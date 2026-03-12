  • Megjelenítés
Már nyíltan hazugsággal vádolja egymást Kijev és Budapest – egyre fagyosabb a diplomáciai viszony
Szijjártó Péter külügyminiszter azzal vádolta meg Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy hazudott egy magyar küldöttség ukrajnai látogatásával kapcsolatban. A kijevi kormány viszont cáfolja, hogy nem reagáltak volna a hivatalos delegáció érkezésére, amely a Barátság kőolajvezetéket látogatná meg. Az ukrán fél által most nyilvánosságra hozott szöveg szerint jelezték, hogy a mostani időpont nem megfelelő a hivatalos találkozókra, azokról diplomáciai úton egyeztessenek – jelentette a RBC-Ukraine hírügynökség.

Szijjártó Péter egy Facebook-bejegyzésben állította azt, hogy Zelenszkij valótlanságot mondott. Az ukrán elnök ugyanis korábban úgy nyilatkozott, hogy

nem tájékoztatták a magyar delegáció érkezéséről, mivel Budapest nem egyeztetett az ukrán külügyminisztériummal.

A magyar tárcavezető beszámolója szerint március 10-én diplomáciai jegyzékben értesítették Ukrajnát az utazásról. Ebben jelezték, hogy Czepek Gábor energiaügyi miniszterhelyettes vezetésével magyar küldöttség érkezik az országba a Barátság kőolajvezeték ellenőrzésére. Magyarország emellett találkozót kért Denisz Smihal első miniszterelnök-helyettes és energiaügyi miniszterrel.

Szijjártó azt is sérelmezte, hogy szerinte Ukrajna blokkolja az orosz olajszállítmányokat Magyarország felé. Mindez ráadásul akkor történik, amikor a tengeri olajszállítás körül is nagy a bizonytalanság. "Az ukrán olajblokád nem más, mint súlyos bűncselekmény Magyarország ellen" - fogalmazott a miniszter.

Az RBC-Ukrajna hírügynökség forrásai ugyanakkor nyilvánosságra hozták az ukrán fél válaszát a magyar diplomáciai jegyzékre. Ebből kiderül, hogy Ukrajna nem hagyta figyelmen kívül a megkeresést.

Kijev mindössze azt közölte, hogy a magyar fél által javasolt időpontok nem megfelelőek. Emellett azt kérték, hogy diplomáciai úton egyeztessenek új dátumot a Czepek Gábor vezette küldöttség látogatására.

Volodimir Zelenszkij korábban úgy nyilatkozott, hogy hivatalosan nem kapott tájékoztatást a magyar delegáció látogatásának céljáról.

Az ukrán külügyminisztérium pedig magánlátogatásként jellemezte az utazást, mint korábban fogalmaztak: „turisták, nem egy hivatalos delegáció”.

Ukrajna szerint mint a diplomáciai levelükből látszik, a külügyminisztériumuk nem tagadta meg az egyeztetést, csupán új időpontot kért.

Címlapkép: Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára sajtótájékoztatót tart a záhonyi magyar-ukrán határátkelőhelyen 2026. március 11-én. A fotó forrása: MTI Fotó/Balázs Attila.

