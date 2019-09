Jön a BMW - Még jobban elszállhatnak az ingatlanárak Debrecenben

Felgyorsulhat az áremelkedés a debreceni lakó-és kereskedelmi ingatlanpiacon, miután megszületett a szerződés a BMW és a város között. Újabb befektetői vásárlások jöhetnek, de a lakásbérleti díjak egyelőre stagnálnak.

Debrecenben az ingatlanpiacon is hatalmas várakozások előzték meg a BMW-gyár odatelepülését. A legtöbb lakásberuházó, a használt lakását eladni vagy kiadni szándékozók, továbbá a befektetési céllal vásárlók jelentős része áremelkedésre számított, nem is csalódtak. A cívisváros több rekordot is magáénak mondhat: a megyei jogú városok között ott találjuk a legdrágábban kínált új lakásokat: az egyetemhez közeli Egyetem Towerben 1,2 millió forintot kérnek egyetlen négyzetméterért, de az új építésű lakások átlagára is toplistás, 700 ezer forint/négyzetméter. Összesen 17 projektben 350 lakás hirdetését kezdték meg a közelmúltban.

Az áremelkedés folytatódása nem kérdéses, legfeljebb annak mértéke. Az újonnan induló projekteknél már 27 százalékos áfát kell felszámolni, évi 15-20 százalékkal növekszik a kivitelezés költsége és a munkaerő díja is legalább ennyivel lesz magasabb, ha biztosítani akarják ez eredeti kivitelezési ütemezést. A gyors drágulást önmagában az a tény is elősegíti, hogy végül létrejött a szerződés. Hasonló folyamat Kecskeméten is megfigyelhető volt, miután kiderültek a Mercedes gyár létesítésének részletei. Győrben az Audi már több mint 25 éve van jelen, az ottani áremelkedés legalább 10 éve folyamatos.

Tavaly nyárhoz képest Debrecenben a lakásbérletek is drágultak, de csak kis mértékben: 2019 őszén az átlagár 100 ezer forint volt, ez 5 százalékkal múlja felül a tavaly nyári értéket. Ha valóban az eredeti ütemben és méretben épül meg a gyár (ez egyáltalán nem biztos), akkor az itt munkába álló nem debreceniek (magyarok és külföldiek) a lakásbérleti piacon bizonyosan megjelennek, s ez árfelhajtó hatású lehet. Az általuk támasztott kereslet a felsőközép és a felső kategóriás bérlemények tulajdonosainak hozhatnak rendszeres, emelt bevételt. Utóbbiból egyelőre nagyon kevés van a piacon. A lakásukat kiadók ugyanakkor továbbra is számíthatnak a több ezer egyetemi diákra, illetve az odatelepült multiknál dolgozó, de nem debreceni lakosokra.

Az elmúlt években – erős kormányzati hátszéllel – több járműipari és elektronikai multi is telephelyet létesített a városban és környékén. Ezek a nagyvállalatok főleg az önkormányzat kezén lévő ipari ingatlanokban kaptak helyet. A szabadpiacon lévő ipari és logisztikai ingatlanokat meghirdető tulajdonosok azonban hoppon maradtak, ugyanis a BMW-beruházás – részben a német autóipar egyre súlyosabb válsága miatt – sokáig teljesen bizonytalan volt, hiába cáfolta ezt a cég és a városi önkormányzat. A bizonytalanság miatt gyakorlatilag nem jelent meg komoly vevőjelölt az ipari telkekre, raktárakra. A most aláírt szerződés sem nyújt teljes garanciát egy befektetőnek, hiszen a viharfelhők továbbra is ott tornyosulnak a német járműipar felett.

A szerződés a tulajdonbavételről szól az MTI szerint. A tényleges gyárépítés legkorábban jövő tavasszal kezdődhet, legalábbis addig kapott határidőt a Market Zrt a terület előkészítésének befejezésére. Nyilvánvaló, hogy a BMW elegendő játékteret hagyott magának arra az esetre, ha menet közben csökkenteni kell a telephely méretét vagy a kapacitását. Egyes beszállítói most azonban újra kezdhetik a puhatolózást a helyi ipari ingatlanpiacon, beleértve az önkormányzat által közvetetten vagy közvetve felügyelt ipari parkoknál. Ha sikerrel járnak, akkor közel lehetnek egyik legnagyobb vásárlójukhoz.