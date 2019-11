Emiatt vannak sokan befeszülve a magyar munkahelyeken

A mai munkaerőpiacon számos generáció működik együtt, amelyek közül a sokat emlegetett Z- és Y-generáció tagjai a legfiatalabbak. Az egyes korosztályoknak mindig is különbözött a látásmódjuk, de úgy tűnik, hogy a digitalizáció mindezt tetézi. Lehetséges így egyáltalán hatékonyan együttműködni? Erről beszél Steigervald Krisztián generációkutató a november 20-ai Big Office Day Konferencián.

Az, hogy egy munkahelyen vannak különböző generációk, nem újdonság. Ahogy az sem, hogy az egyes korosztályok tagjai között vannak ellentétek. Ami viszont újdonság, hogy az infokommunikációs társadalomban felgyorsult folyamatok miatt tovább nőtt a generációk közötti szakadék.

A legtöbb konzervatívan működő cég, de még a kvázi modern is kínlódik a digitális szervezet kihívásaival, ami most már elkerülhetetlen. Nem csak a Z-generáció miatt, hanem a már rendszerben mozgó Y-generációsok miatt is. Ennek leképeződései a befuccsolt régi toborzási technikák, a fluktuáció és a munkaerőhiány

– mondta el a Pénzcentrumnak korábban Steigervald Krisztián generációkutató, a Parkway 5521 alapítója, aki a november 20-ai Big Office Day Konferencián tart előadást a munkahelyi generációs feszültségekről.

Mi a feszültség forrása?

A Z-generációsok okoseszközzel a kezükben a világ majdnem minden tudásának birtokában vannak, ráadásul az online térben dominálnak személytelen - tehát kortalan - kommunikációs kapcsolatok. Ők azt is világosan látják, hogy bizonyos dolgokhoz jobban értenek, mint a szüleik és a tanáraik. Ebből következik például, hogy csak azért mert egy rangban fölöttük álló vagy nagyobb tapasztalattal bíró személlyel beszélgetnek, nem fogják véka alá rejteni a véleményüket. Emellett az is jellemző, hogy feladatban, de még inkább projektben gondolkodnak, olyan tevékenységekben, amikből van mit tanulni, amivel aztán tovább lehet lépni.

Generációk a mai munkaerőpiacon:

Z-generáció: 1995-2010 között születettek

Y-generáció: 1984 és 1994 között születettek

X- generáció: 1960-1983 között születettek

Baby boomer generáció: 1940 és 1959 között születettek

Nehéz, de van megoldás

A fiatal munkavállalókat befogadó munkahelyeknek is meg kell tanulni kezelni az ő személyiségüket, értékeiket és működésüket ahhoz, hogy kihozzák belőlük a legjobbat. Steigervald Krisztián szerint alapvetően sehová sem vezet az elterjedt személet, hogy tiszteletlenek, figyelmetlenek, tehát semmire nem alkalmasak.

Hogyan közelíthetnek egymáshoz a látásmódok?

Hogyan lehet minél hatékonyabb a generációk közötti együttműködés?

Milyen szervezeti felépítésre és milyen döntéshozókra van ehhez szükség?

Többek között ezekre a kérdésekre ad választ a generációkutató “Megfiatalodni vagy megújulni? - A munkahelyi generációs feszültségek feloldása aktív és passzív módszerekkel” című előadásában a Big Office Day Konferencián november 20-án a Groupama Arénában, ahol a legtöbb hazai ágazat stratégiai döntéshozója, és HR-szakembere jelen lesz.