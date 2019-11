Gombamód nőnek ki a földből a felhőkarcolók a közeli fővárosban: a magyarok is benne vannak (képek)

Egyre aktívabbak a magyar fejlesztők a lengyel ingatlanpiacon. Nemrég a WING vásárolt többségi tulajdonrészt az Echo Investment ingatlanfejlesztő cégben, majd a Futureal zárta le egy varsói irodaház akvizícióját. Az érdeklődés nem véletlen, ugyanis a likviditás és az irodapiaci hozamok összefüggésében Varsó az egyik legvonzóbb európai főváros, ahol a fejlesztők egymás mellett húzzák fel magasabbnál magasabb toronyházaikat. A napokban a Poland Today meghívására az egyik épülő toronyház tetejéről nézhettük meg a lengyel főváros legnagyobb fejlesztéseit, amiről az azt követő CEE Summit 2019 konferencián részletesebben is beszéltek a szakértők.

A Wing csoport október 16-án adásvételi szerződést írt alá a vezető lengyel ingatlanfejlesztő, a varsói tőzsdén jegyzett Echo Investment SA többségi tulajdonrészének megvásárlására. A Wing az Echo hosszú távú növekedési programját támogatva, stratégiai befektetőként száll be a vállalatba. A tranzakció, amely által a magyar Wing régiós szintű ingatlanvállalkozássá léphet elő, a lengyel versenyhatóság jóváhagyását követően lép hatályba. Nem sokkal később egy másik magyar fejlesztő, a Futureal-csoport is bejelentett egy lengyel vásárlást, melynek keretében egy irodaházat vásárolt meg. A 16 éves épület a tervek szerint teljes modernizáción és újrapozicionáláson esik át, hogy megfeleljen a legmagasabb bérlői elvárásoknak.

Két héten belül tehát két magyar cég is bekerült a hírekbe a lengyel irodapiac kapcsán, de a magyarok mellett számos más külföldi fejlesztő és befektető jelent meg az elmúlt években Varsóban. A régiós országok közül Lengyelországban a legmagasabb a külföldi és legalacsonyabb a hazai befektetők aránya - mondta el Varsóban tartott előadásában Simon Mallinson, Executive Managing Director Real Capital Analytics.

Az elmúlt 5 évben az adott országba érkezett befektetési tőke eredet szerinti megoszlása (kék: hazai, világosbarna: európai, sötétbarna: Európán kívüli), Forrás: Simon Mallinson, Real Capital Analytics

Korrekt hozamok, kimagasló likviditás

Felmerül a kérdés, hogy miért ennyire népszerű célpont Varsó a külföldi befektetők körében, miközben rendkívül alacsony a hazai befektetők aránya. Utóbbi a szakértők szerint a helyi cégekre vonatkozó jogi környezettel magyarázható, emellett viszont a lengyel fővárosban a nyugat-európai fővárosokhoz hasonló likviditás mellett annál magasabb hozamok realizálhatók.

Míg Budapesten 3,6 millió négyzetmétert tesz ki a saját tulajdonú és a bérirodák volumene, addig a hasonló népességű Varsóban ugyanez a 6 milliót közelíti. Már ez a szám is jól mutatja a lengyel főváros irodapiacon betöltött régiós vezető szerepét, ami a teljes ingatlanpiaci befektetési volumenben is megmutatkozik.

Befektetési volumen alakulása a régiós országokban 2007 és 2019 első három negyedéve között (milliárd euró), Forrás: Simon Mallinson, Real Capital Analytics

Az irodapiacot tekintve mind Budapest, mind Varsó relatíve olcsónak számít. A budapesti 5,75 százalékos prémium hozamszintnél ugyan 1 százalékponttal alacsonyabb a varsói, de még ez is magasabb, mint a hasonló likviditású Barcelonában, ahol 3,5 százalék körül alakulnak a hozamok. Ezek alapján mindkét főváros a jövőben is vonzó lehet a befektetők és a fejlesztők számára, ami az utóbbi években a magyar fővárosban is látszik, de igazán látványos méreteket a lengyel fővárosban mutat.

Elérhető hozamok és piaci likviditás Európa városaiban (függőleges tengely: piaci likviditás, vízszintes tengely: prémium hozamszint), Forrás: Simon Mallinson, Real Capital Analytics

Képeken a varsói fejlesztések

A fentiek alapján sejthető, hogy Varsó üzleti negyedén végignézve számos toronyház építése zajlik, melyek többségében irodák kapnak majd helyet. A négy legnagyobb fejlesztő a magyar vásárlás által is érintett Echo Investment, a belga Ghelamco, a svéd Skanska és a szlovák HB Reavis. A befektetők között pedig egyelőre az Európán kívüli tőke van legnagyobb mértékben jelen, ahol Kína helyét Dél-Korea kezdi átvenni. Mindezt egyébként a térségbe irányuló közvetlen repülőjáratok növekvő száma is bizonyít. Az alábbiakban a Widoktowers nevű fejlesztés alatt álló irodaház 95 méteres magasságából nézhetjük végig Varsó belvárosának fejlesztéseit, melyek között a HB Reavis által fejlesztett, 310 méteresre tervezett Varso Place is megtalálható.