Folyamatosan bombázzák Dubajt – Elmondták az emírek, beszállnak-e a háborúba Irán ellen

Az Egyesült Arab Emírségek nem szeretné, ha belerántanák a konfliktusba vagy az eszkalációba”
– mondta el Dzsamál Al-Musarah ENSZ-követ.
Egyértelművé tették még a mostani események előtt, hogy az UAE nem fog részt venni az Irán elleni támadásokban és nem is szeretnénk részt venni a konfliktusban”
– mondta a diplomata.
Hangsúlyozta: az emírségek bázisairól nem támadja az Egyesült Államok sem Iránt, ezért „nagyon indokolatlannak” találják, hogy Teherán a területüket támadja.
Irán több mint 1000 drónt és 200 ballisztikus rakétát lőtt ki az emírségekre, elsősorban fővárosukra, Abu-Dzabira, és a legnagyobb városra, Dubajra.
(Telegraph nyomán)
Címlapkép forrása: Christopher Pike/Bloomberg via Getty Images
A fenntarthatóság már nem választás kérdése, hanem piaci kényszer
Mi az előnye az önkéntes ESG-nek?
Esik az OTP, gyengül a forint: hova és meddig?
Kisebb meglepetések az OTP-nél.
Pedro Sánchez: Nem a háborúra!
Naivitás azt gondolni, hogy az iráni konfliktus fokozása bármi jóra vezethet, írja Spanyolország miniszterelnöke
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt! - díjmentes, interaktív előadás
Gyakorlati, hasznos, érthető
Rendkívüli: újra bevezetik Magyarországon az üzemanyag-árstopot, kiderültek a részletek
Ennyit kell majd fizetni egy liter benzinért vagy dízelért.
Európa két építőipari motorja egyre mélyebbre süllyed, de egy dél-európai ország újra növekszik,
Megjelentek az euróövezeti építőipari beszerzésimenedzser-index februári adatai.
Lépett az európai atomhatalom: megindulnak a hadihajók a Közel-Kelet felé
Fontos feladatot kapnak a járművek.
Éves zárás 2025/2026: mire figyeljen a TAO (társasági adó) kalkuláció és az adókockázatok csökkentése során?
Közeledik az éves zárás, és ezzel együtt a TAO (társasági adó) kalkuláció legkritikusabb időszaka. Bár a naptári éves adózók társasági adóbevallási határideje 2026-ban június 1., a k
Hogyan reagálnak a piacok a háborúkra? 107 válság tapasztalata
Az iráni háború ismét ráirányította a figyelmet arra a kérdésre, hogyan reagálnak a pénzügyi piacok a geopolitikai konfliktusokra. A közvélekedés szerint a háborúk egyértelműen negatív.
Versant Media
A Versant Media a Comcastból vált ki. Idén év elején zárult le a split, de 2025-öt már önállóan jelentette, az egy teljes pénzügyi év volt a számára. Minden Comcast tulajdonos kapott 2
Az osztalék portfólióm - 2026. február
Kicsit megkésve, de csak megszületett a februári update-om is. Adtam, vettem, meg sajnos volt egy osztalékvágás is.VáltozásokEdison International (EIX): Eladtam 62,01-en, plusz 15%-ban, de gyakorla
Irán: az ayatollah hagyatéka - a káosz stratégiája
Az iráni konfliktus nem csak katonai, hanem nagyon gyorsan energia- és ellátási kockázattá válhat: a Hormuzi-szoros körüli bizonytalanság az olaj- és LNG-szállításokon túl a műtrágyapiacot
A Hormuzi-szoros visszavág
Ezen a héten elemzünk Pekár Dáviddal, Cser Tamással, Szőcs Gáborral és gyengülő forinttal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify,&
Globális energiahatékonyság: javuló számok, növekvő kihívások
Valószínűsíthetően 2025-ben is javult a globális energiahatékonyság, azonban még messze vagyunk a 2030-ra lefektetett célok teljesülésétől - állapította meg elem
Nőhet a vagyonod bérlés mellett?
A személyes pénzügyek egyik nagy tévedése, hogy a lakásbérlés kidobott pénz lenne, míg a tulajdonlás felelős pénzügyi döntés. Sajnos az utóbbi évek őrülete miatt a legtöbb ember nem hi
Esik az OTP, gyengül a forint: hova és meddig?
Kisebb meglepetések az OTP-nél.
Újabb csavar az Otthon Startban: még könnyebb új lakást venni
A várakozásokat is felülmúlta a program.
Milliárdokat költöttek rá, mégsem működik: fogják a fejüket a bankok és az ügyvédi irodák
Megjelent a Portfolio Checklist csütörtöki adása.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Forradalmi webinárium, a márciusi tőzsdeifjak szellemében
Piaci kitenkintő, elemzések, aktuális lehetőségek górcső alatt.