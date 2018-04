Csak itthon akar mindenki a focisták zsebében turkálni

Külföldön soha nem kérdezték meg tőlünk, mennyit keresünk, csak itthon divat a másik zsebében turkálni - mondta a Portfolio-nak adott interjújában Juhász Roland és Torghelle Sándor. A két profi focista összesen majdnem 140 válogatottságot tud felmutatni, ma viszont már a foci mellett közös üzleti vállalkozásukra is összpontosítanak. Juhász és Torghelle cége belvárosi lakásokat újít fel, majd ad el, a lehető legtöbb céges ügyet is igyekeznek saját maguk intézni. A két focista úgy érzi, hogy fiatal korban őket nem készítették fel eléggé a futball utáni életre, részben ezért akarják a tapasztalataikat átadni a fiataloknak. Juhász Roland elmondta: számára is rejtély, miért nem nőtt meg a magyar meccsek nézőszáma a sikeres Eb-szereplés után, Torghelle pedig ebben nem is vár kedvező változást, szerinte Magyarországon már nincs hagyománya a meccsre járásnak.

Portfolio: Manapság a gyerekek már akár hatéves korban rendszeresen edzésre járnak, mégis kevésből lesz válogatott vagy élvonalbeli játékos. Hány évesen hitték el, hogy profi futballisták lehetnek?

Juhász Roland: Az elejétől ez volt a célkitűzés. Talán akkor éreztem, hogy ez reális lehet, amikor egész fiatalon, 16 évesen sikerült bemutatkozni az NB1-ben, akkor azt gondoltam, hogy a lehetőség kapujában vagyok. Utána még kellett pár kisebb pofon, hogy ezt a helyén kezeljem, ne szálljak el.

Torghelle Sándor: Szerintem szép fokozatosan jössz rá, hogy profi játékos lettél. Ha valaki bemutatkozik az NB1-ben, az még nem garancia semmire, sokan játszottak az első osztályban, de utána jött a következő lépcsőfok, a válogatottság, a külföldi szerződés, utána jelenti ki magáról valaki, hogy profi játékos.

Mikor kaptak ezzel kapcsolatban megerősítést? Hány évesen mondták, hogy profi játékosok lehetnek majd egyszer?

Juhász Roland: Erre nehéz egyértelmű választ adni. Én mindig azt szoktam felhozni, hogy amikor felkerültem az MTK-hoz 14 évesen, akkor nagyon sok focistáról kijelentették abban a korosztályban, hogy profik lehetnek, most pedig a futball közelében sincsenek. Éppen ezért ezekkel a kijelentésekkel vigyázni kell fiatalon, még akkor is, amikor valaki az első csapat közelébe kerül. Ez a mai fiatalokra talán még inkább igaz, hiszen ők hajlamosak elhinni, hogy ez tényleg így van, és megelégedni.

Torghelle Sándor: Engem például csak 17-18 éves koromban hívtak be a korosztályos válogatottba, azelőtt nem nagyon. Ez nekem azt mutatta akkor, hogy nem vagyok a korosztályomból a legjobbak között, ami óriási csalódás volt, de egyben motiválttá is tett. Utólag azt mondom, hogy akkor jót tett nekem, hogy nem simogattak és nem jelentették ki, hogy a legnagyobb tehetség vagyok a korosztályban.



Fotó: Pictorial Collective

Gyakran elhangzik, hogy a profi karrier főleg fiatalabb korban rengeteg lemondással is jár például a tanulás terén. 16-18 évesen mennyire voltak ezzel tisztában?

Torghelle Sándor: Abszolút tudatos volt, hogy erre tettük fel az életünket, tizenkilencre lapot kértünk azzal, hogy a foci volt az első. Hála Istennek bejött.

JUHÁSZ ROLAND



Cegléden született 1983-ban, 95-szörös magyar válogatott, jelenleg a Videoton játékosa, posztja szerint belső védő.



Profi pályafutását az MTK-nál kezdte, ahol 39 meccsen lépett pályára, majd 2005-ben a belga Anderlechthez igazolt, ahol nyolc évet húzott le mielőtt hazatért a Videotonhoz. A belga csapatban több mint 200 alkalommal lépett pályára.



Itthon kétszeres magyar bajnok (egyszer az MTK-val, egyszer pedig már a Videotonnal), emellett nyert egy Magyar Kupát és egy Szuperkupát is. Belgiumban háromszoros bajnok, egyszeres kupagyőztes és kétszeres Szuperkupa-győztes.



Cegléden született 1983-ban, 95-szörös magyar válogatott, jelenleg a Videoton játékosa, posztja szerint belső védő.

Profi pályafutását az MTK-nál kezdte, ahol 39 meccsen lépett pályára, majd 2005-ben a belga Anderlechthez igazolt, ahol nyolc évet húzott le mielőtt hazatért a Videotonhoz. A belga csapatban több mint 200 alkalommal lépett pályára.

Itthon kétszeres magyar bajnok (egyszer az MTK-val, egyszer pedig már a Videotonnal), emellett nyert egy Magyar Kupát és egy Szuperkupát is. Belgiumban háromszoros bajnok, egyszeres kupagyőztes és kétszeres Szuperkupa-győztes.

2009-ben és 2011-ben elnyerte a Magyar Aranylabdát, háromszor az év magyar focistájának választották, emellett 2010-ben az évtized legjobb magyar játékosának is megszavazták. Tagja volt a 2016-os Európa-bajnokságon szerepelt magyar válogatottnak.

Juhász Roland: Szerintem azért a foci mellett is lehet tanulni, mai fejjel már erre buzdítom a fiatalokat. Az igaz, hogy ez a karrier sok lemondással jár, de mi ezt tudtuk, tisztában voltunk vele a kezdetektől. De ezt egy percig sem bánom. Lehet, hogy sok dolog kimaradt a fiatalságomból, sok mindenről le kellett mondanom, de olyan dolgokat kaptunk ettől a sporttól, amit nagyon kevesen élnek át, ez pedig mindennél többet ér.

Egy átlagos focistakarrier jó esetben 15-20 évig tart, utána pedig szinte egy teljesen új életet kell kezdeni. Erre felkészítették Önöket fiatalként?

Torghelle Sándor: Tudatosan nem készítettek fel erre. Mondták az akkori öregek, hogy figyeljünk oda, egy karrierünk van, de nem volt megfogható, mit is kellene csinálni, nem tudtuk 18 évesen, mire kellene figyelnünk. Nagyon fontos a család, hogy ők hogyan állnak a dologhoz, mit próbálnak tanítani.

Juhász Roland: A mi esetünkben ez még nem annyira tudatosult, ezért is próbálom most átadni a mai fiataloknak, hogy úgy készüljenek, hogy a futball után is van élet.

Az egy dolog, hogy valaki tehetséges, de erre a pályára fel kell készíteni emberileg is. Ez talán ugyanannyira fontos, mint a tehetség, így biztosítható, hogy később a civil életben is megtalálja a számításait.

Van egy életünk, amit élünk lassan 20 éve, van egy életritmusunk, ami hamarosan meg fog változni. Ha erre elkezdünk felkészülni, akkor sokkal könnyebb helyzetben vagyunk, mint akkor, ha egyik napról a másikra kell szembesülnünk a dologgal.

Ha valaki 18-20 évesen bekerül ebbe a magyar profi focistavilágba, akkor talán egy kicsit hajlamosabb szórni a pénzt. Mikor jött el az a pont, amikor azon kezdtek gondolkodni, hogy már félre is kellene tenni?

Juhász Roland: Ebben a kérdésben is fontos, ki mit hoz otthonról, milyen neveltetésben részesült, milyen korán vált felnőtté. Az én életemben nagyjából 24-25 évesen jött el ez a pont.

Onnantól kezdve próbáltam úgy élni, hogy ha a következő nap véget ér a karrierem, akkor ugyanazon az életszínvonalon tudjak élni tovább.

Sokan beleesnek abba a hibába, hogy bekerülnek egy profi klubba, megemelkedik a fizetésük, magasabb összegből gazdálkodhatnak, és hajlamosak ezt felélni.

TORGHELLE SÁNDOR



Budapesten született 1982-ben, a Budapest Honvédban nevelkedett, majd az MTK-hoz igazolt 2003-ban. Onnan egy évvel később az angol Premier League-ben szereplő Crystal Palace csapatába szerződött, utána pedig Görögországban a Panathinaikosz és a PAOK játékosa volt.



Budapesten született 1982-ben, a Budapest Honvédban nevelkedett, majd az MTK-hoz igazolt 2003-ban. Onnan egy évvel később az angol Premier League-ben szereplő Crystal Palace csapatába szerződött, utána pedig Görögországban a Panathinaikosz és a PAOK játékosa volt.

2007 és 2011 között Németországban szerepelt sorrendben a Carl Zeiss Jena, az Augsburg és a Fortuna Düsseldorf színeiben. Ezt követően igazolt haza a Honvédhoz, ahonnan a Videotonba vezetett az útja, jelenleg pedig az MTK játékosa. A válogatottban 42 alkalommal szerepelt, 11 gólt szerzett.

Torghelle Sándor: Az elejétől kezdve megfogalmazódott az, hogy félre kell tenni, én olyan családból jöttem, ahol be kellett osztani a pénzt. Az csak a külföldi karrier után jött, hogy valamibe betegyem a pénzem, megforgassam.

Külföldön gyakran hallani arról, hogy a legnagyobb sztároknak még a lábuk is több tízmillió euróra van biztosítva. Itthon létezik a focistáknak sérülés elleni biztosítás?

Torghelle Sándor: Németországban, ha profi szerződésed van, és megsérülsz, akkor hat hét után nem kapsz pénzt a klubtól, így kénytelen vagy biztosítást kötni. Mindenki maga határozhatja meg, hogy mit akar bebiztosítani, a fizetése hány százalékát hajlandó rááldozni. Annak idején például az én térdműtétem 40 ezer euróba került, azt senki nem szívesen vállalta be zsebből. Itthon ez a modell még nem működik, ha akarnék, sem tudnék ilyen biztosítást kötni.

Juhász Roland: Belgiumban a fizetés és a prémium harmincöt százalékát kötelezően valamilyen biztosításba kell betenni, ami életbiztosításként is funkcionál. Ha egy játékos betölti a 35, életévét és visszavonul a futballtól, akkor ezt az összeget megkapja. Ez sokaknak jól jött, amikor befejezték a pályafutásukat, és új életet kellett kezdeniük. Hasonló kezdeményezés itthon is van, de még nagyon gyerekcipőben jár.

A focistákkal kapcsolatban talán él egy olyan sztereotípia, hogy iskolázatlanok. Érzik ezt a közvélekedést? Ez mennyire zavaró?

Juhász Roland: Persze, érezhető, de ilyen jellegű személyes tapasztalatom nincs. Elég nagy halmaz a futballisták köre, vannak, akik tettek azért, hogy ilyen vélemény alakuljon ki róluk, de erős az az általánosítás, ami Magyarországon van. Sajnos itthon a futballisták megítélése nem túl jó.

Nem értem meg azokat az embereket, akik például az alapján ítélnek meg minket, hogy mennyit keresünk, sajnos ez is jellemző. A futball a legnépszerűbb sportág a világon szinte mindenhol, de talán ez az egyetlen ország, ahol ennyire a fizetés oldaláról közelítik meg a dolgot.

Ezek szerint zavaró, hogy itthon sokszor az anyagiak vannak a középpontban a futballistákkal kapcsolatban?

Juhász Roland: Tőlem Belgiumban egyszer sem kérdezték meg, mennyit keresek. Engem például sosem érdekelt, ki mennyit keres még a csapaton belül sem. Mindig könnyebb a másik zsebében turkálni, de ezzel az ember a saját életétől veszi el az időt, ő lesz kevésbé sikeres.



Fotó: Pictorial Collective

Jelenleg a pályafutásuk vége felé milyen életszínvonalon élnek a magyar átlaghoz képest?

Juhász Roland: Ami a mi életünkben luxusnak számít, arról azt gondolom, hogy mi megdolgoztunk érte. Ismertem olyan játékost, aki hazajött külföldről, és nem mert az autójával kimenni az utcára, mert attól félt, mit szólnak az emberek. Nekem ilyen problémám nincs. Mi ezért cserébe nagyon sok mindenről lemondtunk, és szerintem teljesen normális életet élünk. Mindketten arra törekszünk, hogy ha a karrierünknek vége, akkor is tudjuk tartani ezt az életszínvonalat.

Torghelle Sándor: Azért azt be lehet vallani, hogy az átlagnál jobban élünk.

Jelenleg közös vállalkozásuk van, melyben belvárosi lakásokat vásárolnak, újítanak fel, majd eladnak. Ez mióta működik?

Torghelle Sándor: Közösen több mint egy éve, de előtte korábban csináltuk külön-külön nagyjából két évig.

Juhász Roland: Először én vágtam bele ebbe az üzletbe, aztán Sanyi is hasonlóba kezdett, és jött az ötlet, hogy miért ne csinálnánk közösen.

Emlékeznek arra, mikor játszottak legutóbb egymás ellen és mi lett az eredmény? Juhász: Tavaly a szezon vége felé az MTK-stadionban, szerintem most áprilisban lesz egy éve. Arra tisztán emlékszem, hogy döntetlen lett.

Vállaltan a luxuskategóriára koncentrálnak az ingatlanpiacon belül. Évente hány ilyen felújított luxuslakást tudnak eladni?

Juhász Roland: Azzal számolunk, hogy nagyjából kettőt, de többet nem is tudunk megcsinálni. Mi teljesen nullára leromboljuk a lakásokat, aztán minden téren felújítjuk, törekszünk a minőségre. Az elején is úgy kezdtük az egészet, hogy prémium kategóriát szeretnénk megvalósítani, ahol akár mi is jól éreznénk magunkat.

Tudom, hogy régi barátok, de ilyenkor azért egy ilyen meccs után azért megy az üzengetés egymásnak? Torghelle: Abszolút, sőt vannak olyanok, amikor kicsit össze is veszünk a meccs után. Volt már példa arra, hogy egy kicsit emeltebb hangot megengedtünk magunknak.



Juhász: Mármint te. Őt állították ki azon az ominózus meccsen, én meg mondtam a bírónak, hogy jogos volt a piros lap, jó döntést hozott.



Torghelle: Én meg aztán ezt kikértem magamnak. A meccs más, mindketten győzni akarunk, nem engedhetjük meg magunknak, hogy "Jó, akkor ezt most te fejeld el" vagy "Menjél tovább nyugodtan, rúgjál gólt". Mindkettőnknek megvan a feladata, az adott kilencven percben az, hogy akadályozzuk a másikat.

Csak eladásban gondolkodnak, vagy bérbeadás is szóba jöhet? Airbnb-n például nem érdemes kiadni ezeket a lakásokat?

Juhász Roland: Korábban volt példa bérbeadásra is, bizonyos szempontból könnyebb úgy értékesíteni, hiszen aki befektetésre veszi meg, az könnyebben vásárol úgy, ha van benne egy bérlő. Mi viszont szeretnénk sterilen továbbadni a lakásokat, hogy a saját elképzeléseit meg tudja valósítani a vevő. De folyamatosan agyalunk új dolgokon.

Torghelle Sándor: Beszélgettünk arról, hogy esetleg kiadásra is csinálnánk lakásokat akár Airbnb-re, de aztán végül nem foglalkoztunk vele. Ahhoz kellene egy olyan bizalmi embert találnunk, aki intézi ezt az egészet. Most mi tudjuk kontrollálni az egész üzletet - onnan kezdve, hogy valakinek kiadod a feladatot, már nem a te kezedben van az üzlet.

Juhász Roland: Most jó a munkamegosztás köztünk, egyikőnk minden nap be tud nézni a lakásokba, így kézben tudjuk tartani a dolgokat. Egyébként ebben is Sanyi a keményebb, szerintem tőle félnek a munkások. A viccet félretéve, jó vele dolgozni, minden szempontból alapos az elszámolásoknál, a munkáknál is. De azt tapasztaljuk, hogy a munkások sem érzik úgy, hogy mi folyamatosan a nyakukra járunk, hanem örülnek neki, hogy minden nap odamegyünk, beszélgetünk velük, közvetlenek vagyunk.

Vagyis nem csak pénzügyi befektetők, hanem a valódi napi munkát is Önök végzik?

Torghelle Sándor: Így van, mindent mi csinálunk, így a legjobb. Ha valamit mi is meg tudunk csinálni, akkor miért adnánk át valakinek? Ez a költségeket csak emeli. Természetesen mi is ki akarjuk hozni a maximumot a dologból, ezt pedig csak úgy tudjuk, ha mi foglalkozunk vele, mi csináljuk a dolgokat.

Juhász Roland: Szerintem mindkettőnkre jellemző, hogy szeretünk mindenért megdolgozni, ez nem csak a sportban, hanem a vállalkozásban is így van. Ráadásul így jobban magunknak érezzük a sikert is a végén.

Torghelle Sándor: És ez nem a duma része.

Juhász Roland: Nem, ez tényleg így van. Ha kötünk egy jó üzletet, akkor jó érzés a végén, hogy abba munkát fektettünk, és azt elismerik.

Általában mennyi idő alatt találnak ideális fekvésű felújítandó lakást? Hány ingatlant kell megnézni, mire valamelyikre mindketten rábólintanak?

Juhász Roland: Az évek folyamán sajnos ez az idő egyre jobban kitolódik. Van egy ingatlanosunk, aki segít a kiválasztásban és az eladásban is. Amikor elkezdtük, akkor ő havonta küldött minimum 4-5 lakást, akkor mi voltunk nehéz helyzetben, hogy melyiket válasszuk. Most ez nincs, nagyon beszűkült a kínálat.



Fotó: Pictorial Collective

Volt már abból hátrányuk az üzletben, hogy ismert emberek?

Juhász Roland: Az egyik lakásnál volt rá példa, hogy az alkunál ez rosszul jött. A tulajdonos először megörült, még viccelődött is azzal, hogy ahány gólt rúgtam az Európa-bajnokságon, annyival kevesebb az ár, aztán egyszer csak jött egy telefon, hogy mégsem annyi, hanem több. Végül aztán elég komoly alku után sikerült megszerezni a lakást. Utána meg is fogadtuk, hogy nem mi térképezzük fel először a lakásokat, hanem egy barátunkat küldjük oda első körben.

Egyébként én azt tapasztalom, hogy az emberek egyre jobban felismerik a belvárosban, hogy milyen komoly érték van a tulajdonukban, ma már jó, komoly haszonnal kecsegtető, felújítandó lakáshoz nagyon nehéz hozzájutni

Egy-egy lakás felújítására mennyi időt fordítanak az eladás előtt?

Torghelle Sándor: Mivel mi elsősorban továbbra is focisták vagyunk, ezért nem sürgetjük annyira, mintha csak ezzel foglalkoznánk. Nyugodtan meg tudunk mindent beszélni, nagyjából hat hónap a teljes felújítás. Lehetne kevesebb is, mondjuk akár négy hónap, de ez egy kényelmes tempó.

A kor előrehaladtával látják a másik játékában a változást? Ki mernek olyat jelenteni, hogy a másik már fogatlan oroszlán? Juhász: Sanyi korábban sokkal vehemensebb játékos volt, mostanra letisztult. Jellemző volt rá a fegyelmezetlenség.



A spanyolok ellen volt egy emlékezetes meccs, amikor gyakorlatilag másodpercek alatt kiállították a becserélése után. Befutott, majd leballagott a pályáról, mert kapott egy piros lapot, előbb beért az öltözőbe, mint a lecserélt játékos.



Ezek most már nincsenek benne a játékában, ugyanaz az agresszivitás jellemzi, de a kereteken belül.

A jelenleg pezsgő budapesti piacon mennyi idő alatt lehet értékesíteni egy ilyen lakást?

Juhász Roland: Általában egy éven belül el is megy a felújítással együtt, vagyis a fél év felújítás után még fél év az értékesítés. Most már úgy hirdetünk lakásokat, hogy komoly referenciáink vannak, sőt van olyan, aki már több lakást is vett tőlünk.

Említették, hogy a focipályán volt már összezördülés egy-egy meccs után. Az üzletben volt már rá példa, hogy mondjuk valamiben nagyon nem értettek egyet?

Torghelle Sándor: Nem emlékszem ilyenre, szerintem az ízlésünk is hasonló.

Juhász Roland: Én azért is mentem bele ebbe az egészbe, mert Sanyi az egyik legjobb barátom, benne maximálisan megbízom, egyébként nem is vállaltam volna.

Ez az agresszivitás teljesen belülről jön vagy egy idő után már van benne valamennyi jó értelemben vett megjátszás? Ma már ez hozzátartozik az imázsához? Torghelle: Ezt nem tudatosan csinálom. Világéletemben bennem volt, hogy keményen játszom. Szeretem, ha van pezsgés körülöttem, ha egy langyos meccs van, akkor megpróbálom úgy intézni, hogy valami történjen, mert az nem jó, ha semmi nincs a pályán.

Az egyértelmű, hogy ha valaki jó barát, az jó üzlettárs is?

Juhász Roland: A mi barátságunk már elég hosszú ideje tart, van egy olyan baráti körünk, akikben bármelyikünk megbízna minden szempontból. Ha bármilyen döntést meg kell hozni, akkor most is maximálisan megbízom Sanyiban, ha én épp nem vagyok elérhető, mert mondjuk, edzőtáborban vagyok.

Torghelle Sándor: Az a legfontosabb, hogy még a legkisebb döntésről is tájékoztatjuk egymást ilyen esetekben.

Hogy néz ki egy lakás eladása? Előzetesen egymás között megbeszélnek egy árat, amit kapni szeretnének, és ahhoz tartják magukat az alku során?

Torghelle Sándor: Tudjuk, hogy mit akarunk érte kapni, mennyi a költségünk, és a végén mi marad nálunk. Ezek alapján szabjuk meg az árat, amennyiért hirdetjük.

Juhász Roland: Már az elején próbáljuk belőni, hogy a lakás majd a felújítás után mennyit érhet, tisztában vagyunk a belvárosi árakkal.

Jelenleg minden megtakarításuk ebben a vállalkozásban van?

Torghelle Sándor: Nem, általában azt szokták mondani, hogy el kell porlasztanod a pénzed, akkor vagy biztonságban, hiszen ha véletlenül az egyik befektetés nem jön össze, akkor van még további egy vagy két láb, amin meg tudsz állni. Ehhez tartjuk magunkat mi is.

Juhász Roland: Az elején megbeszéltük, hogy nagyjából mi az az induló tőke, amit szeretnénk ebbe betenni. Lehet, hogy ez a piac most pörög, de az is elképzelhető, hogy pár éven belül annyira telítődik, hogy nem egy év alatt megy el egy lakás, hanem mondjuk 4-5 év alatt.

Torghelle Sándor: Azért abból indultunk ki, hogy ha ingatlanban van a pénzünk, akkor olyan nagyon nagyot nem tudunk bukni. Ha rossz helyzetben vagyunk, és nagyon el akarjuk adni, akkor is legrosszabb esetben a tőkét vissza tudjuk kapni.

A vállalkozás mellett milyen típusú befektetéseik vannak? Mekkora kockázatot vállalnak ezekkel?

Juhász Roland: Szerintem egyáltalán nem vagyunk kockázatvállaló befektetők. Jobban szeretjük azokat a dolgokat, amik kiszámíthatók. Én vidéki srácként például őstermelő is vagyok, ott is vannak befektetéseim.

Torghelle Sándor: Inkább kevesebb, de biztos hozam a célunk, ennek megfelelően van például állampapírom.

Juhász Roland: Új befektetésekre is nyitottak vagyunk, de amíg tart a pályafutásunk, addig azért nehéz komolyabba belevágni.

A profi sport azért igényli a pihenést is. Ha most bevállalnánk még valamit emellett, akkor az lehet, hogy nem lenne szerencsés, mert a hétvégi meccsen 30 százalékkal visszaesne a teljesítményünk.

Van befektetési tanácsadójuk, aki segít ezekben dönteni, vagy csak családon belül beszélik meg?

Juhász Roland: Nyitott szemmel járunk, a kapcsolataink révén azért kapunk tippeket.

Torghelle Sándor: Ahhoz nem kell nagy tanács, hogy bankbetétben manapság nem érdemes tartani a pénzünket.

Mennyire akarnak kötődni a labdarúgáshoz a visszavonulásuk után? El tudják képzelni magukat edzőként vagy klubvezetőként?

Juhász Roland: Szeretnénk maradni ebben a világban, vannak is terveink, a közeljövőben tervezzük elindítani a közös focisulinkat. Szeretnénk a gyerekeknek megadni a kiugrási lehetőséget és átadni a tapasztalatainkat. Én személy szerint edzőként kevésbé tudom elképzelni magam, egyelőre az utánpótlás érdekel.

Torghelle Sándor: Én még nem tudom eldönteni, hogy a focin belül merre induljak el a profi karrierem vége után. A sportmenedzseri tanfolyamot már megcsináltam, most az edzői B-licenszes tanfolyamra járok, mindkét oldalba próbálok beleszagolni.

Juhász Roland: Én meg majd legfeljebb Sanyinak leszek a pályaedzője.

Az ingatlanpiaci vállalkozással hosszú távra terveznek?

Torghelle Sándor: Ez majd attól függ, hogyan alakul a piac.

Nem tudni, meddig mennek felfelé az árak, hogyan alakul át az ingatlanpiac, esetleg a belvárosból hogyan mozdul el kifelé a kereslet.

Juhász Roland: Vannak a fejünkben tervek. Gondolkodtunk már azon is, hogy akár egy nagyobb projektbe belevágjunk a jövőben, akár újépítésű ingatlanok fejlesztésébe. De ott is valami különlegesebb, kisebb projektről szoktunk beszélgetni.

A legnagyobb nemzetközi sztárok az éves fizetésüknek akár a többszörösét is megkeresik szponzori szerződésekből, reklámokból. Magyarországon van reklámértéke egy futballistának?

Torghelle Sándor: Minimális. Vannak olyan cégvezérek, akik szeretik a focit, és azt gondolják, hogy a labdarúgóknak van értéke, ők áldoznak is rá. De amikor két éve a válogatott az Európa-bajnokságon szerepelt, abból az egész sportág profitált, nem csak azok, akik ott voltak.

Juhász Roland: A válogatott sikere nagyon sokat számít ebből a szempontból. Ha jól megy a szekér, akkor a reklámérték is emelkedik, és abból az egész futball profitál. Az Eb után volt egy időszak, amikor több ilyen megkeresést kaptunk, de egyébként ennek Magyarországon nincs hagyománya.

Ezek a megkeresések jellemzően céges rendezvényeket jelentenek?

Juhász Roland: Legtöbbszörélménybeszámolókra, céges csapatépítésekre, motivációs előadásokra kaptunk felkéréseket.

Az Eb-szereplés után sokan reménykedtek abban, hogy majd a modern hazai stadionokban is megjön az áttörés a nézőszámot tekintve. Miért nem került erre sor?

Juhász Roland: Ez számomra is a legnagyobb meglepetés. Franciaországban azt tapasztaltam, hogy klubhovatartozástól függetlenül a magyarok nagyon jól érezték magukat, az egyik legjobb szurkolást mutatták.

Azt a mai napig sem tudom, hogy ez miért nem jelent meg a magyar stadionokban is, miért nem akarnak az emberek meccsre járni.

Torghelle Sándor: Szerintem ennek már nincs meg a kultúrája itthon. Az a jellemző, hogy sikerben mindenki a válogatott mellé áll, de amikor kudarc van, akkor elfordulnak. Angliában például egy harmadosztályú mérkőzésen is kint van nem ritkán 20-30 ezer ember, és nem hiszem, hogy ott jobb foci lenne, mint itthon az NB1-ben. A különbség, hogy ott hagyománya van.

Látnak pozitív jeleket, hogy ez egyszer megváltozhat?

Torghelle Sándor: Nem hiszem, szerintem az emberek gondolkodását nehéz megváltoztatni.

Juhász Roland: Azért valahogy biztos lehetne ezt generálni programokkal, vagy más eszközökkel. Nem hiszem, hogy például a jegyár számítana, én is azt gondolom, hogy a kultúra hiányzik. Ráadásul ma már vannak szép, modern stadionok Magyarországon is, ahol lehetne jó hangulatot csinálni. Ez néhány meccsen elő is fordul, de lehetne sokkal több.



Fotó: Pictorial Collective