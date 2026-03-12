A napokban több amerikai lap is arról értesült, hogy Modzstaba Hámenei, Irán új vezére megsérült február 28-án, azokban az izraeli-amerikai légicsapásokban, melyek édesapját is megölték.
A CNN korábban arról írt:
a fiatalabb Hámenei lábán szenvedett könnyebb sérülést.
A Sky News szűkszavúan csak annyit közölt: Irán hivatalosan is megerősítette a sérülés tényét, majd megjegyezték, hogy spekulációk szerint ezért rejtőzködik a nyilvánosság elől Irán új vezetője.
Mióta Modzstaba Hámeneit kinevezték, nem mutatkozott nyilvánosan az ajatollah, saját beiktatási ceremóniáján se vett részt, biztonsági okokból.
Címlapkép forrása: Iranian President's Press Office / Handout /Anadolu via Getty Images
Beszállt a háborúba a világ egyik legerősebb katonai hatalma: kiderült, mit tud élesben a Cseongung-2
Kiugró sikereket ért el az új fegyver.
Itt a háborús olajár, de van egy grafikon, amiről senki sem beszél
Egyszerűbb a történet, mint azt hinnénk?
Elszállt az olajár, tartós sokkra készül a piac
Olajszállító tankereket támadtak meg.
Megerősítették: megsérült Irán frissen kinevezett vezére
Az ajatollah valószínűleg a lábán szenvedett sérülést.
Lépni kényszerült a világ legnagyobb hamburgerlánca: filléres menükkel próbálják visszacsábítani a vásárlókat
3 dollár vagy annál olcsóbb is lehet az új ajánlat.
Zúgnak a vészharangok, menekül a tőke, tömeges bedőléstől tartanak a pénzügyi rendszerben
Baljós árnyék terebélyesedik a világ túloldalán: a private credit az új subprime lending?
Zelenszkij őszinte vallomást tett az ukránok állapotáról
Közben Orbán Viktorhoz is szólt.
Váratlan bejelentést tett Trump: belenyúlnak az Egyesült Államok legfontosabb tartalékába
Súlyos a helyzet, lépni kellett.
Mit tehet, akin elévült tartozást akarnak behajtani?
Fizetési felszólítást kapott egy követeléskezelőtől? Netán végrehajtással fenyegetik?Az utóbbi években tömegesen hajtanak be követeléskezelők jogi úton a törvény alapján nem behajtha
Olajár: recessziót hozhat a hirtelen drágulás?
Az iráni háború nyomán az olaj ára ismét meredeken emelkedett, ami újra előtérbe helyezte az energiaárak makrogazdasági hatásának kérdését. A közgazdasági szakirodalomban az olajársokkok
Mennyi a törlesztőrészlet, ha 20 vagy 40 millió forint lakáshitelt igényelnél?
A hitelek összehasonlítására a legjobb mutató a THM, de valójában a családi költségvetés szempontjából számodra az a legfontosabb, hogy mennyit is kell fizetned havonta a kölcsön után. A B
Le lehet-e csökkenteni az építkezések karbonlábnyomát?
Ahhoz, hogy a globális felmelegedést 2 Celsius-fok alatt tartsuk, a városi építőipar kibocsátását két-négy évtizeden belül a jelenlegi szint 10%-a alá kell csökkenteni.
Belső ellenőrzés kiszervezése
A belső ellenőrzés akkor igazán értékes, amikor még "nincs baj" — mert ilyenkor lehet időben észrevenni a rejtett kockázatokat és javítani a folyamatokat. Ugyanakkor sok szervezetnél a bel
Tényleg vakon követjük a tömeget?
Csordaszellem - az a viselkedésminta, amikor valaki a saját véleménye helyett a többség viselkedését követi. A mintát gyakran látni a tőkepiacokon is: a mániákat, buborékokat... The post Té
A téli időjárás változó szerkezete
A januári hazai havazások rendkívülinek tűnhettek, valójában egy Európa-szerte egyre jellemzőbb új időjárási minta következményei.
Brugge DNS-e máig érződik a modern pénzügyekben
Az előző két cikkben megismertük először Brugge, mint tőzsdeközpont felemelkedését, majd bukását. Az innováció - a standardizált folyamatoktól a rendszerbe vetett bizalomig - képes egy...
Épp megszűnt, amikor sokkot kapott: jön a háborús infláció?
Régen érkezett ilyen alacsony adat.
Esik az OTP, gyengül a forint: hova és meddig?
Kisebb meglepetések az OTP-nél.
Újabb csavar az Otthon Startban: még könnyebb új lakást venni
A várakozásokat is felülmúlta a program.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Forradalmi webinárium, a márciusi tőzsdeifjak szellemében
Piaci kitenkintő, elemzések, aktuális lehetőségek górcső alatt.