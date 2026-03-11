  • Megjelenítés
Új célpontokat jelölt ki Irán: a bankok és a techcégek irodái is sorra kerülhetnek
Új célpontokat jelölt ki Irán: a bankok és a techcégek irodái is sorra kerülhetnek

Az iráni Forradalmi Gárdához közel álló szervezetek a bankok és pénzintézetek, illetve amerikai és izraeli érdekeltségű cégek közel-keleti központjai elleni támadásokkal fenyegetnek – írja az Al Jazeera.

Irán azzal fenyeget, hogy a bankok és pénzintézetek mostantól célpontok a Közel-Keleten, miután az Egyesült Államok és Izrael állítólag az ország egyik bankját vette célba.

Ezzel a törvénytelen és nem hagyományos háborús cselekedettel az ellenség zöld utat adott nekünk, hogy az USA és a cionista rezsim gazdasági központjait és bankjait vegyük célba a térségben. Az amerikaiaknak fájdalmas és megtorló akcióra kell számítaniuk tőlünk

– mondta egy Forradalmi Gárdához közel álló szóvivő, aki egyben figyelmeztette a térségben élőket, hogy egy kilométeres körzetben tartsák távol magukat a bankoktól.

Eközben a Forradalmi Gárdához tartozó Tasznim hírügynökség közzétette izraeli kapcsolatokkal rendelkező, vezető amerikai vállalatok által működtetett irodák és infrastruktúrák listáját, amelyek technológiáját állítólag katonai célokra használják. A hírügynökség szerint ezek Irán „új célpontjai”.

Legintenzívebb támadását indította Irán a háború kitörése óta, helyzet van a Hormuzi-szorosban – Híreink az iráni háborúról szerdán

Szamarát támadta Ukrajna, Zelenszkij csapatokat küld a Közel-Keletre - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Bejelentette Trump kulcsembere: itt van a fordulat, amire mindenki várt - Hamarosan vége lehet a háborúnak Ukrajnában

Ahogy a regionális háború kiterjed az infrastrukturális háborúra, úgy bővül Irán legitim célpontjainak köre is

– írták.

A vállalatok között szerepel a Google, a Microsoft, a Palantir, az IBM, az Nvidia és az Oracle. A felsorolt irodák és a felhőalapú szolgáltatások infrastruktúrája több izraeli városban, valamint néhány öbölországban található.

Címlapkép forrása: Majid Saeedi/Getty Images

