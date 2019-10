Tíz dolog, amire nagyon figyelj új lakás vásárlásakor!

A lakásvásárlás az emberek életének egyik legfontosabb döntése, hiszen sokévnyi jövedelmet elköltve szeretnék megtalálni azt a helyet, ahol a mindennapjaik legnagyobb részét töltik. Az esetleges kellemetlenségek elkerülése miatt így nagyon fontos az alapos tájékozódás, ami új lakások esetén különösen igaz, mivel itt gyakran még csak terveken létező lakást vásárol a tulajdonos. Az alábbiakban azokat a szempontokat gyűjtöttük össze, amelyekre érdemes lehet odafigyelni annak érdekében, hogy a beköltözést követően ne érjenek váratlan meglepetések.

1. Bizalom és megbízható referencia

A lakásvásárlás alapja a bizalom, azonban időről-időre felbukkannak olyan történetek, amikben az eladó, vagy új építésű lakás esetén a fejlesztő inkorrekt módon jár el a vásárlóval szemben. Új lakásnál bizalomra adhat okot, ha olyan fejlesztőtől tervezünk lakást venni, akinek már legalább egy évtizedes múltja van a hazai lakáspiacon. Ebben az esetben számíthatunk a szakmai tapasztalatra, és arra, hogy a cég hosszú távon gondolkodik, aminek az alapját a jó hírnév és az elégedett ügyfelek adják. Vásárlás előtt mindenképpen érdemes a cég korábbi munkáinak utánanézni, de magáról a cégről is kereshetünk nyilvánosan elérhető információkat például a tulajdonosok személyéről vagy az árbevételek alakulásáról.

2. Az elégedett ügyfél a legjobb garancia

Még ha kellően sok fejlesztés áll is egy cég mögött, hasznos lehet, ha tudunk olyan korábbi vásárlókkal beszélni, akik már néhány éve a tőlük vásárolt lakásban laknak, és megkérdezzük a költözés utáni tapasztalataikat arról, hogy voltak-e előjött hibák és ha igen, azokat hogyan oldotta meg a fejlesztő. Bizonyos esetekben az is lehet, hogy a fejlesztő gondnokságot üzemeltet, amely vállalja a felmerülő hibák javíttatását.

3. Készülj fel a csúszásra!

Az építőiparban kialakult munkaerőhiány következtében sok esetben előfordul, hogy az épület átadása csúszik a tervezetthez képest. Ez többnyire pár hónapot, de akár fél évnél többet is jelenthet, ami különösen akkor okoz problémát, ha a jelenlegi lakásunkból valami ok miatt - bérleti szerződés megszűnése, lakás eladása - addigra ki kell költözni. Ebben az esetben érdemes a késedelem idejére vonatkozó kötbért meghatározni az előszerződésben. A jelenlegi munkaerőpiaci környezetben azonban ne várjunk csodát, a korábbi évekhez képest szinte minden projektnél meghosszabbodott kivitelezési idővel kell számolni, bár ma már az ingatlanfejlesztők is óvatosabban állapítják meg a határidőket, így a mostanában induló projektek esetén már talán kevesebb csúszás lesz. Mindenesetre készítsünk ’B’ tervet, ha tehetjük ne arra a hónapra időzítsük a meglévő lakásunk eladását, amelyikben az újba leghamarabb beköltözhetünk, hanem legyen pár hónap átfedés. Ha erre nincs lehetőségünk, akkor tervezzük meg, hol lakhatunk akkor, ha a régi lakásunk már nincs meg, de az újat még nem adták át.

4. Minőségellenőrzés

A kivitelezővel egyeztetve akár az építkezés közben is lehet műszaki ellenőrzést végeztetni, a lakás átvétele előtt azonban mindenképpen tegyük ezt meg. Járjuk végig egy szakemberrel és a kivitelező illetékes személyével együtt a lakást, és győződjünk meg a beépített elemek megfelelő minőségéről, valamint egyeztessük, hogy mire és milyen hosszan adnak garanciát! A nagyobb ingatlanfejlesztőknél, mint például a Biggeorge Property, az ingatlan megtekintésére a kivitelezési fázisban is lehetőség van 1-2 meghatározott alkalommal, így még időben lehet korrigálni, - amennyiben szükséges - és senkit nem ér meglepetés, amikor új lakását átveszi.

5. Fizetési konstrukciók

Új építésű lakások vásárlásánál akár többféle fizetési konstrukció közül is választhatnak a vásárlók, aminek akkor van jelentősége, ha az épület még nem készült el. Ebben az esetben az előszerződéskor a vételár egy bizonyos százalékát ki kell fizetni a beruházónak, nem mindegy azonban, hogy ez mekkora részt tesz ki. Jobb helyzetben vagyunk, ha a lakás vételárának nagy részét csak a műszaki átadást követően kell kifizetünk, nem pedig az építkezés elején vagy annak folyamán. Tapasztalt fejlesztők esetében nem ritka, hogy akár 5-féle fizetési konstrukció közül lehet választani. A kedvezményes, 5 százalékos lakásáfa év végével történő megszűnése miatt azonban elképzelhető, hogy olcsóbban juthatunk a lakáshoz akkor, ha még év vége előtt, előlegként kifizetjük a vételár legnagyobb részét. Ilyen esetekre már banki finanszírozás is elérhető, de itt is nagyon fontos a fejlesztővel szembeni bizalom.

6. Tehermentes legyen az ingatlan!

Gyakran előfordul, hogy a kivitelezéshez felvett hitel miatt a teljes telekre és épületre jelzálogjogot terhelnek, de az átadás előtt tehermentesíteni kell a vevők számára az ingatlant. Mindenképpen nézzük meg, hogy a szerződésben hogyan van szabályozva leendő lakásunk tehermentesítése.

A projekt értékesítése már megkezdődött, a lakások 5% áfával vásárolhatók meg. A Westside Residence otthonai minőségi alapanyagokkal, változatos alaprajzokkal kerülnek megépítésre, sőt a smart home előkészítéssel ellátott, 30-108 négyzetméter területű lakásokhoz terasz is tartozik, melyekről remek kilátás nyílik a későbbiekben megvalósuló Central Parkra, de az itt élők a belső kertek kényelmét is élvezhetik majd. Ezeket a környezettudatos, mennyezeti hűtés-fűtéssel ellátott otthonokat, - melyeket a lakás alapára tartalmazza, - azoknak ajánljuk, akik dinamikus életet élnek, és értékelik a környék kínálta rengeteg lehetőséget.

7. Jogi kérdések

Bár magától értetődőnek tűnik, mégis fontos hangsúlyozni, hogy az apró betűs részeket is olvassuk el a szerződésekben mielőtt aláírnánk, ugyanis tartalmazhatnak olyan kitételeket is, melyek szerint például a közműbekötések költsége szintén a vevőket terheli, így jelentősen növelve a lakásvásárlás terheit.

8. Ismerd meg a környéket!

Mind új, mind használt lakás vásárlása előtt érdemes alaposan körül járni az adott környéket. Akár befektetési, akár saját célra vásárolunk fontos a jó közbiztonság, a megfelelő intézményellátottság, akárcsak a szomszédos utcák, parkok kellemes hangulata. Ha fontos számunkra a minél nagyobb értéknövekedés elérése, akkor érdemes olyan helyen vásárolni, ahol néhány éven belül várhatóan jelentős fejlődés fog bekövetkezni a folyamatban levő projektek révén.

9. Távlati városfejlesztési tervek

A fentieken túl érdemes lehet utánajárni a környék városfejlesztési terveinek is, előfordulhat ugyanis, hogy egy adott környéken induló új infrastruktúra fejlesztések gyökeres átalakításokat hoznak majd, amelyek a környék teljes megújulásával járhatnak, így lakásunk értéke fokozatosan nőhet.

10. Legyenek reális céljaink!

Bár egy saját tulajdonú új lakás nagyon vonzó lehet, figyeljünk oda arra, hogy ne lépjünk túl az anyagi lehetőségeinken. Noha a bankok az ingatlan értékének csak 20-35 százalékát követelik meg önerőnek, nem árt, ha a vásárlás után marad még tartalékunk az ahhoz kapcsolódó egyéb kiadásokra is. A vásárlásba csak megfelelő anyagi háttérrel vágjunk bele.

Lakásvásárláskor tehát új építésű ingatlanok esetén is legyünk körültekintők, figyeljünk oda a részletekre, ha pedig bármivel kapcsolatban bizonytalanok vagyunk, kérjük szakértő segítségét mind jogi, mind kivitelezési kérdésekben! Bár elsőre mindez nagy munkának tűnhet, hosszú távon kifizetődik, ugyanis a legtöbben nem egy-két évre, hanem akár évtizedekre keresnek lakást, így a kezdeti idő és energia ráfordítása hozzájárul ahhoz, hogy az általunk választott lakás a lehető legtöbb szempontból megfeleljen a mindenkori igényeinknek.