Megerősítették: megsérült Irán frissen kinevezett vezére

A napokban több amerikai lap is arról értesült, hogy Modzstaba Hámenei, Irán új vezére megsérült február 28-án, azokban az izraeli-amerikai légicsapásokban, melyek édesapját is megölték.

A CNN korábban arról írt:

a fiatalabb Hámenei lábán szenvedett könnyebb sérülést.

A Sky News szűkszavúan csak annyit közölt: Irán hivatalosan is megerősítette a sérülés tényét, majd megjegyezték, hogy spekulációk szerint ezért rejtőzködik a nyilvánosság elől Irán új vezetője.

Mióta Modzstaba Hámeneit kinevezték, nem mutatkozott nyilvánosan az ajatollah, saját beiktatási ceremóniáján se vett részt, biztonsági okokból.

Címlapkép forrása: Iranian President's Press Office / Handout /Anadolu via Getty Images