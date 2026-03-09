  • Megjelenítés
Évtizedes tilalmat törölnek el: utat nyitnak az atomfegyvereknek Oroszország közvetlen szomszédságában
Globál

Évtizedes tilalmat törölnek el: utat nyitnak az atomfegyvereknek Oroszország közvetlen szomszédságában

Portfolio
Finnország kormánya törvénymódosítást terjesztett elő, amely feloldaná a nukleáris fegyverekre vonatkozó, hidegháborús időkből származó kategorikus tilalmat. Ennek célja az ország teljes integrációja a NATO elrettentési stratégiájába - tudósított a Defense News.

A márciusban társadalmi egyeztetésre bocsátott javaslat az atomenergiáról szóló törvényt és a büntetőtörvénykönyvet egyaránt módosítaná. A jelenleg hatályos szabályozást 1987-ben, Finnország semlegességének időszakában fogadták el. Ez a jogszabály kivétel nélkül tiltja a nukleáris eszközök behozatalát, szállítását, birtoklását, gyártását és felrobbantását az ország területén.

A módosítás lehetővé tenné, hogy nukleáris fegyvereket szállítsanak finn területre, illetve ott állomásoztassanak "Finnország honvédelme, a NATO kollektív védelme vagy védelmi együttműködés keretében".

A nukleáris fegyverek gyártása és bevetése azonban változatlanul bűncselekmény maradna, összhangban az ország nemzetközi szerződéses kötelezettségeivel.

"A módosítás elengedhetetlen ahhoz, hogy megerősítsük Finnország katonai védelmét a szövetségen belül, és teljes mértékben ki tudjuk használni a NATO elrettentési és kollektív védelmi képességeit" - jelentette ki Antti Häkkänen védelmi miniszter egy helsinki sajtótájékoztatón.

Még több Globál

A NATO területére lőtt ki rakétát Irán, megvan az új vezető, akinek Putyin máris gratulált – Híreink az iráni háborúról percről percre hétfőn

Lángba borult az oroszok repülőtere, teljes pályás lerohanással próbálkozik Moszkva Zaporizzsjában - Híreink az orosz-ukrán háborúról hétfőn

NATO-tagállamot támadott Irán – Megint riasztott a légvédelem, figyelmeztetett a török védelmi tárca

A legtöbb NATO-tagállamban nincs hasonló jogszabályi korlátozás, így Finnország a 2023-as csatlakozása óta kivételnek számít a szövetségen belül. A javaslat elfogadása valószínűnek tűnik, mivel a jobboldali kormánykoalíció parlamenti többséggel rendelkezik, és a tervezetet a teljes kabinet támogatja.

Finnország szomszédai eltérő megközelítést alkalmaznak. Svédország, Dánia és Norvégia békeidőben politikai nyilatkozatokkal, nem pedig törvényekkel zárja ki a nukleáris fegyverek állomásoztatását a területén. Egyes ellenzéki politikusok, köztük Tytti Tuppurainen szociáldemokrata képviselő, ugyanakkor kifogásolták a tervezetet. Szerintük a finn javaslat túl messzire megy, mivel a békeidős tilalom fenntartása helyett minden korlátozást felszámol.

Kapcsolódó cikkünk

Kimondta Kijev: valójában egyetlen nagy háború része az orosz-ukrán háború és a közel-keleti összecsapás

Lángba borult az oroszok repülőtere, teljes pályás lerohanással próbálkozik Moszkva Zaporizzsjában - Híreink az orosz-ukrán háborúról hétfőn

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Versant Media

A Versant Media a Comcastból vált ki. Idén év elején zárult le a split, de 2025-öt már önállóan jelentette,&nbsp;az egy teljes pénzügyi év volt a számára. Minden Comcast tulajdonos kapott 2

Holdblog

A Hormuzi-szoros visszavág

Ezen a héten elemzünk Pekár Dáviddal, Cser Tamással, Szőcs Gáborral és gyengülő forinttal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&

PR cikk

Konferencia ajánló

Agrárium 2026

Agrárium 2026

2026. március 10.

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Apokaliptikus látványt nyújt Teherán, megállapodás született az iráni legfőbb vezetőről – Híreink az iráni háborúról vasárnap
Rendkívüli lépés készülődik: akkora a baj, hogy felszabadíthatják a stratégiai olajtartalékot
Zelenszkij bejelentette: olyat tettek az ukránok, ami miatt alaposan fájhat az orosz hadvezetés feje
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility