Magyar luxusnyugdíjasoknak épülne csodaközpont: bukta, de sikersztori is lehet a Nyugdíjas Falu

Kérdésessé vált, hogy megvalósul-e az ország egyik legegyedibb ingatlan beruházása, a Debrecen határába tervezett Nyugdíjas Falu. Pedig az érdeklődés befektetői és vásárlói oldalról is megvan. A projekt még nem szállt el, akár sikeres is lehet, de ehhez át kellene írni a helyi szabályozást.

Álomnak indult és még most is az a Debrecen határába tervezett Nyugdíjas Falu. Elvileg ma már működnie kellene ugyanis ennek a felső kategóriás komplexumnak, de gépzaj még nem veri fel a csendet. Nyoma sincs az építkezésnek, ám ez a beruházó Arbo Invest Zrt. szerint nem rajta múlik.

A speciális falu látványterve a Facebook-on

Pocsai Attila, a cég képviselője sajnálkozva tájékoztatta a Portfoliot, amikor a beruházás menetéről érdeklődtünk a hét elején. Már 2017-ben jól álltak az előkészületekkel, sőt a lakrészt vásárolni szándékozóknak nyugodtan mondhatták, hogy még az 5 százalékos áfával tudják adni az ingatlanokat. A kivitelezés azonban nem tudott elindulni.

Mint mondta, az önkormányzat rosszul értelmezi a szabályozást, vagyis csak turisztikai célú építményt enged a hatalmas, 17 hektáros területre, nyugdíjasoknak szánt komplexumot nem. Legfeljebb 15 százalékos lehet a beépítettség, ebbe bőven beleférne a jómódú időseknek szóló falu – állítja a vezető. Az ingatlanhoz tartozik egy már jogerős használatbavételi engedéllyel rendelkező 4MW névleges teljesítményű geotermikus energiát hasznosító erőmű, 1425m talpmélységű termelő kúttal, kút felsőrésszel, gázmentesítővel, 900l/perc vízhozammal, 71°C fokos talphőmérséklettel, és hasonló paraméterekkel rendelkező visszasajtoló kúttal.

A kb. három milliárd forint bekerülési költségű projektben 200 db 26/40/54m2-es lakás épülne, ezen kívül gyógyfürdő és egy kórház jellegű épület intenzív ápolásra is alkalmas 10 felszerelt szobával. Saját golf kocsi park, saját kisbusz és személygépkocsi park, salakos teniszpálya, ingyenes WIFI, kültéri mini golfpálya, külön épületben lévő barkács műhely, hobbi termesztő fóliasátor, csónakázási- horgászati lehetőség is várná a leendő, zömmel külföldről hazatelepülő idős magyarokat és az emelt szintű ellátást igénylő hazaiakat.

Hazatelepülőkre is hajtanak

Magyarországon egyelőre nem nagyon vannak e féle luxus körülményeket nyújtó nyugdíjas központok, de a kereslet gyorsan növekszik. Leginkább visszatelepülő magyarok jelentkeznek, de biztos hátterű itt élőkből sincs hiány, egy jobb lakást eladva élethosszig tartó jólét várhat rájuk. Kockázati tőkések és magánbefektetők pár éve indították el Telkiben az egykori magánkórház épületében saját szolgáltatásukat, a baranyai Csertőn pedig egy régebbi kastély felújítása után az év végén nyílik egy hasonló, szállodai szintű intézmény.

A debreceni önkormányzat sajtósztálya azt közölte, hogy "A debreceni önkormányzatnak nincs felhatalmazása a Debrecen MJV közgyűlésétől arra, hogy a területre vonatkozó szabályozást megváltoztassa. Erről a tényről a debreceni önkormányzat tájékoztatta a beruházót, aki ezt tudomásul vette." Más forrásból úgy tudjuk, hogy az önkormányzati választások után nem kizárt valamiféle egyezség.

Property Investment Forum 2019 Ne hagyja ki az év legfontosabb hazai ingatlanos eseményét! Már most foglaljon helyet az első sorba!

Pocsai közölte: minden kész, az építészeti tervekről is egyeztettek az önkormányzattal, amellyel egyébként saját bevallása szerint évek óta korrekt a kapcsolat. A nagyvállalkozó múltjáról még 2017-ben írt a 24.hu, ebből kiderül, hogy többek között egy taxi társaság, kereskedelmi rádió, szabadidőközpontok, szálloda egykori és mai tulajdonosa, vagyis jelentős munkaadó. A portál akkori cikke szerint a beugró - a lakrész méretétől és felszereltségtől függően - 10-17 millió forint, a havi térítési díj 150 ezer forint volt. Ez az összeg azóta csak emelkedhetett, hiszen a kivitelezési költségek és a munkadíj is durván növekedett azóta. A cég árbevétele az Opten szerint tavaly kb. 93 millió forint volt, számottevő ugrás 2016 után következett be, akkor még csak néhány tízmillió forintnál tartott a társaság.

Tájba illő házakat terveztek a Nyugdíjas Faluba a Facebook-on látható terv szerint

A vállalat képviselője a Portfolionak megerősítette, hogy a cég tulajdonában lévő kivett, közművesített ingatlan 17 hektáros, a jómódú nyugdíjasoknak szánt falut 4 hektáron alakítanák ki. Két éve még tárgyaltak a Magyar Fejlesztési Bankkal a projekt finanszírozásáról, de ez megrekedt a szabályozás körüli bizonytalanság miatt. A csaknem három milliárd forintos beruházást 2,5 milliárdos bankhitelből akarták finanszírozni, a többi lett volna a saját erő, amit az Arbo Invest honlapja szerint az Erdőspuszta Club Hotel tulajdonosi köre fedezne.

„Volt olyan svájci befektetőjelölt, aki az egész területet egyben megvette volna és sok érdeklődő már sorban is állt, hogy befizethesse a lakrészek árát.” (Arbo Invest Zrt.)

Az Arbo Invest és vezetője még nem tett le a projektről. Lapunknak nyilatkozva azt mondta, hogy talán az önkormányzati választások után megpuhul a városvezetés. Nem zárta ki, hogy esetleg úgy módosul a szabályzás, hogy meg kell építeni a turisztikai objektumot és egy kisebb, ettől jóval távolabbi telekrészen a nyugdíjas falut is felhúzhatják.

A cég honlapja is arról árulkodik, hogy nem engedték el a beruházást. Még mindig keresnek tulajdonos és befektető társakat. A vázolt elképzelés szerint „A tulajdonos társak maximum 450 millió forint erejéig lépnének be az Arbo Invest Zrt. részvényesei közzé 40%-os részesedés erejéig, garantáltan csak két év időtartamra. A két év letelte után a többségi tulajdonos, vagy visszavásárolja az új tulajdonosok részvényeit évi 8%-os hozamot biztosítva, vagy ha azok úgy látják a továbbiakban is lehetőségük van az Arbo Invest Zrt.-ben társként maradni, az akkor már látható osztalék mértékét figyelembe véve. Ezen túlmenően a leendő tulajdonos társaknak opcionális elővásárlási jogot is biztosítunk a megépítendő lakásokra.”