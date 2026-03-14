Kimondta Trump bizalmasa: ha nem vetnek azonnal véget a háborúnak, egy egész régió válhat lakhatatlanná
Kimondta Trump bizalmasa: ha nem vetnek azonnal véget a háborúnak, egy egész régió válhat lakhatatlanná

A Fehér Ház egyik, Donald Trumphoz közel álló tanácsadója nyilvánosan kijelentette: ideje abbahagyni az iráni háborút, leállítani a térségben zajló katonai műveleteket - írta meg a Financial Times.

David Sacks, a Trump-kormányzat mesterséges intelligenciáért és kriptovalutákért felelős megbízottja az All-In podcastben úgy fogalmazott:

Itt az ideje győzelmet hirdetni és kiszállni."

A tanácsadó úgy gondolja, hogy

"a piacok egyértelműen ezt szeretnék látni."

Sacks egy neves kockázatitőke-befektető, aki a kormányzat MI-politikáját is formálja. Emellett szoros kapcsolatot ápol Elon Muskkal és több más technológiai milliárdossal is.

Sacks arra is kitért, hogy bizonyos érdekkörök a Republikánus Párton belül a háború további eszkalációját szeretnék látni, hozzátette ugyanakkor, hogy szerinte ez olyan súlyos következményekkel járhat, hogy az egész öböl menti régió és Izrael is lakhatatlanná válhat.

A Financial Times arról is ír, hogy a MAGA-táboron belül (Trump támogatói) igencsak megosztó téma az iráni háború: sokan közülük éppen azért szavaztak Trumpra, mert a külföldi háborúk befejezését ígérte.

Trump elnök többször is kijelentette az elmúlt napokban, hogy az iráni háborúnak lényegében vége van, de a harcok ettől függetlenül nem csitulnak.

Az iráni olajtermelés szívét támadta az Egyesült Államok, Trump megvádolta Putyint - Híreink a közel-keleti harcokról szombaton

Címlapkép forrása: U.S. Navy via Getty Images

Parlamenti választás és piaci reakciók

