezte, hogy az egyeztetések a jövőben is folytatódnak.
Címlapkép: Hozzátartozóját öleli egy orosz hadifogságból szabadult ukrán katona, miután különbusszal hazaérkezett Ukrajnába 2026. március 6-án. Ezen a napon a háborúban álló Oroszország és Ukrajna egyaránt szabadon engedett újabb 300-300 hadifoglyot. Forrása: MTI/EPA/Andrij Kravcsenko
