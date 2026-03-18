Kimondta Ukrajna: segítenek az olajmonarchiáknak, de ennek ára lesz

Kijev azoktól a közel-keleti országoktól, amelyekkel együttműködik a légtérvédelem terén, négy kulcsfontosságú területen vár viszonzást: a politikai támogatás növelésében, az Oroszország elleni szankciók szigorításában, a biztonsági partnerség bővítésében és a háború utáni helyreállításban való részvételben - jelentette ki Heorhij Tihij ukrán külügyi szóvivő szerdai kijevi sajtótájékoztatóján.

"Csakis Ukrajnának van átfogó rendszere a légi fenyegetések elleni védekezésre, amelyek jelenleg Iránból érkeznek a Perzsa-öböl országai és a Közel-Kelet államai felé."

Senki másnak a világon nincs ilyen tapasztalata, és éppen ezért vagyunk érdekesek az Öböl menti országok számára

- idézte a szóvivőt az Interfax-Ukrajina hírügynökség.

Tihij megjegyezte: Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter a napokban hozta nyilvánosságra, hogy az elmúlt hetekben 11 ország kért ilyen támogatást Ukrajnától. "Néhány ország már meg is köszönte a gyakorlati támogatást, például bizonyos arab országok. Ezért ebben a kontextusban a támogatásért Ukrajna természetesen számít a régió országainak kölcsönösségére, különösen a négy említett területen. Úgy gondolom, később konkrét tárgyalások és megállapodások is láthatóvá válnak" - tette hozzá a szóvivő.

A szóvivő hangsúlyozta, hogy Ukrajna az Iránra gyakorolt nemzetközi nyomás fokozását szorgalmazza, elsősorban szankciós mechanizmusokon keresztül, szoros koordinációban az EU-val, valamint a diplomáciai elrettentő eszközök alkalmazását, amelyek minimalizálják a nagyobb regionális háború kockázatát.

