Döntöttek a világ vezető hatalmai az olajkészletek felszabadításáról, amire eddig csak ötször volt példa a történelemben

A G7 tagok pontot tettek a találgatások végére: a mai ülésen úgy döntöttek, hogy

egyelőre nem lesz összehangolt készletfelszabadítás,

helyette marad a „folyamatos piacmonitoring” - írta meg a Bloomberg.

A bejelentés nem mozgatta meg az olajpiacot.

A jelenleg elnökséget betöltő Franciaország szerint a G7-ek még „nem jutottak el odáig”, hogy az iráni háborúra reagálva globális szinten felszabadítsák a vésztartalékokat.

Megállapodtunk abban, hogy nagyon szorosan figyelemmel kísérjük a helyzetet, és készek vagyunk minden szükséges intézkedést megtenni, beleértve a stratégiai tartalékok felhasználását is a piac stabilizálása érdekében

– mondta Roland Lescure francia pénzügyminiszter a G7-ek virtuális találkozója után.

A stratégiai készletek összehangolt felszabadítására eddig csak ötször került sor, ebből kétszer Oroszország 2022-es ukrajnai inváziójára reagálva. Előtte a készleteket Líbia ellátási zavarai, a Katrina hurrikán és az első öbölháború idején vették igénybe. Az SPR-készletekhez csak tartós fizikai ellátási zavarok esetén nyúlnak hozzá. A G7 azzal, hogy visszatartja az olajtartalékokat, gyakorlatilag azt üzeni a piacnak, hogy a közelmúltbeli árrobbanás ellenére a globális ellátás még nem szenvedett olyan károkat, ami miatt a stratégiai készleteket fel kellene használni.

Az értesülések szerint eddig három G7-tagállam, köztük az Egyesült Államok jelezte a tartalékok megnyitásának támogatását. Egyes amerikai tisztségviselők 300-400 millió hordónyi olaj felszabadítását tartanák indokoltnak.

