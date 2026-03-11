  • Megjelenítés
Most akkor elaknásították a Hormuzi-szorost, vagy sem? - Egymásnak ellentmondó hírek érkeznek
Most akkor elaknásították a Hormuzi-szorost, vagy sem? - Egymásnak ellentmondó hírek érkeznek

Emmanuel Macron francia elnök szerint egyelőre sem a francia, sem a szövetséges hírszerzés nem erősítette meg, hogy Irán tengeri aknákat telepítene a Hormuzi-szorosba. Ez a nyilatkozat azután hangzott el, hogy az Egyesült Államok iráni aknatelepítő hajók megsemmisítéséről számolt be a stratégiai vízi úton - közölte a Times of Israel.

Macron a G7-es vezetőkkel folytatott videókonferencia után, március 11-én nyilatkozott Párizsban. Elmondása szerint

sem a francia titkosszolgálatok, sem a partnerországok szolgálatai nem erősítették meg azokat a jelentéseket, amelyek szerint Teherán elaknásítaná a világ olajforgalmának egyötödét lebonyolító tengerszorost.

Az Egyesült Államok mindössze egy nappal korábban jelentette be, hogy iráni aknatelepítő hajókat semmisített meg a térségben.

A francia elnök kitért arra is, hogy az amerikai és izraeli csapások jelentős károkat okoztak Irán ballisztikus rakétaképességeiben, ám ezeket nem számolták fel teljesen. "Irán továbbra is több országot támad a térségben, tehát a képességei nem csökkentek nullára" – fogalmazott.

A francia államfő hozzátette: Donald Trump amerikai elnökre bízza annak tisztázását, hogy mik a február 28-án Izraellel közösen indított, Irán elleni hadműveletek végső céljai és pontos ütemezése.

