Minden egy helyen, amit a létesítménykezelésről tudni kell

Harmadszor állítja össze Létesítménygazdálkodási Mérőszámok című benchmarking kiadványát a LEO. Az összegyűjtött adatok minden alkalommal megduplázódnak. Idén 824 épület, több mint 7 millió négyzetméter alapterület, a budapesti irodaházak több mint fele és számos ipari, kereskedelmi és egyéb ingatlan vesz részt a kutatásban.

A mostani kiadványban több újdonság is van, az iparági szakértők vállalkoztak az egyes fejezetek szakmai lektorálására és bevezetők megírására. Ilyen például a virtuális kerekasztal, melyben a tagvállalatok vezetői válaszolnak három kérdésre. Décsi Gábor, a munkacsoport vezetője az alábbi válaszokat adta.

Décsi Gábor Dome Facility Services Group ügyvezető igazgató, LEO benchmarking munkacsoport vezető Décsi Gábor (okleveles építészmérnök, mérnök–közgazdász posztgraduális képzés) 2004 óta vezeti a Dome Facility Services Group-ot, ügyvezetése alatt a társaság bevétele 20 millió HUF-ról 500 millió HUF

Mik azok az aktuális trendek, kihívások, amelyek véleményetek szerint befolyásolhatják vagy befolyásolják a létesítménygazdálkodással foglalkozó vállalatok mindennapjait a 2019-es, illetve 2020-as évben?

Az Európát, azon belül Magyarországot is sújtó munkaerőhiány jelentős nyomot hagy a létesítménygazdálkodási piacon is, ami az egyik kiemelten munkaerő intenzívebb iparág a főbb nemzetgazdasági ágazatok között. Rövidtávon kizárólag a bérekkel illetve a munkahelyi környezettel és egyéb belső szolgáltatásokkal, juttatásokkal lehet csak versenyezni a szükséges számú és minőségű munkaerő megtartásának érdekében. Az elmúlt 3 évben szakmánként eltérő mértékben, de összességében 50-100%-os mértékű béremelkedés volt tapasztalható, mely jelentős mértékben csökkentette a szereplők jövedelmezőségét. Amennyiben nem torpan meg a gazdaság, úgy 2020-ban is folytatódni fog a korábbi extrém mértékű bérinfláció, ami komoly díjnyomást helyez a teljes ingatlanszakmára is.

Hosszabb távon egyszerre kell az egyre öregedő iparágba fiatal szakmunkásokat és segédmunkásokat becsábítani, illetve a nyugdíjkorúakat a munkaerőpiacon tartani. Sajnos ez a törekvés feltehetőleg még így is kevés lesz a rohamosan csökkenő munkaképes lakosság miatt, ezért jelentős lépéseket kell tenni az automatizáció és robotizáció irányába. A Proptech-nek és ipar 4.0-nak nevezett technológiai fejlesztések mind elősegítői már ma is a kieső munkaerő pótlására való törekvésnek, ezért már ma is több létesítménygazdálkodási vállalkozás kezdett bele, vagy tervezi, hogy belekezd ilyen projektekbe.

Mit üzennétek a szakmának, az FM szolgáltatóknak, mire fókuszáljanak, mire figyeljenek, esetleg mivel legyenek óvatosak, milyen ismérvekkel rendelkezzenek a munkatársak?

Eredmény, hogy az elmúlt 10 évben felépült egy olyan megrendelői és szolgáltatói kör, akik már tudnak SLA és KPI alapon gondolkodni, tudnak a szó szoros értelmében létesítménygazdálkodási szemlélettel dolgozni, tanácsot adni, illetve szolgáltatást végrehajtani. Elkészült az ISO 41000 szabványsorozat, amivel tanúsítást szerezhetnek a magyarországi FM szolgáltatók, ezáltal már meg lehet különböztetni az FM cégeket az önjelölt FM szolgáltatóktól. A szabvány másik hozadéka lehet, hogy az FM szakmában is el tud terjedni a minőségirányítási és a folyamatszemlélet.

A következő években a létesítménygazdálkodási szakma reputációját lehetne jelentősen növelni a foglalkoztatás teljes kifehérítésével. Erre lehetőséget ad a mostani munkaerő piaci helyzet, mert az extrém díjemelések tárgyalása során a legalitás is bekerülhet a fő szempontok közé. Nagy szükségünk van arra, hogy a valós szakmai teljesítmény és a hatékonyság mentén tudjunk versenyezni.

Végül arra hívnám fel a figyelmét a szakmának, hogy a csökkenő munkaerő hatására ne hagyjuk, hogy felhíguljon a munkavállalói állomány minősége, törekedjünk a folyamatos képzésekre, fejlesztésre. Például nem szerencsés, ha egy jó képességű technikust úgy adunk el, mint egy senior létesítményvezető, mert abban a helyzetben sem a korábban jól teljesítő munkavállaló nem lesz sikeres, sem a megbízó nem lesz elégedett, és a szolgáltatónak is romolhat a megítélése.

Mit üzennétek a megrendelőknek, milyen piacot befolyásoló trendek várhatóak mind a szolgáltatás fejlesztés tekintetében, mind a munkaerő piaci trendek generálta várható költségemelkedésben?

A korábbiaknál sokkal nyitottabbnak kell lenniük a szokatlanul magas díjak kompenzálására, amit természetesen a hatékonyságnöveléssel és a szolgáltatási szint újra definiálásával lehet ellensúlyozni. Nem elvárható, hogy egy elhúzódó megállapodás idejére bármely gazdasági társaság bármilyen körülmények között is adóhatósági vagy munkavédelmi kockázatot vállaljon. A továbbiakban is extrém mértékű béremelkedésre kell számítani valamennyi munkakörben a takarítóktól/vagyonőröktől kezdve a mérnökökig bezárólag.

Ugyanakkor egyre fejlettebb a nemzetközi, azon belül a magyar létesítménygazdálkodási szakma is, így az igények és a lehetőségek is folyamatosan nőhetnek, ezáltal javítva a megrendelő és szolgáltató közötti partnerséget, a végfelhasználók felé nyújtott szolgáltatások minőségének növelését, valódi létesítménygazdálkodási szolgáltatás nyújtását.