Kimondta Trump embere: Amerika elérte a célját – Megsemmisült az iráni atomprogram
Portfolio
Az Egyesült Államok gyakorlatilag teljesen megsemmisítette Irán urándúsító képességét – idézi Steve Witkoff amerikai csúcsdiplomatát az Ynet.

Witkoff azt mondta, hogy „majdnem teljesen” megsemmisítette Amerika és Izrael az iráni atomprogramot, innentől fogva Washington már csak arra vár, hogy Teherán hajlandó lesz-e tárgyalni velük a konfliktus befejezéséről.

a kár olyan mértékű, hogy Teherán, ha akarja is, többé nem tudja újraindítani az urándúsítást.

Tavaly nyáron Donald Trump már bejelentette egyszer, hogy Washington megsemmisítette az iráni atomprogramot, röviddel azután, hogy bunkerromboló bombákkal támadták az ország nukleáris létesítményeit. A mostani támadás mégis azért indult meg, mert az elnök szerint Teherán valójában nagyon közel jutott atomfegyver, és Amerikára veszélyes interkontinentális rakéták előállításához.

Címlapkép forrása: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images

