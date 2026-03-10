  • Megjelenítés
Kiszivárgott a jelentés a háborúról: elképesztő összeget égetett el fegyverekre az Egyesült Államok pár nap leforgása alatt
Globál

Kiszivárgott a jelentés a háborúról: elképesztő összeget égetett el fegyverekre az Egyesült Államok pár nap leforgása alatt

Portfolio
Az Egyesült Államok hadserege majdnem 6 milliárd dollár értékű lőszert és rakétát használt fel az Irán elleni háború első két napján - tudta meg a CNN.

A Pentagon hétfőn tájékoztatta a törvényhozókat a költségekről - a CNN két, a jelentést ismerő forrásból úgy tudja, hogy

csak az első két nap alatt felhasznált hadianyag értéke eléri az 5,6 milliárd dollárt.

A kiadások jelentős részét a nagy hatótávolságú, precíziós vezérlésű rakéták teszik ki, amelyeket az offenzíva első napjaiban hatalmas számban vetettek be.

Az amerikai és a szövetséges erők emellett jelentős mennyiségű légvédelmi rakétát is elhasználnak az iráni ballisztikus rakéták és drónok elfogására. Mark Kelly arizonai demokrata szenátor szerint Teheránnak "hatalmas készletei" vannak a nagy hatótávolságú támadóeszközökből. A politikus elmondta: a zárt ajtós meghallgatásokon a szenátorok továbbra is a konfliktus napi szintű költségeit firtatják.

Több kongresszusi forrás szerint a folyamatban lévő háború miatt a kormányzatnak hamarosan pótköltségvetést kell kérnie a kongresszustól a további lőszer- és rakétagyártás finanszírozására.

Ez lesz a következő nagy csata"

– fogalmazott az egyik kongresszusi munkatárs.

A háború már több mint 10 napja tart, az amerikai haderő tegnapelőtt mérte az eddigi legsúlyosabb csapást Teheránra.

Címlapkép forrása: U.S. Navy via Getty Images

