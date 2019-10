A válság utáni első év: nevetséges méretű tranzakciók és romokban heverő lakáspiac

Banki finanszírozási hiány, 15-30 százalékos bérleti díj csökkenés, drasztikus növekedés a tranzakciós hozamokban, és nihil a fejlesztési piacon. Ez jellemezte a 2009-es magyar ingatlanpiacot. Folytatjuk cikksorozatunkat, amiben megnézzük, hogy mi minden történt a válság utáni első évben a hazai és a nemzetközi "vizeken", illetve, hogy miről szólt 2009-ben a Property Investment Forum konferencia.

Miről szólt 2009-ben a konferencia?

Bőven volt mit megbeszélnie az 5. Property Investment Forum konferencián a szakértőknek, a válság hatására ugyanis igencsak megváltozott a külföldi mellett, a hazai ingatlanpiac is. A bankok befagyasztották a hiteleket, melyek hatására nagy gondba kerültek a lakásfejlesztők, miközben az irodapiacon olyan nagy számban készültek el projektek, hogy azt a kereslet nem volt képes felszívni és az irodák szinte kongtak az ürességtől. A konferencián a legfontosabb témák között volt:

Globális makrogazdasági kilátások - Mikor áll helyre a finanszírozás?

Segítség, válságban vagyunk! - Ingatlanfejlesztők a kitörési pontokról

Irodapiac válság idején - Hogyan fogjunk bérlőt?

9 vagy 13 euró? - Irodapiac Budapesten

Fejlesztés helyett... - Vagyonkezelés vagy üzemeltetés

Kitörés a lakásfejlesztők számára - Honnan szerezzünk forrást?

Lakásárak válság idején - Helyes értékítélet

Property Investment Forum 2009

Mi történt 2009-ben itthon?

A 2008-as pénzügyi összeomlást 2009-ben reálgazdasági válság követte, az Egész EU recesszióba került leszámítva Lengyelországot. A bankok forráselvonása és enyhén szólva is óvatos hitelezési stratégiája a fejlesztési piacot is befagyasztotta. Magyarországon a hatalmasra álmodott megaprojekteket finanszírozás hiányában leállították, némelyiket csak egy időre, másokat véglegesen. Voltak azonban olyan projektek is, leginkább a budapesti irodapiacon, amelyeknek a befejezése éppen erre az időszakra esett. 2008-ban elérte a 2 millió négyzetmétert a budapesti irodaállomány, de ez még bőven nem vetett véget a recesszió alatt elkészült új irodaházaknak. 2008 és 2009-ben összesen fél millió négyzetméternyi irodaterületet adtak át a fővárosban. A gyatra reálgazdasági környezetben az új kínálat hatására 2009-ben az üresedési ráta 20 százalékra emelkedett (2019 közepén ez 6,3 százalék volt) és a következő évben még tovább kúszott felfelé, miközben a bérleti díjak lefelé tendáltak.

Property Investment Forum 2019 Idén egy kisebb jubileumot ünneplünk, hiszen immáron 15. alkalommal rendezzük meg a hazai ingatlanszakmával karöltve, a piac legfontosabb szakmai eseményét, a Property Investment Forumot.

A lengyel csoda

A 2008-2009-es időszakban nem kis csodának számított, hogy a régiós országok bármelyikében szívesen mentek a befektetők. A finanszírozók, a nemzetközi befektetők egyfajta menedékként tekintettek Lengyelországra, miközben Magyarország például szitokszónak számított, ingatlanpiaci vonatkozásban mindenképp. A lengyel csoda egyik fontos titka az volt, hogy az EU-ban egyedüli országként elkerülték a recessziót, az ingatlanbefektetők kedvencévé váltak, a befektetési piacuk likvid maradt, a hozamok pedig a nyugat-európai szinteket közelítették.

Ma a legkisebbek, akkor a legnagyobbak

A 2009-es helyzetet jól leírja az irodapiac siralmas aktivitása, az akkor legnagyobbnak számító projektek a mostani statisztikákban biztosan a lista utolsó helyen szerepelnének. A válság utáni első évben, az öt legnagyobb bérleti tranzakcióból az első négy szerződéshosszabbítás volt. A legnagyobb szerződés-megújítás:

a Tatáé volt a Science Parkban (5730 m2),

a Deloitté az Park Átriumban (4871 m2),

a Roche maradt a Terraparkban (3141 m2)

és a Novartis újratárgyalta bérletét a Bartók Házban (2510 m2).

Ami a mostani piacon szinte elképzelhetetlen, hogy ezres nagyságrendű legyen a legnagyobb új bérleti tranzakció, akkor viszont a legnagyobb új szerződést egy gyógyszerészeti cég kötötte 1618 négyzetméterre a Dorottya Udvarban. Összehasonlításképpen idén 22 060 négyzetméterre írt alá a BP Consulting előbérleti szerződést.

Összeomlott a lakáspiac

2009-ben már egyértelműen érezhető volt a lakáspiac lassulása, sokan kivártak a vásárlással, ami a tranzakciószám jelentős visszaesését eredményezte, amit az állami támogatások és szocpol megszüntetése miatt bekövetkezett élénkülés sem tudott ellensúlyozni. Budapesten a 2008-as forgalom körülbelül kétharmadára csökkent, de vidéken még ennél is nagyobb volt a zuhanás. A lakásárak az év második felében kezdtek el trendszerűen esni, kivéve a panellakások, amelyek ára egész évben egyenletesen csökkent. A vállalhatatlan lakáshitel-törlesztési feltételek azokat is a lakásbérlet felé terelte, akik rendelkeztek megfelelő önrésszel, a kínálat bővülése meghaladta az újonnan jelentkező keresleti többletet, megindult a bérleti díjak, 10-15 százalékos igencsak látványos csökkenése. Az új építésű lakások beruházói rég nem látott erőfeszítésekre kényszerültek, hogy eladják az építés alatt álló, vagy már megépült lakásaikat. Több nagyobb fejlesztő felajánlotta, hogy a lakás vevője a foglaló befizetése után adott időtartamig bérleti díj fejében a lakásban lakhat, és a vételár fennálló részét majd csak ezt követően kell kifizetnie. A kereslet ennek ellenére is visszaesett, Budapesten mintegy 2900-ra nőtt az eladatlan új lakások száma, az átadott projektek pedig 2008-hoz képest 30 százalékkal csökkentek.

A cikksorozatunk folytatódik, a november 21-i Property Investment Forumig összeszedjük, hogy mi történt az egyes években a hazai ingatlanpiacon és a konferenciákon.