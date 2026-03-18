  • Megjelenítés
FONTOS Nagy meglepetés: Powell tovább maradhat a Kormányzótanácsban, mint hitték
Globál

Kimondta Ukrajna: segítenek az olajmonarchiáknak, de ennek ára lesz

MTI
Kijev azoktól a közel-keleti országoktól, amelyekkel együttműködik a légtérvédelem terén, négy kulcsfontosságú területen vár viszonzást: a politikai támogatás növelésében, az Oroszország elleni szankciók szigorításában, a biztonsági partnerség bővítésében és a háború utáni helyreállításban való részvételben - jelentette ki Heorhij Tihij ukrán külügyi szóvivő szerdai kijevi sajtótájékoztatóján.

"Csakis Ukrajnának van átfogó rendszere a légi fenyegetések elleni védekezésre, amelyek jelenleg Iránból érkeznek a Perzsa-öböl országai és a Közel-Kelet államai felé."

Senki másnak a világon nincs ilyen tapasztalata, és éppen ezért vagyunk érdekesek az Öböl menti országok számára

- idézte a szóvivőt az Interfax-Ukrajina hírügynökség.

Tihij megjegyezte: Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter a napokban hozta nyilvánosságra, hogy az elmúlt hetekben 11 ország kért ilyen támogatást Ukrajnától. "Néhány ország már meg is köszönte a gyakorlati támogatást, például bizonyos arab országok. Ezért ebben a kontextusban a támogatásért Ukrajna természetesen számít a régió országainak kölcsönösségére, különösen a négy említett területen. Úgy gondolom, később konkrét tárgyalások és megállapodások is láthatóvá válnak" - tette hozzá a szóvivő.

Még több Globál

A szóvivő hangsúlyozta, hogy Ukrajna az Iránra gyakorolt nemzetközi nyomás fokozását szorgalmazza, elsősorban szankciós mechanizmusokon keresztül, szoros koordinációban az EU-val, valamint a diplomáciai elrettentő eszközök alkalmazását, amelyek minimalizálják a nagyobb regionális háború kockázatát.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Miért szeretem nagyon az aranyat?

Óriási ralin van túl az arany, és a legtöbb elemző szerint ugyan fundamentálisan megalapozott a további emelkedés, nincs már benne akkora felértékelődési potenciál. Viszont bőven... The pos

PR cikk

Konferencia ajánló

AI in Business 2026

AI in Business 2026

2026. március 18.

Építőipar 2026

2026. március 19.

Network on Wheels - Portfolio Sunday business ride

2026. március 22.

Járműipar 2026

2026. március 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Irán könyörtelen bosszút esküdött, óriásbombákat dobott le Donald Trump – Híreink percről percre az iráni háborúról szerdán
Innen már nincs visszaút: élesedett Brüsszel döntése, végleg elzárják az orosz gázt
Kétségbeejtő a helyzet a világ legnagyobb hadihajóján: Amerika kényszerhelyzetbe került a USS Gerald R. Forddal
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility