Már nyíltan hazugsággal vádolja egymást Kijev és Budapest – egyre fagyosabb a diplomáciai viszony

Szijjártó Péter egy Facebook-bejegyzésben állította azt, hogy Zelenszkij valótlanságot mondott. Az ukrán elnök ugyanis korábban úgy nyilatkozott, hogy
nem tájékoztatták a magyar delegáció érkezéséről, mivel Budapest nem egyeztetett az ukrán külügyminisztériummal.
A magyar tárcavezető beszámolója szerint március 10-én diplomáciai jegyzékben értesítették Ukrajnát az utazásról. Ebben jelezték, hogy Czepek Gábor energiaügyi miniszterhelyettes vezetésével magyar küldöttség érkezik az országba a Barátság kőolajvezeték ellenőrzésére. Magyarország emellett találkozót kért Denisz Smihal első miniszterelnök-helyettes és energiaügyi miniszterrel.
Szijjártó azt is sérelmezte, hogy szerinte Ukrajna blokkolja az orosz olajszállítmányokat Magyarország felé. Mindez ráadásul akkor történik, amikor a tengeri olajszállítás körül is nagy a bizonytalanság. "Az ukrán olajblokád nem más, mint súlyos bűncselekmény Magyarország ellen" - fogalmazott a miniszter.
Az RBC-Ukrajna hírügynökség forrásai ugyanakkor nyilvánosságra hozták az ukrán fél válaszát a magyar diplomáciai jegyzékre. Ebből kiderül, hogy Ukrajna nem hagyta figyelmen kívül a megkeresést.
Kijev mindössze azt közölte, hogy a magyar fél által javasolt időpontok nem megfelelőek. Emellett azt kérték, hogy diplomáciai úton egyeztessenek új dátumot a Czepek Gábor vezette küldöttség látogatására.
Volodimir Zelenszkij korábban úgy nyilatkozott, hogy hivatalosan nem kapott tájékoztatást a magyar delegáció látogatásának céljáról.
Az ukrán külügyminisztérium pedig magánlátogatásként jellemezte az utazást, mint korábban fogalmaztak: „turisták, nem egy hivatalos delegáció”.
Ukrajna szerint mint a diplomáciai levelükből látszik, a külügyminisztériumuk nem tagadta meg az egyeztetést, csupán új időpontot kért.
Címlapkép: Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára sajtótájékoztatót tart a záhonyi magyar-ukrán határátkelőhelyen 2026. március 11-én. A fotó forrása: MTI Fotó/Balázs Attila.
