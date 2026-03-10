  • Megjelenítés
FONTOS Itt a 2016 óta nem látott mélypont: még a vártnál is alacsonyabb a magyar infláció
Bekeményített a rezsim: megjött Teherán válasza az amerikai béke felvetésére
Egyre többen nyilvánulnak meg Iránban azt követően, hogy Donald Trump amerikai elnök belengette a közel-keleti konfliktus lezárását.

Ali Abdollahi vezérőrnagy, azt mondta, hogy Irán fogja eldönteni, mikor van vége a háborúnak, erre az Egyesült Államoknak vagy Izraelnek nincs joga.

Amerika és Izrael nem fejezheti be a háborút bármikor, amikor csak akarják. Az Iszlám Köztársaság legfelsőbb vezetője és a fegyveres erők bosszút követelnek. Addig folytatjuk a háborút, amíg az ellenség meg nem bánja tettét és vereséget nem szenved

– jelentette ki.

A mondatok azt jelzik, hogy Teherán nem akar elállni a konfliktustól, továbbra is lezárva akarja tartani a Hormuzi-szorost. Mindez súlyos csapást jelentett a globális olajpiacra. A kijelentésre egyébként már maga Donald Trump amerikai elnök is reagált, aki „húszszoros erővel” válaszolna.

A másik kijelentést Abbász Aragcsi, Irán külügyminisztere tette.

A tüzelés folytatódik, és mi mindaddig felkészültünk arra, hogy rakétáinkkal támadjuk őket, ameddig csak szükséges, és ameddig szükséges

– mondta.

Azt is kijelentette, hogy a korábbi „keserű tapasztalatok” miatt már nincs napirenden, hogy tárgyaljanak az Egyesült Államokkal. Szerinte az izraeli-amerikai támadások nem érték el a céljukat, nem következett be rezsimváltás az országban, és most „céltalanok” az akciók.

Címlapkép forrása: Foad Ashtari/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

