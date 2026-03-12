Megerősítették: megsérült Irán frissen kinevezett vezére

  • Megjelenítés
Irán megerősítette, hogy Modzstaba Hámenei ajatollah, Irán új legfőbb vezére sérülést szenvedett a háború első napján – írta meg a Sky News.

A napokban több amerikai lap is arról értesült, hogy Modzstaba Hámenei, Irán új vezére megsérült február 28-án, azokban az izraeli-amerikai légicsapásokban, melyek édesapját is megölték.

A CNN korábban arról írt:

a fiatalabb Hámenei lábán szenvedett könnyebb sérülést.

A Sky News szűkszavúan csak annyit közölt: Irán hivatalosan is megerősítette a sérülés tényét, majd megjegyezték, hogy spekulációk szerint ezért rejtőzködik a nyilvánosság elől Irán új vezetője.

Mióta Modzstaba Hámeneit kinevezték, nem mutatkozott nyilvánosan az ajatollah, saját beiktatási ceremóniáján se vett részt, biztonsági okokból.

Címlapkép forrása: Iranian President's Press Office / Handout /Anadolu via Getty Images

