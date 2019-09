Magyarországra is elért az új hóbort: szuper munkahely, ha csak fél napot vagy pár órát dolgoznál

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A kisebb cégeknek, startupoknak, vagy egyéni vállalkozóknak is már pofonegyszerű megfelelő mini irodát találniuk, köszönhetően az itthon is egyre népszerűbb közösségi irodatereknek. Nem árt, ha a bérlői szervezetek rugalmasan tudnak reagálni mindenféle piaci igényre, akár arrra is, ha csak pár napra, vagy órára van szükség egy munkaállomásra egy irodaházban. Megnéztük, hogy mennyire elterjedtek a flexibilis irodák itthon.