Újabb hatalmas izraeli csapás érte Teheránt, Irán Szaúd-Arábiát, az Emírségeket és Bahreint támadta – Híreink az iráni háborúról szombaton

Az iráni Forradalmi Gárda azt állítja, hogy radarrendszereket, üzemanyagraktárakat és kifutópályákat semmisített meg az Egyesült Arab Emírségekben és Kuvaitban.

Szombaton kiadott közleményében a Forradalmi Gárda azt írta, hogy a művelet legutóbbi szakaszában nagyszabású, kombinált csapásokat hajtottak végre új generációs rakétákkal és drónokkal az amerikai állások ellen.

Az IRNA hírügynökség által közvetített nyilatkozat szerint az egyik fő célpont az Egyesült Arab Emírségekben található Al-Dhafra légibázis volt, ahol precíziós rakéták és drónok csapást mértek kulcsfontosságú létesítményekre. A támadás megsemmisített egy fejlett korai előrejelző radarrendszert, MQ-9 drónok karbantartására használt hangárokat, valamint amerikai felderítő repülőgépekhez, köztük az U-2-eshez kapcsolódó létesítményeket.

A Forradalmi Gárda a kuvaiti Ali Al Szalem légibázist ért súlyos rakétacsapásokról is beszámolt, mondván, hogy cirkáló- és ballisztikus rakéták megrongálták a bázis radarrendszereit, üzemanyagtároló létesítményeit és két, amerikai repülőgépek által használt kifutópályát.

(Al Jazeera)