Szivárognak a tervek: bevethetik az amerikai elitalakulatokat, tizenegy atombombára elegendő dúsított urán tűnt el

Az Egyesült Államok és Izrael tavaly júniusban egy 12 napos háború során csapást mért Irán legfontosabb nukleáris létesítményeire. A célpontok között volt a fordói és a natanzi urándúsító üzem, valamint az iszfaháni uránkonverziós létesítmény is. A támadások óta a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) ellenőrei nem tudták ellenőrizni a magasan dúsított uránkészlet pontos helyét. Ez azt jelenti, hogy az anyag már kilenc hónapja nincs nemzetközi felügyelet alatt. A háborút megelőző hetekben a NAÜ megfigyelői folyamatos mozgást észleltek az Iszfahán melletti hegyvidéki alagutak környékén. Mivel az uránt itt dokumentálták utoljára, a tevékenység arra utalhat, hogy a készlet egy részét elszállították.

Trump szombaton az Air Force One elnöki különgép fedélzetén úgy fogalmazott:

Nem tudtak hozzáférni, és egy ponton talán mi fogunk.

Ugyanakkor hozzátette, hogy erre jelenleg még nem kerül sor, de a jövőben megtörténhet. Szárazföldi csapatok bevetéséről nem kívánt részletesen beszélni. Ennek ellenére nem is zárta ki a lehetőséget, bár leszögezte, hogy ehhez

Iránnak annyira „meggyengültnek” kellene lennie, hogy érdemi szárazföldi ellenállásra már ne legyen képes.

A kérdéses készlet mintegy 441 kilogramm magasan dúsított uránt tartalmaz. Amerikai becslések szerint további dúsítás után ebből a mennyiségből akár tizenegy nukleáris robbanófej is előállítható. Irán emellett több mint 8000 kilogramm alacsony dúsítású uránnal is rendelkezik. Ezt a dúsítási kapacitás helyreállítása esetén szintén fegyvertisztaságúra lehetne finomítani. Amerikai szakértői becslések alapján a magasan dúsított uránt mintegy tizenhat darab, egyenként körülbelül 25 kilogrammos hengerben tárolhatják. Ezek elég könnyűek ahhoz, hogy járművel vagy akár kézi erővel is mozgathatóak legyenek.

Egy magas rangú kormányzati tisztviselő március 3-án két lehetséges megoldást vázolt fel. Az egyik szerint az uránt a helyszínen hígítással tehetnék használhatatlanná, amennyiben az adott terület feletti ellenőrzés biztosított. A másik opció az, hogy az anyagot kiszállítják Iránból, és egy másik országban semlegesítik. Az Egyesült Államok és Izrael jelenleg is aktívan kutatja az urán pontos hollétét. A két ország

már kidolgozta a különleges alakulatok bevetésének készenléti terveit arra az esetre, ha a helyszínt sikerül megerősíteni.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy Ali Hámenei ajatollah, Irán legfőbb vezetője a háború első óráiban életét vesztette. Hámenei korábban egy vallási rendeletet, úgynevezett fatvát adott ki a nukleáris fegyverek kifejlesztése ellen, utódja azonban felülvizsgálhatja ezt az álláspontot. Az amerikai hírszerzés és a legtöbb elemző egyetért abban, hogy Irán eddig még nem hozott döntést a fegyvergyártás megkezdéséről, és a NAÜ sem tárt fel szervezett fegyverprogramot. A Tudományos és Nemzetközi Biztonsági Intézet értékelése szerint annak az esélye, hogy Teherán ilyen irányú döntést hoz, továbbra is ötven százalék alatt van.

