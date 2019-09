Mikor lesz Ferihegyen ilyen földi paradicsom?

Ha tovább tart a forgalom bővülése, Budapesten is kell valami extra szolgáltatás.

Adunk pár ötletet a hazai és külföldi ingatlanfejlesztőknek, ha Ferihegyen vagy környékén akarnának újabb szállodát építeni (Tudjuk, hogy lesznek ilyenek, legutóbb például a WING jelentette be, hogy tervei között van egy nagyobb, 180 szobás egység felhúzása, nem messze a légikikötőtől. – a szerk.) Szóval érdemes jócskán időt hagyni arra, hogy egy fejlesztő kitalálja, megérezze, mi is kell manapság egy légi utasnak.

forrás: Paradise City&Resort

Nem, nem elég a gyors check-in, meg a sok üzlet és a kényelmes sofa a business váróban. Ebben nem sok kreativitás van, mindenki tud ilyet. Az igazi az, amikor egy ingatlanos vagy egy üzemeltető belelát az utasok fejébe. Vagy! Elolvassa, hogy külföldön hogyan csinálják ezt, gyorsan kiszalajtja a helyszínre emberét egy tesztre és a sok ötletből átveszi azt, ami szerinte itt is eladható.

Az olvasást érdemes az ázsiai beruházásokról szóló cikkeknél kezdeni, mi leragadtunk a CNN Travel friss beszámolójánál, ez az Inchon városának légikikötőjéhez közeli földi paradicsomot mutatja be. Ők nevezték így, a hivatalos fantázianeve Paradise City&Resort. Minden marketinges szeret nagyot mondani, itt is úgy fogalmaznak, hogy „A 2019 márciusában átadott komplexum új korszakot nyit a reptéri hotelek piacán”. De miért is?

Két milliárd dollárt költöttek rá, meg is látszik. Szinte elképzelhetetlen erővel marasztalja ott az utast, már-már elfeledteti, hogy elméletileg néznie kell az induló vagy érkező járatokat mutató óriási LED-falat. Végülis csak átutazik. Olyan belső térkialakítások és főleg ezernyi szolgáltatás és funkció fogadja és várja, hogy tényleg csak ámul és bámul.

Van például egy hatalmas kaszinó, amit szerényen csak a Kelet Monte Carlojának becéznek. Különféle egyedi műalkotások, szobrok, installációk sokasága jön szembe azzal, aki végig akarja sétálni a hotelt és a kapcsolódó épületszárnyakat. Egyetlen kiállított darab értéke sincs 100 ezer dollár alatt.

A hotel 711 szobája is árasztja a luxust, a plázában meg jól elveszhet, aki nem figyel oda a csillogó üzletek és vonzó mutatványok közepette. Van egy kisebb hotel is a nagy monstrumban, ez az Art Paradiso, az amerikai kollégák szerint Toulouse-Lautrec stílusában készült, a pénzt nem sajnálták, akár a Rothschildok is fizethették. Kis butik hotel ez, megannyi gazdagsággal: márvány hegyek mindenütt, top luxus hangtechnika és kihívó színvilág.

A kis hotel egy belső parkra néz, annak a túloldalán bevállalós éjszakai klub és egy tematikus szórakoztató központ üzemel a gyerekeknek. A kapcsolódó spa sem kicsi, egyszerre akár 2000 vendéget is tud fogadni. Garantálják, hogy fejenként legalább 50-70 négyzetméternyi tér jut.

Ilyesfajta vonzerővel nem bír Ferihegy, ahol a Budapest Airport (BA) felségterületén belül két éve működik már a WING által fejlesztett IBIS Style szálloda, más hotelt ugyanakkor nem terveznek. A repülőtértől nem messze viszont, a BA területén kívül, lesz egy újabb négycsillagos, kb. 180 szobás szálloda.

Most a hotelkínálat még nem túl számottevő, bár két nagyobb egység is rendelkezésre áll. Az Airport Hotel Budapest négycsillagos szintet ad, alul fogászatot is üzemeltet, részben az üzleti turizmusból él. Sajátos helyzetben volt indulásakor, 2010-ben a másik négycsillagos vecsési szálloda, a Hotel Stáció. Eleinte a fapados légitársaságok kora reggeli járataihoz előző nap este érkező vidéki vagy külföldi vendégekre építette az üzletmenetet, legalábbis a bevétel jelentős része innen származhatott. Ekkor még egy csillaggal kevesebb volt a falán. Idővel azonban a céges vendégkör aránya erősödött, nagy wellness részleget és egy nagy többfunkciós termet építettek, bővítették a parkolót, s ma a konferenciák, szakmai rendezvények is sokat tesznek a forgalomhoz.

Kapcsolódó cikkünk 2019. 09. 08. Mona Lisa is betört a magyar luxushotelek piacára

Kapcsolódó cikkünk 2019. 09. 06. Több száz szobás hotelek bukkanhatnak fel hamarosan Budapeten