Ezrek internetét lopják a bűnözők, magyar érintettek is vannak

Míg a feltört eszközökből álló hálózatokat jellemzően elosztott túlterheléses (DDoS) támadásokra használják, ez a rendszer más célt szolgál. A fertőzött útválasztókat a Doppelgänger nevű fizetős proxyszolgáltatás üzemeltetésére fogták be.
Ennek lényege, hogy a megrendelők a gyanútlan áldozatok internetkapcsolatán keresztül csatornázzák át a saját forgalmukat.
Ezzel a módszerrel teljesen elrejthetik valós személyazonosságukat a weben.
A kártevő a hálózati eszközök frissítetlenül hagyott biztonsági réseit kihasználva terjed. Legfőbb technikai jellegzetessége, hogy a torrentezéshez hasonlóan decentralizált, egyenrangú csomópontokból (peer-to-peer) épül fel. Mivel a hálózatot nem egyetlen központi szerverről irányítják, lekapcsolása vagy blokkolása rendkívül nehéz feladat.
A fenyegetést a Lumen kiberbiztonsági cég Black Lotus nevű csapata fedezte fel még tavaly augusztusban. A hálózat mérete azóta tízezerről 14 ezer eszközre duzzadt. A legtöbb fertőzött router az Egyesült Államokban működik, de Tajvanon, Hongkongban és Oroszországban is rengeteg áldozatot azonosítottak. A közzétett adatok alapján Magyarország a közepesen súlyosan érintett területek közé tartozik.
Mivel a KadNap kártevő rendkívül mélyen, az eszköz operációs rendszerének magjában veti meg a lábát, egy egyszerű újraindítás nem oldja meg a problémát. Az útválasztó utána azonnal újrafertőződik.
A maradéktalan eltávolításhoz az érintett routerek gyári alaphelyzetbe állítására van szükség.
A hasonló betörések megelőzése érdekében elengedhetetlen a gyártói szoftverfrissítések azonnali telepítése.
Címlapkép forrása: Shutterstock
