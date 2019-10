A jövő módszerével építik a hatalmas ingatlant

Egy új raktárépület fejlesztését jelentették be a Prologis Park Budapest-Harbor területén. Az új ingatlant BIM (Building Information Modeling) módszerrel tervezték, kialakítása során pedig számos, a fenntarthatóságot és hatékony működést segítő megoldást alkalmaznak - szerepel a Prologis közleményében.

Megkezdődött egy új, modern, 14 000 négyzetméteres spekulatív épület fejlesztése a Prologis Park Budapest-Harbor területén, az épület várhatóan 2020 második negyedévében készül el, és saját, külön autópálya lejáraton keresztül is megközelíthető lesz. A Portfolio Ingatlan Adatbázisa alapján a Prologis Park Budapest-Harbor területén az eddigi összes 141 ezer négyzetméteres állományból, jelenleg valamivel több mint 10 ezer négyzetméter a kiadó raktárterület.

Az épületet BIM (Building Information Modeling) módszerrel tervezték. Az intelligens, 3D modellezésen alapuló tervezési rendszer különböző eszközökkel és adatokkal segíti az építészek, mérnökök és a kivitelezést végző szakemberek munkájának hatékonyságát az épület és infrastruktúrájának tervezési, kivitelezési és üzemeltetési szakaszaiban. A BIM alkalmazása a felhasználói élményt is növeli, valamint ösztönzi a szén-dioxid-semleges energiafelhasználást, amely minden fejlesztésünk esetén kiemelt szempont. Nem ez az első BIM-mel tervezett raktárépületet a Prologis Park Budapest-Harbor területén, idén áprilisban adták át, az első ilyen 10 600 négyzetméteres épületet.

Kapcsolódó cikkünk 2019. 04. 10. Átadták az első BIM-mel tervezett raktárat

Property Investment Forum 2019 A Property Investment Forumon egy teljes szekció szól majd a BIM technológiáról. Találkozzunk a Graphisoft BIM & Future Architecture szemináriumán!

A BIM technológia egyértelműen az egyik legnagyobb lépés az építészetben a digitalizáció óta, a jövő és már a jelen építészeti megoldásainak is szerves részét képezi, főleg egy olyan környezetben, amikor a munkaerőhiány komoly költség- és időbeli gondokat okoz a tervezés, kivitelezés és a későbbi üzemeltetés során is. Muszáj a hatékonyság növelése felé terelni ezt a területet is, arról nem is beszélve, hogy a fenntarthatósági szempontoknak is könnyebb megfelelnie egy olyan épületnek, ahol az üzemeltetésben például okos mérőórák segítik a víz-, gáz- és villamosenergia-fogyasztás optimalizálását.

"Prémium elhelyezkedése mellett az új épület vonzerejét további, a parkban dolgozók jólétét támogató kényelmi szolgáltatások is növelik, mint például a grillezési lehetőséget biztosító rekreációs helyszín, kispályás focipálya és tágas zöldterület."- mondta el Martin Polák, a Prologis kelet-közép-európai regionális vezetője.

A szakértő november 21-én a Property Investment Forumon a környező országok ingatlanpiaci helyzetéről szóló kerekasztalbeszélgetés résztvevője lesz:

Lássuk a kontextust - Szárnyalunk, de nem csak mi

Beszélgetés résztvevői:

Martin Polák, kelet-közép-európai regionális vezető, Prologis