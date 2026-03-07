Újabb hatalmas izraeli csapás érte Teheránt, Irán Szaúd-Arábiát, az Emírségeket és Bahreint támadta – Híreink az iráni háborúról szombaton

Mégsem szállnak fel az Emirates gépei
Bár korábban még arról volt szó, hogy az Emirates péntektől újraindítja a dubaji járatait, a légitársaság most közölte, hogy ideiglenesen elhalasztanak minden fel- és leszállást az Emírségek területén.
Vasárnap rendkívüli ülést tart az Arab Liga
Vasárnap rendkívüli ülést tart az arab nyelvű országokat tömörítő Arab Liga az arab országokat ért iráni támadások miatt.
A videókonferencia keretében tartandó ülést Kuvait, Szaúd-Arábia, Katar, Omán, Jordánia és Egyiptom kezdeményezte.
Izrael több mint 80 harci repülőgéppel támadta Iránt
Az izraeli hadsereg közlése szerint az éjszaka folyamán több mint 80 harci repülőgéppel 230 bombát dobtak le „több katonai célpontra”.
A hadsereg szerint ezek között volt az iráni Forradalmi Gárda katonai egyeteme, egy indítóinfrastruktúrát tartalmazó raktár és egy ballisztikus rakéták tárolására és gyártására szolgáló földalatti létesítmény.
Újabb drónokat semmisített meg Szaúd-Arábia
A szaúdi védelmi minisztérium közölte, hogy további két drónot fogtak el: az egyiket a főváros, Rijád keleti részén, a másikat pedig a Rab-el-Háli homoksivatagban, miközben a Sajbah olajmező felé tartott.
Az iráni Forradalmi Gárda az Emírségek és Kuvait elleni támadásokról számolt be
Az iráni Forradalmi Gárda azt állítja, hogy radarrendszereket, üzemanyagraktárakat és kifutópályákat semmisített meg az Egyesült Arab Emírségekben és Kuvaitban.
Szombaton kiadott közleményében a Forradalmi Gárda azt írta, hogy a művelet legutóbbi szakaszában nagyszabású, kombinált csapásokat hajtottak végre új generációs rakétákkal és drónokkal az amerikai állások ellen.
Az IRNA hírügynökség által közvetített nyilatkozat szerint az egyik fő célpont az Egyesült Arab Emírségekben található Al-Dhafra légibázis volt, ahol precíziós rakéták és drónok csapást mértek kulcsfontosságú létesítményekre. A támadás megsemmisített egy fejlett korai előrejelző radarrendszert, MQ-9 drónok karbantartására használt hangárokat, valamint amerikai felderítő repülőgépekhez, köztük az U-2-eshez kapcsolódó létesítményeket.
A Forradalmi Gárda a kuvaiti Ali Al Szalem légibázist ért súlyos rakétacsapásokról is beszámolt, mondván, hogy cirkáló- és ballisztikus rakéták megrongálták a bázis radarrendszereit, üzemanyagtároló létesítményeit és két, amerikai repülőgépek által használt kifutópályát.
Az Egyesült Arab Emírségeket támadja Irán
Az Egyesült Arab Emírségek védelmi minisztériuma szerint légvédelmük jelenleg reagál az Iránból érkező rakéták és drónok jelentette fenyegetésekre.
Az Emírségek különböző részein hallható hangok ballisztikus rakéták és drónok elfogásának eredményei – jegyezte meg a közlemény.
Libanon felől is drónokkal támadták Izraelt
Az izraeli rendőrség szerint Libanonból indított drónok törmelékei hullottak le Izrael Asher régiójában.
Az Izraeli Védelmi Erők szerint éjfél és szombat reggel között körülbelül öt drón hatolt be Izrael területére.
(CNN)
A háború kitörése óta az első utasszállító szállt fel Dohából
A Flightradar szerint egy A380-as utasszállító repülőgép indult meg Katar fővárosából, Dohából London fel, ezzel az iráni háború kitörése óta először száll fel polgári repülőgép Dohából.
Qatar Airways is beginning a series of limited relief flights from Doha today. This A380 is the first aircraft to depart Doha since last Saturday. https://t.co/Rez4cojpd5 pic.twitter.com/ijENeHOYMt https://t.co/Rez4cojpd5— Flightradar24 (@flightradar24) March 7, 2026
Szaúdi légibázis ellen indított támadást Irán
A szaúdi védelmi minisztérium szombati jelentése szerint elfogtak és megsemmisítettek két iráni ballisztikus rakétát, amelyek a Szultán Herceg Légibázis felé tartottak.
Az izraeli hadsereg és a Hezbollah összecsapott a libanoni-szíriai határon
Libanoni jelentések szerint az izraeli hadsereg (IDF) összecsapott az Irán-barát libanoni síita terrorcsoport, a Hezbollah fegyvereseivel a libanoni-szíriai határon.
A Hezbollah jelentése szerint Szíria felől négy izraeli katonai helikopter érkezett Libanonba, melnyek személyzete landolás után harcba keveredett a terroristákkal.
Az IDF egyelőre nem erősítette meg az értesüléseket.
Israeli troops reportedly attempted a helicopter landing operation in a Hezbollah stronghold in eastern Lebanon overnight, leading to clashes, according to Lebanese media and the terror group.Hezbollah claimed four Israeli helicopters arrived from the direction of Syria, and… pic.twitter.com/4sQkeKHxpU https://t.co/4sQkeKHxpU— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) March 7, 2026
Dubajt és Manamát is támadás érte
Szombat reggel két robbanás volt az Egyesült Arab Emírségekhez tartozó Dubajban, illetve egy robbanás Bahrein fővárosában, Manamában.
A dubaji kormányzat megerősítette, hogy lelőttek egy támadóeszközt, amely lezuhanva kisebb károkat okozott, de személyi sérülés nem történt.
Szaúd-Arábia a Sajbah olajmező felé tartó drónokat fogott el
A szombat reggei órákban Szaúd-Arábia elfogott és megsemmisített 16 drónt, amelyek a Közel-Kelet egyik legnagyobb olaj- és gázmezője, a Sajbah felé tartottak.
Az olajmező napi 1 millió hordó olajat termel, működtetője a szaúdi állami Aramco olajvállalat.
(CNN)
Irán ellencsapással válaszolt az izraeli támadásra
Néhány órával azt követően, hogy újabb izraeli csapássorozat érte Teheránt, Irán Izrael elleni támadással válaszolt. Az izraeli hadsereg (IDF) közlése szerint éjfél óta összesen 5 iráni ballisztikus rakétát lőttek le. Az IDF szerint egyik rakéta sem ért lakott területet, sérültjei nincsenek a támadásnak.
(Times of Israel)
Nagyszabású izraeli támadás érte Teheránt, egy reptér is lángra kapott
Szombat reggel Izrael "széleskörű csapáshullámot" indított az iráni főváros, Teherán ellen. A város számos pontján robbanások hallatszottak, füst és tűz látszottak. Lángra kapott a város központjától nem messze található Mehrabad repülőtér is.
Video showing strikes earlier tonight against Mehrabad International Airport in the Iranian capital of Tehran, with strikes by Israel and/or the United States targeting civil infrastructure and aircraft at the airport, including at least one Boeing 747. pic.twitter.com/m836Kalzbw https://t.co/m836Kalzbw— OSINTdefender (@sentdefender) March 7, 2026
(CNN)
Újabb hatalmas izraeli csapás érte Teheránt, Irán Szaúd-Arábiát és Dubajt támadta – Híreink az iráni háborúról szombaton
Szombaton már nyolcadik napjába lépett az iráni háború. Izrael újabb nagyszabású csapássorozat hajtott végre a perzsa állam fővárosa, Teherán ellen, a Mehrabad repülőtér lángra kapott. Pár órával később Irán a zsidó állam elleni támadással válaszolt. Folytatódik Irán arab öbölállamok elleni akciója is: Szaúd-Arábia azt jelentette, hogy a Sajbah olaj- és gázmező felé tartó 16 drón semlegesítettek, Dubaj légvédelme pedig szintén lelőtt támadóeszközöket. Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti konfliktus eseményeivel.
Címlapkép forrása: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images
