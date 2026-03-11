Figyelmeztet a veterán tábornok: beláthatatlan következményekkel járna a Hormuzi-szoros elaknásítása, a világ legtávolabbi pontján is megéreznék

MacCarley kiemelte, hogy

a szoros a legszűkebb pontján mindössze 32-39 kilométer széles. Ez a földrajzi adottság rendkívül sebezhetővé teszi a hajóforgalmat.

Az aknák telepítése arra kényszeríti a hajókat, hogy egyre szűkebb sávban közlekedjenek, ami önmagában is kaotikus helyzetet teremt – magyarázta a szakértő.

Ha egy tankerhajót akna talál el, a hatás megsokszorozódhat. Két-három nagy olajszállító kiiktatása ugyanis akár részlegesen is elzárhatja a szorost.

MacCarley szerint egy ilyen forgatókönyv a világ legtöbb országának gazdaságát súlyosan érintené. Ennek oka, hogy a Hormuzi-szoros a globális olajkereskedelem egyik legfontosabb szűk keresztmetszete.

Keddi amerikai sajtóhírek szerint Irán elkezdett tengerészeti aknákat telepíteni a Hormuzi-szoroson, azzal a céllal, hogy elvágják a régió hajóforgalmát. Donald Trump amerikai elnök válaszcsapással fenyegetett, az amerikai haderő pedig közölte, hogy 16 iráni aknatelepítő hajót megsemmisítettek.

