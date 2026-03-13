Belenyúlt a lakáspiacba az Egyesült Államok: Trump két lépésben oldaná meg a lakhatási válságot

Az első rendelet értelmében a szövetségi kormányzat csökkenti a lakásépítésre vonatkozó szabályozási terheket.
Emellett ösztönzőket teremt a tagállami és helyi önkormányzatok számára a bevált gyakorlatok átvételére. A cél az, hogy az építtetők könnyebben és gyorsabban tudjanak új otthonokat felhúzni. Az intézkedés jelentős mértékben érinti a szövetségi környezetvédelmi előírásokat. Például több szövetségi szerv kapott utasítást a "zöld" építési szabályzatok és energiahatékonysági előírások visszaszorítására. A Fehér Ház szerint ugyanis ezek a megkötések akár 9000 dollárral is megdrágíthatják egy lakás felépítését.
A második rendelet a jelzáloghitel-felvétel egyszerűsítésére irányul.
A Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Hivatal (CFPB) módosítaná az irányelveit, így a kisebb helyi pénzintézetek is könnyebben nyújthatnának lakáshiteleket. A kormányzat elképzelése szerint a több versenytárs megjelenése a hitelpiacon csökkenti a hitelfelvétel költségeit. A Fehér Ház várakozásai alapján a jelzálogpiaci szabályozás változásainak hatását a potenciális vásárlók már néhány hónapon belül érzékelhetik.
Csütörtökön a szenátus kétpárti támogatással elfogadott egy átfogó lakhatási törvényjavaslatot. A jogszabály az építési kapacitás növelését és az intézményi befektetők lakásvásárlásainak korlátozását célozza, bár a képviselőházi sorsa egyelőre bizonytalan. Trump korábban már utasítást adott a kormányzati felügyelet alatt álló Fannie Mae és Freddie Mac számára, hogy 200 milliárd dollár értékben vásároljanak jelzálog-fedezetű értékpapírokat.
A lakhatási válság számokban is jól mérhető. Az amerikai Országos Ingatlanközvetítői Szövetség (NAR) adatai szerint februárban egy használt lakás mediánára 398 ezer dollár volt.
Ez közel ötszöröse a medián háztartási jövedelemnek, miközben a korábban megszokott arány csupán háromszoros volt.
A 30 éves, fix kamatozású jelzáloghitelek átlagos kamatlába februárban 6,05 százalékon állt. Bár ez alacsonyabb az egy évvel korábbi 6,84 százaléknál, még mindig jóval meghaladja a 2020 és 2021 közötti, 3 százalék alatti szintet.
