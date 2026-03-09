Irán hallani sem akar tűzszünetről: az ország feldarabolásával vádolják Trumpot, csak hogy rátegye a kezét az olajra

A sajtótájékoztatón Bagai azzal vádolta Washingtont, hogy "megtorpedózta" a diplomáciai tárgyalásokat, amelyek még zajlottak az Irán elleni – szerinte "összes nemzetközi normát és gyakorlatot" megsértő – amerikai-izraeli támadás előtt.

Háborút indítottak, miközben mi teljes mértékben részt vettünk a diplomáciai párbeszédben

- fejtette ki, majd az iráni nép állítólagos egységét igyekezte kiemelni, amely szerinte "egy hanggal védi az országunkat."

A teheráni külügyi szóvivő szerint az Egyesült Államok és Izrael célja nyilvánvaló:

céljuk országunk feldarabolása, hogy illegálisan megszerezzék olajkincseinket [...]. Céljuk szuverenitásunk megsértése, népünk legyőzése és emberi méltóságunk aláásása.

A szóvivő hangsúlyozta, hogy Irán "határozottan törekszik jó és baráti kapcsolatok fenntartására" a térség országaival, melyek közül sokat iráni rakéták és drónok vettek célba a háború kitörése óta. (Még azután is, hogy Maszúd Peszeskján iráni elnök bocsánatot kért, és azok beszüntetését ígérte – mindhiába.)

Bagai ugyanakkor ragaszkodott Teherán önvédelmi jogához, ha más országok területét Irán elleni támadások indítására használják.

Védekező lépéseink nem értelmezhetők ellenséges cselekedetként ezen országok bármelyike ellen

- állította.

Egyúttal tagadta, hogy Irán múlt héten a nato-tagállam Törökország, illetve Ciprusi brit katonai támaszpontok és Azerbajdzsán területét támadta volna,

felvetve, hogy néhány támadást az ellenség "rendezhetett meg", hogy "éket verjen közénk és más országok közé."

Amikor egy esetleges tűzszünetről kérdezték, Bagai egyelőre "irrelevánsnak" nevezett bármilyen potenciális tárgyalást.

A katonai összecsapások még mindig zajlanak. [...] Ebben a pillanatban minden másról beszélni, ami nem a hazánk védelme, irreleváns

- fogalmazott. Hozzátette: nem Teherán kezdeményezte a háborút, "ez egy szükségszerű háború, amelyet ránk kényszerítettek."