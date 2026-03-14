Trump kimondta, amit saját megbízottja még tagadott: kiderült, mit gondol valójában Oroszország és Irán kapcsolatáról
Globál

Donald Trump pénteken egy rádióinterjúban azt állította, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök szerinte segítséget nyújt Iránnak az Egyesült Államok és Izrael elleni háborújában, mindössze napokkal azután, hogy különmegbízottja, Steve Witkoff még az orosz fél szavahihetőségét hangsúlyozta az ügyben - írta a Cnbc.

Trump a Fox News műsorvezetőjének adott interjúban így fogalmazott:

Azt hiszem, talán egy kicsit segíti őket, igen.

Az elnök hozzátette: Putyin valószínűleg úgy látja, hogy az Egyesült Államok Ukrajnát támogatja. Ez megfelel a valóságnak, mivel Washington 2022 eleje óta támogatja a Oroszországgal háborúban álló országot.

Ők is csinálják, mi is csináljuk, az igazsághoz hűen

Az iráni olajtermelés szívét támadta az Egyesült Államok, Trump megvádolta Putyint - Híreink a közel-keleti harcokról szombaton

Az iráni háború Ukrajnának is kedvezőtlen, Franciaországban beszélt Zeleszkij - Híreink az ukrajnai háborúról szombaton

A teljes megsemmisítés után jött a fenyegetés: átlépheti a vörös vonalat az Egyesült Államok

– mondta Trump.

A kijelentés előzménye, hogy Trump egy héttel korábban indulatosan reagált, amikor a Fox News tudósítója, Peter Doocy a Fehér Házban az Iránnak nyújtott orosz támogatásról szóló értesülésekről kérdezte.

Az ellentmondás különösen szembetűnő Steve Witkoff keddi nyilatkozata fényében.

A különmegbízott a CNBC-nek arról beszélt, hogy Trump hétfői telefonbeszélgetésén az orosz fél tagadta: hírszerzési információkat osztana meg Iránnal.

Szaván foghatjuk őket. Reméljük, hogy nem osztanak meg információkat

– fogalmazott akkor Witkoff.

Trump pénteki megszólalása így szembemegy saját megbízottjának néhány nappal korábbi, jóval engedékenyebb értékelésével.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Parlamenti választás és piaci reakciók

Lángok az amerikai repülőgép-hordozón, robbanások európai bázisokon, vérdíjat tűztek ki az ajatollah fejére - Híreink a közel-keleti harcokról pénteken
Szép kezdés után csúfos zárás: összecsuklott a forint a nagy lendületben
Készül a mesterterv: a német kancellár szerint két ország játszhat kulcsszerepet Európa energiabiztonságában
