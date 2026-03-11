A lap azt írja: Oroszország az ukrajnai háborús tapasztalatait adja át Iránnak, Teherán pedig
ezeket a tapasztalatokat használja fel a régió országainak támadásához.
Az iráni drónerők drónraj konfigurációban támadják az öböl menti országokat, emellett folyamatos manőverezéssel cselezik ki az öböli államok nyugati légvédelmi eszközeit. Ezen képességek tökéletesítésében a CNN információi szerint Teherán orosz segítséget kap.
Az amerikai lap forrása szerint Kína is segíti Iránt, azt nem mondta el, pontosan mivel, csak „aggasztónak” nevezte a távol-keleti ország lépéseit.
A napokban Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is megvádolta Oroszországot azzal, hogy segítik Iránt drónokkal, rakétákkal és légvédelemmel. Nem világos, hogy az ukrán elnök arról beszélt-e, hogy Moszkva konkrét fegyvereket adott Iránnak, vagy a meglévő arzenál használatában nyújtanak taktikai tanácsadást.
Korábban amerikai lapok írtak arról is, hogy Teherán orosz hírszerzési és felderítési adatokat használ amerikai célpontok támadásához, ezt Vlagyimir Putyin orosz elnök személyesen tagadta le.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Kimondta az izraeli védelmi miniszter: a végtelenségig eltarthat az iráni háború
Jiszráél Kac szerint nincs időbeli korlátja a konfliktusnak.
Kiderült, hogyan tarthatják életben Ukrajnát, ha Magyarország megvétózza a 90 milliárdos hitelt
Nem bízzák a véletlenre, az Európai Bizottságot is megkerülik.
OTP: egyre könnyebben alkudnak a lakásvásárlók, lassul a drágulás, így áll az Otthon Start
Az OTP évindító ingatlanpiaci sajtótájékoztatóján jártunk.
Súlyos jelentés került ki: titokban jelentős segítséget kap Irán az egyik legerősebb katonai hatalomtól - Ezért ilyen sikeresek a dróncsapások
Nagyon úgy fest, hogy nem igaz, hogy Moszkva hátradőlve nézi a közel-keleti eseményeket.
Ennek az adatnak még utoljára örülhet a Fed
Az elemzők ügyesek voltak.
Nem egy védett ár van, hanem mindjárt három: az üzemanyag-ársapka részletei
Tanult a kormány 2022-ből?
Megszólalt a neves pénzember: most jön a világtörténelem legnagyobb összeomlása
Azt is elmondta, mit kell tenni ilyenkor.
Netrisk: 10-ből 7-en biztosítót is váltanak az idei lakásbiztosítási kampányban
Az új kötések esetében átlagosan 18 ezer forintot spóroltak az ügyfelek.
Le lehet-e csökkenteni az építkezések karbonlábnyomát?
Ahhoz, hogy a globális felmelegedést 2 Celsius-fok alatt tartsuk, a városi építőipar kibocsátását két-négy évtizeden belül a jelenlegi szint 10%-a alá kell csökkenteni.
Tényleg vakon követjük a tömeget?
Csordaszellem - az a viselkedésminta, amikor valaki a saját véleménye helyett a többség viselkedését követi. A mintát gyakran látni a tőkepiacokon is: a mániákat, buborékokat... The post Té
Erősödik az Otthon Start verseny: ezúttal a Gránit Bank lépett
Mondhatni kamatháború alakult ki az Otthon Start hitelnél, a bankok sorra jönnek ki az évi 3% alatti kamatokkal. Március 11-től a Gránit Bank vágott a kamaton, a támogatott hitel 2,79 százaléko
A téli időjárás változó szerkezete
A januári hazai havazások rendkívülinek tűnhettek, valójában egy Európa-szerte egyre jellemzőbb új időjárási minta következményei.
Brugge DNS-e máig érződik a modern pénzügyekben
Az előző két cikkben megismertük először Brugge, mint tőzsdeközpont felemelkedését, majd bukását. Az innováció - a standardizált folyamatoktól a rendszerbe vetett bizalomig - képes egy...
Hogyan reagálnak a piacok a háborúkra? 107 válság tapasztalata
Az iráni háború ismét ráirányította a figyelmet arra a kérdésre, hogyan reagálnak a pénzügyi piacok a geopolitikai konfliktusokra. A közvélekedés szerint a háborúk egyértelműen negatív.
Belső ellenőrzés kiszervezése
A belső ellenőrzés akkor igazán értékes, amikor még "nincs baj" — mert ilyenkor lehet időben észrevenni a rejtett kockázatokat és javítani a folyamatokat. Ugyanakkor sok szervezetnél a bel
Versant Media
A Versant Media a Comcastból vált ki. Idén év elején zárult le a split, de 2025-öt már önállóan jelentette, az egy teljes pénzügyi év volt a számára. Minden Comcast tulajdonos kapott 2
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Forradalmi webinárium, a márciusi tőzsdeifjak szellemében
Piaci kitenkintő, elemzések, aktuális lehetőségek górcső alatt.
Épp megszűnt, amikor sokkot kapott: jön a háborús infláció?
Régen érkezett ilyen alacsony adat.
Esik az OTP, gyengül a forint: hova és meddig?
Kisebb meglepetések az OTP-nél.
Újabb csavar az Otthon Startban: még könnyebb új lakást venni
A várakozásokat is felülmúlta a program.