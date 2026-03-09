Évtizedes tilalmat törölnek el: utat nyitnak az atomfegyvereknek Oroszország közvetlen szomszédságában

A márciusban társadalmi egyeztetésre bocsátott javaslat az atomenergiáról szóló törvényt és a büntetőtörvénykönyvet egyaránt módosítaná. A jelenleg hatályos szabályozást 1987-ben, Finnország semlegességének időszakában fogadták el. Ez a jogszabály kivétel nélkül tiltja a nukleáris eszközök behozatalát, szállítását, birtoklását, gyártását és felrobbantását az ország területén.

A módosítás lehetővé tenné, hogy nukleáris fegyvereket szállítsanak finn területre, illetve ott állomásoztassanak "Finnország honvédelme, a NATO kollektív védelme vagy védelmi együttműködés keretében".

A nukleáris fegyverek gyártása és bevetése azonban változatlanul bűncselekmény maradna, összhangban az ország nemzetközi szerződéses kötelezettségeivel.

"A módosítás elengedhetetlen ahhoz, hogy megerősítsük Finnország katonai védelmét a szövetségen belül, és teljes mértékben ki tudjuk használni a NATO elrettentési és kollektív védelmi képességeit" - jelentette ki Antti Häkkänen védelmi miniszter egy helsinki sajtótájékoztatón.

A legtöbb NATO-tagállamban nincs hasonló jogszabályi korlátozás, így Finnország a 2023-as csatlakozása óta kivételnek számít a szövetségen belül. A javaslat elfogadása valószínűnek tűnik, mivel a jobboldali kormánykoalíció parlamenti többséggel rendelkezik, és a tervezetet a teljes kabinet támogatja.

Finnország szomszédai eltérő megközelítést alkalmaznak. Svédország, Dánia és Norvégia békeidőben politikai nyilatkozatokkal, nem pedig törvényekkel zárja ki a nukleáris fegyverek állomásoztatását a területén. Egyes ellenzéki politikusok, köztük Tytti Tuppurainen szociáldemokrata képviselő, ugyanakkor kifogásolták a tervezetet. Szerintük a finn javaslat túl messzire megy, mivel a békeidős tilalom fenntartása helyett minden korlátozást felszámol.

