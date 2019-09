Az okosmunkahelyek korát éljük, de érdemes mindent digitalizálni?

Az irodai környezet megállás nélkül fejlődik, aminek köszönhetően egyre könnyebbé és hatékonyabbá válik a munkavégzés. Digitális megoldások segítik a szerződéskezelést, a munkaidő nyilvántartását, a home office nyomon követését és sok más munkafolyamatot. De hogyan építhetők be a cég mindennapi működésébe a leginnovatívabb technológiai megoldások? És egyáltalán mit lehet, és mit érdemes digitalizálni? Erre a téma szakértői és a legsikeresebb cégek vezetői válaszolnak.

Az elmúlt 20 évben egyre nagyobb szerepet kapott a design az irodákban, mára pedig az ergonómia és a hatékonyságnövelő technológiák is megkezdték a felzárkózást. Egyre kényelmesebb irodai megoldások hódítanak a piacon, amelyek nemcsak a termelékenységet, hanem a munkavállalók közérzetét is javítják.

Hatékonyságnövelés és költségcsökkentés

A munkakörnyezet digitalizálásával olyan eszközöket kapnak a munkavállalók, amelyek segítségével országokon és kontinenseken átívelő konferencia-meetingeket szervezhetnek és real-time foglalhatják le az iroda különböző funkciót betöltő részeit. A fájlmegosztást különféle multifunkcionális irodai eszközök könnyítik meg, az információcsere átfutási ideje minimálisra csökkent. A szervezetek pedig képessé váltak a folyamatos „online” működésre, ami az atipikus foglalkoztatási formák terjedésének is erősen kedvez.

A munkáltatók is számos új lehetőséggel élhetnek: léteznek például olyan szoftverek, amelyek mérik a munkaállomások kihasználtságát, az otthoni és az irodai munka hatékonyságát, segítik a szerződés- és a számlakezelést. Az IoT (Internet of Things) segítségével az elektromos kütyük emberi beavatkozás nélkül képesek kommunikálni egymással, és a begyűjtött adatok alapján képesek szabályozni a munkakörnyezetet – fényviszonyok, hőmérséklet - a lehető leghatékonyabb munkavégzés érdekében. A jogosultságok kezelése és az adatvédelem is egyszerűbb digitalizált környezetben, így minimalizálható az adatszivárgás és a social hacking kockázata.

Ezekkel küzd a legtöbb vállalat

A hazai piacon is annyira széles már a kínálat a fenti eszközökből, hogy nehezen igazodik el az, aki a munkahelyi környezet modernizálására törekszik. Eközben számos sikeres vállalat példája mutatja, hogy a munkavállalók és a munkáltatók is jól járnak, ha egy cég nyit az újdonságok felé.

Nem véletlen, hogy a legnagyobb techvállalatoknál, például Google-nél a dolgozók a munkaidő 10-20%-át arra fordíthatják, hogy új ötleteken gondolkozzanak. A mesterséges intelligencia és a folyamatok automatizálása többek között ezt az időt is meg tudja növelni.

Magyarországon azonban gyakori, hogy a digitális adattárolással párhuzamosan a papíralapú adatrögzítést is alkalmazzák a cégek, ami egyáltlán nem hatékony. Emellett sokaknak okoz fejfájást az adatok archiválása, a rendszerek frissítése, a vírusvédelem kiépítése, vagy az alkalmazottak adatokhoz való hozzáférésének korlátozása. A Big Office Technology Day konferencia pontosan azokkal a témákkal foglalkozik, amelyek a legtöbb cégnek nehézséget okoznak.

Mely technológiák segítik a hatékonyságnövelést?

Milyen folyamatokat érdemes automatizálni?

Hogyan költözzön át egy vállalat a felhőbe?

Hogyan kerülhetőek el a leggyakoribb adatvédelmi incidensek?

Milyen szoftverekkel mérhető a munkavégzés hatékonysága?

A rendezvény hasznos ismeretekkel szolgálhat a vállalatvezetők és HR-szakértők mellett az informatikai és logisztikai vezetőknek, illetve munkaügyi, munkajogi szakembereknek is.

A cikk saját szolgáltatást népszerűsít.