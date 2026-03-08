Szabályosan letarolták Teherán olajlétesítményeit, súlyos probléma van az üzemanyag-ellátással

Mohammad Szádeg Motamedián, Teherán kormányzója az IRNA állami hírügynökségnek nyilatkozott a helyzetről. Közölte, hogy a problémák elhárításán már dolgoznak, ugyanakkor arra kérte a lakosságot, hogy takarékoskodjanak az üzemanyaggal. A kormányzó hangsúlyozta, hogy készlethiányról nincs szó.

Az iráni állami média szerint a főváros három pontján is eltalálták az üzemanyag- és olajtározókat.

A Fársz hírügynökség egy névtelen tisztségviselőre hivatkozva arról számolt be, hogy a korábbi híradásokkal ellentétben azonban magát a finomítót nem érte csapás.

A tüzet egyelőre nem sikerült teljesen eloltani. A Fársz beszámolója szerint a Sahrán negyedben található másik tározónál is küzdenek a lángokkal. A tűzoltóknak a vízelvezető csatornákban és az utcákon felbukkanó tüzeket is meg kell fékezniük, amelyek tűzfolyamként szelik át a várost.

A hírügynökség jelentése szerint a hatóságok uralják a helyzetet, és az üzemanyag elfogyásával a tűz várhatóan napok alatt magától is kialszik.

Teheráni helyszíni tudósítások szerint

az olajraktárakat ért támadások miatt keletkezett tűz füstje éjszaka elborította az iráni főváros égboltját, és még kora reggel is fekete füst borult Teheránra.

A CNN helyszíni tudósítója szerint kőolajjal kevert eső esett az iráni fővárosban.

