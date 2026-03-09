Folyamatosan bombázzák Dubajt – Elmondták az emírek, beszállnak-e a háborúba Irán ellen

Reagált az Egyesült Arab Emírségek ENSZ-követe arra, hogy Irán folyamatosan támadja a területüket nagy hatótávolságú fegyverekkel, és válaszoltak az Irán elleni hadműveletekbe való belépésükre való pletykákra is.

Az Egyesült Arab Emírségek nem szeretné, ha belerántanák a konfliktusba vagy az eszkalációba”

– mondta el Dzsamál Al-Musarah ENSZ-követ.

Egyértelművé tették még a mostani események előtt, hogy az UAE nem fog részt venni az Irán elleni támadásokban és nem is szeretnénk részt venni a konfliktusban”

– mondta a diplomata.

Hangsúlyozta: az emírségek bázisairól nem támadja az Egyesült Államok sem Iránt, ezért „nagyon indokolatlannak” találják, hogy Teherán a területüket támadja.

Irán több mint 1000 drónt és 200 ballisztikus rakétát lőtt ki az emírségekre, elsősorban fővárosukra, Abu-Dzabira, és a legnagyobb városra, Dubajra.

(Telegraph nyomán)

Címlapkép forrása: Christopher Pike/Bloomberg via Getty Images