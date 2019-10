Hatalmas irodaterületre kötött szerződést az olajcég a Váci úti folyosón

Az ExxonMobil’s Global Business Services Center a tervek szerint 2022 első negyedévében átadásra kerülő GTC Pillar teljes egészére szóló bérleti szerződést kötött. A hazai irodapiac tranzakcióinak történetében ez a legnagyobb megállapodás, amit még fejlesztés alatt álló irodára kötöttek. A tranzakció során a bérlőt a CBRE képviselte.

A Váci úti irodafolyosó közelében, a GTC Pillar fejlesztés alatt álló irodaházában választotta ki az ExxonMobil a hozzávetőlegesen 27 500 négyzetméteres irodáját. A rekordméretű tranzakció során a bérlőt a CBRE képviselte.

Mivel az épület egészét az ExxonMobil veszi bérbe, részese lehet a design kialakításának és az építés fázisainak is. A felek közötti folyamatos egyeztetés a biztosíték arra, hogy a Pillar valóban a bérlő igényeinek megfelelően készül el, a környezettudatos megoldásoktól az elektromos töltőállomásokon át az éttermek és gyermeknapközi kialakításáig, valamint az egyéb kényelmi szolgáltatásokig. Az ExxonMobilnak most is a XIII. kerületben van a budapesti irodája, ahol jelenleg 1400 munkavállaló dolgozik.