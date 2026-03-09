  • Megjelenítés
Döntöttek a világ vezető hatalmai az olajkészletek felszabadításáról, amire eddig csak ötször volt példa a történelemben
Döntöttek a világ vezető hatalmai az olajkészletek felszabadításáról, amire eddig csak ötször volt példa a történelemben

Váratlan döntést hoztak a világ legfejlettebb gazdaságai: a G7-országok a történelmi kínálati sokk ellenére egyelőre nem nyúlnak a stratégiai olajtartalékaikhoz (SPR). Miközben a színfalak mögött a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) már a vészcsengőt nyomja, a nagyhatalmak üzenni akarnak a piacnak: még nincs itt a világvége.

A G7 tagok pontot tettek a találgatások végére: a mai ülésen úgy döntöttek, hogy

egyelőre nem lesz összehangolt készletfelszabadítás,

helyette marad a „folyamatos piacmonitoring” - írta meg a Bloomberg.

A bejelentés nem mozgatta meg az olajpiacot.

A jelenleg elnökséget betöltő Franciaország szerint a G7-ek még „nem jutottak el odáig”, hogy az iráni háborúra reagálva globális szinten felszabadítsák a vésztartalékokat.

Megállapodtunk abban, hogy nagyon szorosan figyelemmel kísérjük a helyzetet, és készek vagyunk minden szükséges intézkedést megtenni, beleértve a stratégiai tartalékok felhasználását is a piac stabilizálása érdekében

– mondta Roland Lescure francia pénzügyminiszter a G7-ek virtuális találkozója után.

A stratégiai készletek összehangolt felszabadítására eddig csak ötször került sor, ebből kétszer Oroszország 2022-es ukrajnai inváziójára reagálva. Előtte a készleteket Líbia ellátási zavarai, a Katrina hurrikán és az első öbölháború idején vették igénybe. Az SPR-készletekhez csak tartós fizikai ellátási zavarok esetén nyúlnak hozzá. A G7 azzal, hogy visszatartja az olajtartalékokat, gyakorlatilag azt üzeni a piacnak, hogy a közelmúltbeli árrobbanás ellenére a globális ellátás még nem szenvedett olyan károkat, ami miatt a stratégiai készleteket fel kellene használni.

Az értesülések szerint eddig három G7-tagállam, köztük az Egyesült Államok jelezte a tartalékok megnyitásának támogatását. Egyes amerikai tisztségviselők 300-400 millió hordónyi olaj felszabadítását tartanák indokoltnak.

Címlapkép forrása: Wodicka/ullstein bild via Getty Images

