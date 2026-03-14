Trump kimondta, amit saját megbízottja még tagadott: kiderült, mit gondol valójában Oroszország és Irán kapcsolatáról

Trump a Fox News műsorvezetőjének adott interjúban így fogalmazott:

Azt hiszem, talán egy kicsit segíti őket, igen.

Az elnök hozzátette: Putyin valószínűleg úgy látja, hogy az Egyesült Államok Ukrajnát támogatja. Ez megfelel a valóságnak, mivel Washington 2022 eleje óta támogatja a Oroszországgal háborúban álló országot.

Ők is csinálják, mi is csináljuk, az igazsághoz hűen

– mondta Trump.

A kijelentés előzménye, hogy Trump egy héttel korábban indulatosan reagált, amikor a Fox News tudósítója, Peter Doocy a Fehér Házban az Iránnak nyújtott orosz támogatásról szóló értesülésekről kérdezte.

Az ellentmondás különösen szembetűnő Steve Witkoff keddi nyilatkozata fényében.

A különmegbízott a CNBC-nek arról beszélt, hogy Trump hétfői telefonbeszélgetésén az orosz fél tagadta: hírszerzési információkat osztana meg Iránnal.

Szaván foghatjuk őket. Reméljük, hogy nem osztanak meg információkat

– fogalmazott akkor Witkoff.

Trump pénteki megszólalása így szembemegy saját megbízottjának néhány nappal korábbi, jóval engedékenyebb értékelésével.

