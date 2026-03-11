  • Megjelenítés
Kimondta az izraeli védelmi miniszter: a végtelenségig eltarthat az iráni háború
Jiszráél Kac izraeli védelmi miniszter szerdán kijelentette, az Irán elleni háborúnak nincs időbeli korlátja – írja a Times of Israel.

A művelet időkorlátozás nélkül folytatódik, ameddig szükséges, amíg el nem érjük az összes célkitűzést és el nem érjük a győzelmet

– üzente meg az izraeli védelmi miniszter.

Kac azt követően tette kijelentését, hogy egyes jelentések szerint Izrael aggódik amiatt, hogy az Egyesült Államok korábban kivonulhat a háborúból, mielőtt a zsidó állam saját céljai teljesültek volna.

Donald Trump amerikai elnök hétfőn kijelentette, hogy a háborúnak „lényegében vége van”, az Egyesült Államok elérte a céljait. Ennek ellenére a háborús konfliktus mind a mai napig folytatódik.

Az izraeli védelmi miniszter szerdai üzenetében megismételte, hogy az izraeli hadsereg csapásainak célja, hogy az iráni nép „felkeljen, cselekedjen és megdöntse a rezsimet”.

