Súlyos jelentés került ki: titokban jelentős segítséget kap Irán az egyik legerősebb katonai hatalomtól - Ezért ilyen sikeresek a dróncsapások
Súlyos jelentés került ki: titokban jelentős segítséget kap Irán az egyik legerősebb katonai hatalomtól - Ezért ilyen sikeresek a dróncsapások

Oroszország segíti Irán drónerőit az öböl menti államok elleni támadások végrehajtásában – írja a CNN egy meg nem nevezett nyugati hírszerző információira hivatkozva.

A lap azt írja: Oroszország az ukrajnai háborús tapasztalatait adja át Iránnak, Teherán pedig

ezeket a tapasztalatokat használja fel a régió országainak támadásához.

Az iráni drónerők drónraj konfigurációban támadják az öböl menti országokat, emellett folyamatos manőverezéssel cselezik ki az öböli államok nyugati légvédelmi eszközeit. Ezen képességek tökéletesítésében a CNN információi szerint Teherán orosz segítséget kap.

Az amerikai lap forrása szerint Kína is segíti Iránt, azt nem mondta el, pontosan mivel, csak „aggasztónak” nevezte a távol-keleti ország lépéseit.

A napokban Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is megvádolta Oroszországot azzal, hogy segítik Iránt drónokkal, rakétákkal és légvédelemmel. Nem világos, hogy az ukrán elnök arról beszélt-e, hogy Moszkva konkrét fegyvereket adott Iránnak, vagy a meglévő arzenál használatában nyújtanak taktikai tanácsadást.

Korábban amerikai lapok írtak arról is, hogy Teherán orosz hírszerzési és felderítési adatokat használ amerikai célpontok támadásához, ezt Vlagyimir Putyin orosz elnök személyesen tagadta le.

