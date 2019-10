Az óvatosság netovábbja - Amikor szinte lehetetlen volt banki kölcsönhöz jutni

Mi történt 2010-ben a konferencián és a hazai piacon?

2009-ben már mindenki a válság végében reménykedett, 2010 végére valóban megállt Magyarország és a világ legtöbb gazdaságának a zsugorodása, ám az ingatlanpiacon a krízis nagyon sok értelemben még nem ért véget. A banki finanszírozások megszerzése továbbra is nehézséget jelentett még a legnagyobb fejlesztőknek is, hatalmas önerőre volt szükség az új projektekhez és a magas arányú előbérlet is a szükséges feltételek egyike volt, ha valaki fejlesztésbe vágata volna a fejszéjét banki segítséggel.

A helyzetet jól leírja egy 2010 végén készített interjú, amiben a Portfolio Hajnal Istvánt (9 évvel ezelőtt a Biggeorge's-NV vezérigazgatója volt) kérdezte a finanszírozási helyzetről:

Attól a szinttől, hogy a bankok szóba sem álltak a fejlesztőkkel, mára eljutottunk oda, hogy beszélünk. Hogy utána elutasítás lesz-e, nem lehet tudni, de voltak már beszélgetéseink banki vezetőkkel, külföldi befektetőkkel. Fél évvel ezelőtt még ilyen sem volt, akkor még azt mondták, hogy 50 százalék önerő és 75 százalék előtöltöttség nélkül nem is érdemes tovább tárgyalni. Lehetséges ma projektet csinálni: jellemzően kisebbet, nem 40, hanem 10 ezer négyzetmétereset. 12 eurós bérleti díj környékén pénzügyileg is megvalósítható egy projekt, persze nem lehet rajta hatalmas pénzeket keresni, de tisztességes hasznot lehet termelni.

A 2010-ben hatodik alkalommal rendeztük meg a Property Investment Forumot, a válság utáni két évben az ingatlanszektor radikális változásokon ment keresztül, ennek megfelelően a legégetőbb, legaktuálisabb témákat vették górcső alá a szakértők. A témák között volt például Magyarország és a régió befektetési piacának jövője és a finanszírozási helyzet lehetséges megoldásai:

Nemcsak a fejlesztések, hanem a keresleti oldal is gyengélkedett ebben az időben, a lakásvásárlások érdemben nem indultak be, a kereskedelmi ingatlanok pedig komoly bérlőhiányban szenvedtek. Ennek következtében a kihasználtsági ráták még 2010-ben is emelkedtek. A lakáspiac viszonylag lassú reakcióképességéből fakadóan a gazdasági válság jelei a 2009. évi lakásépítési adatokban még csak kis mértékben jelentkeztek, az ekkor tapasztalt 11 százalékos csökkenést azonban 2010-ben már erőteljesebb, 35 százalékos visszaesés követte. 20 823 új lakás épült ebben az évben országszerte, ennél kevesebb lakást Magyarországon utoljára 1999-ben adtak át. A konferencián természetesen a lakáspiac helyzete is szóba került:

A lakásárak tekintetében további mélyrepülést élt át a piac, 2010 közepére reálértelemben a 2000-es év szintje alá csökkent az árindex. Területi különbségek természetesen akkor is voltak, de átlagosan Budapesten egy nagyobb panellakás négyzetméterára 223 és 249 ezer forint között szóródott.

Megérkeztek a zöld irodaházak

2010-ben 145 ezer négyzetméternyi új irodaházat adtak át, ami jóval kevesebb az egy évvel korábbi 230 ezres értéknél. Az új kínálat csökkenése egyben az is jelentette, hogy a piaci szereplők a következő évben már az üresedési ráta csökkenésére számítottak. A prémium irodaházak tranzakciós hozamai Budapesten akkor 7,75 százalékon álltak (jelenleg ez átlagosan 5,75 százalék) , a prémium bevásárlóközpontok esetében 7,5 százalék volt ez az érték (most 5,6 százalék alatti), míg a logisztikai piacon 9,15 százalékos szintről lehetett beszélni (jelenleg 7,5 százalék alatt van). Érdekes új trend érte el a hazai irodapiacot, szinte robbanásszerűen törtek be az amerikai és európai energiahatékonysági sztenderdek, a BREEAM és a LEED különböző szintű minősítései. Néhány fejlesztés már akkor is rendelkezett minősítéssel, 2010-től kezdve azonban szinte minden új fejlesztésnél ezek megszerzésére törekedtek a tulajdonosok.

Az Allianz megvette az ING-től az Allee bevásárlóközpont 50 százalékát, a 100 millió eurós - a hírek szerint 7,5 százalékos hozamú - tranzakció mellett a Vörösmarty1-ben lévő kiskereskedelmi területet is értékesítette 44 millió euróért a holland REDEVCO-nak.

Megnyílt a 34 ezer négyzetméter bérbe adható területtel rendelkező Corvin Plaza.

Elkezdődött az 50 milliárd forintos és 85 ezer négyzetméteres Váci Greens irodakomplexum építése.

Több szálloda is becsődölt 2010-ben: többek között a hőgyészi négycsillagos Gróf Apponyi Kastélyszálló, amit nettó 1,8 milliárdos irányáron hirdettek meg; a hévízi Rogner Hotel & Spa Lotus Thereme szálloda; az Európa és Rege hotelek, illetve az akkori hírek szerint néhány budapesti ötcsillagos szállodában is szinteket kellett lezárni az alacsony kihasználtság miatt.

Tőzsdére ment az Appeninn.

Átadták a felújított Margit hidat egy év, tizenegy hét, és két nap után, a felújítás összege közel 20,8 milliárd forint volt.

Cikksorozatunk folytatódik, hamarosan megnézzük, hogy mi történt 2011-ben a hazai ingatlanpiacon és a Property Investment Forum konferencián.