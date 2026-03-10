Kimondta Trump embere: Amerika elérte a célját – Megsemmisült az iráni atomprogram

Witkoff azt mondta, hogy „majdnem teljesen” megsemmisítette Amerika és Izrael az iráni atomprogramot, innentől fogva Washington már csak arra vár, hogy Teherán hajlandó lesz-e tárgyalni velük a konfliktus befejezéséről.
Az amerikai főtárgyaló szerint
a kár olyan mértékű, hogy Teherán, ha akarja is, többé nem tudja újraindítani az urándúsítást.
Tavaly nyáron Donald Trump már bejelentette egyszer, hogy Washington megsemmisítette az iráni atomprogramot, röviddel azután, hogy bunkerromboló bombákkal támadták az ország nukleáris létesítményeit. A mostani támadás mégis azért indult meg, mert az elnök szerint Teherán valójában nagyon közel jutott atomfegyver, és Amerikára veszélyes interkontinentális rakéták előállításához.
Címlapkép forrása: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images
Megvadult az olajár, de mit csinálnak a részvények? Mutatunk három olcsó papírt az olajszektorból
Most vonzó árazás mellett megvehetjük őket.
Kiszivárgott a jelentés a háborúról: elképesztő összeget égetett el fegyverekre az Egyesült Államok pár nap leforgása alatt
Egyetlen, igencsak jelentős szám jelent meg.
Ukrán pénzszállítók: zöld lámpát kapott a NAV, hogy titkos információgyűjtést végezzen
A parlament kedden elfogadta a Nemzetbiztonsági bizottság törvényjavaslatát.
Az F1-ben indulna a BYD
Állítólag mérlegelik a lehetőségeket.
Mi lesz most a dollárral?
Iráni háború és választási év is van.
Indul a küzdelem a veszélyes kór terjedése ellen, ebzárlat és legeltetési tilalom is életbe lép
Március végén tavaszi rókavakcinázás indul.
Megkezdődött a visszaszámlálás: a Pentagon új gépe olyasmire lesz képes, amit eddig lehetetlennek tartottak
Sosem sikerült még egy fedél alá hozni a két világot.
A téli időjárás változó szerkezete
A januári hazai havazások rendkívülinek tűnhettek, valójában egy Európa-szerte egyre jellemzőbb új időjárási minta következményei.
Brugge DNS-e máig érződik a modern pénzügyekben
Az előző két cikkben megismertük először Brugge, mint tőzsdeközpont felemelkedését, majd bukását. Az innováció - a standardizált folyamatoktól a rendszerbe vetett bizalomig - képes egy...
Hogyan reagálnak a piacok a háborúkra? 107 válság tapasztalata
Az iráni háború ismét ráirányította a figyelmet arra a kérdésre, hogyan reagálnak a pénzügyi piacok a geopolitikai konfliktusokra. A közvélekedés szerint a háborúk egyértelműen negatív.
Éves zárás 2025/2026: mire figyeljen a TAO (társasági adó) kalkuláció és az adókockázatok csökkentése során?
Közeledik az éves zárás, és ezzel együtt a TAO (társasági adó) kalkuláció legkritikusabb időszaka. Bár a naptári éves adózók társasági adóbevallási határideje 2026-ban június 1., a k
Versant Media
A Versant Media a Comcastból vált ki. Idén év elején zárult le a split, de 2025-öt már önállóan jelentette, az egy teljes pénzügyi év volt a számára. Minden Comcast tulajdonos kapott 2
Az osztalék portfólióm - 2026. február
Kicsit megkésve, de csak megszületett a februári update-om is. Adtam, vettem, meg sajnos volt egy osztalékvágás is.VáltozásokEdison International (EIX): Eladtam 62,01-en, plusz 15%-ban, de gyakorla
Irán: az ayatollah hagyatéka - a káosz stratégiája
Az iráni konfliktus nem csak katonai, hanem nagyon gyorsan energia- és ellátási kockázattá válhat: a Hormuzi-szoros körüli bizonytalanság az olaj- és LNG-szállításokon túl a műtrágyapiacot
A Hormuzi-szoros visszavág
Ezen a héten elemzünk Pekár Dáviddal, Cser Tamással, Szőcs Gáborral és gyengülő forinttal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify,&
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Forradalmi webinárium, a márciusi tőzsdeifjak szellemében
Piaci kitenkintő, elemzések, aktuális lehetőségek górcső alatt.
Esik az OTP, gyengül a forint: hova és meddig?
Kisebb meglepetések az OTP-nél.
Újabb csavar az Otthon Startban: még könnyebb új lakást venni
A várakozásokat is felülmúlta a program.
Milliárdokat költöttek rá, mégsem működik: fogják a fejüket a bankok és az ügyvédi irodák
Megjelent a Portfolio Checklist csütörtöki adása.