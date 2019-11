Nemek harca - Mit akarnak a nők, és mit a férfiak az irodában?

Ahogy az életben számos dologról másként gondolkoznak a nők és a férfiak, úgy a mindennapi munkavégzés során is bőven vannak különbségek. Egy cég, látva a jelenlegi munkaerőhiányos környezetet, egyáltalán nem mindegy, hogy milyen felszereléseket, eszközöket, és kényelmi extrákat biztosít a munkavállalói számára. Egy állítható magasságú asztal, egy mozgásérzékelős világítás, vagy éppen a tárgyalók kihasználtságát figyelő rendszer a legfontosabb? Hogy pontosan melyikre, és milyen arányban van igény, az jócskán eltérhet egy női és egy férfi dolgozó esetében. Az Offiseven és a Portfolio közös felméréséből kiderül, hogy mit akarnak a nők, és mit a férfiak az irodában.

A munkakörnyezet meghatározó a cégek mindennapjaiban, a munkavállalók számára a különböző eszközök, felszereltség, technikai megoldások a munkavégzésre, az irodában töltött hangulatra és hosszabb távon a cégnél töltött időre is hatással lehet.

Egyre több cikk jelenik meg arról, hogy okos irodaházak épülnek, újabbnál újabb technológiai megoldások jelennek meg az irodai munka megkönnyítésére. De vajon tisztában vannak-e a cégek azzal, hogy a különböző korosztályú, nemű, beosztású, vagy munkakörnyezetben dolgozók számára, melyek a legfontosabb szempontok, amitől hatékonyabban és nagyobb kedvvel tudnak dolgozni. Az Offiseven, az MN6 és a Portfolio egy közös kutatásában arra voltunk kíváncsiak, hogy milyen technológiai felszereltség jellemző az irodákban, és a munkavállalóknak ezzel kapcsolatosan milyen preferenciáik vannak.

Nők, férfiak és az IT szakemberek

A felmérésben három nagyobb terület került fókuszba:

Milyen a magyarországi munkahelyek technológiai felszereltsége a WELL iroda kritériumait is figyelembe véve?

A magyarországi munkavállalók szerint mely technológiai megoldások segíthetnék elő a hatékony munkavégzést?

Milyen egészségét támogató megoldásokat alkalmaznak a munkahelyeken?

A felmérésből nagyon sok minden kiderül, mi most egyet emelnénk ki ezek közül, (a többit a Big Office Day - Office Stage ingyenes klubeseményén meghallgathatják az érdeklődők) méghozzá azt, hogy a válaszoló nem IT szektorban dolgozó nők és férfiak, illetve az IT területen dolgozók milyen technikai eszközöket tartanak a legfontosabbnak az irodában. Mindkét nem esetében és azoknál is, akik IT területen dolgoznak a legfontosabb technikai megoldás az automatizált frisslevegő-befúvás volt. Mindhárom vizsgált csoportban a válaszadók több mint 60 százaléka tartotta ezt egy elengedhetetlen tényezőnek. A csoportok számára szintén fontos volt a természetes napfény, azonban az elektromosan állítható magasságú asztal a férfiak körében már hátrébb került a listában. A férfi irodisták magasabb arányban választották a zónánkénti hőbeállítási lehetőséget és a szabályozható termosztátokat. A női dolgozók között a friss levegő és a természetes napfény után a harmadik legnagyobb arányban megszavazott szükséges technológia, a zónánkénti hőbeállítás volt.

Technológiai megoldások, amelyre a munkavállalók vágynak

Forrás: Offiseven

A WELL orvosok, pszichológusok és épületgépészek bevonásával végrehajtott többéves kutatási programon alapul, 10 területet ölel fel, és folyamatos mérésekre épül. A minősítési rendszer már Magyarországon is elérhető, és olyan belső terek létrehozását eredményezi, amelyek pozitív hatással vannak az ott dolgozók egészségére és közérzetére, illetve amelyek az energiahatékonysági követelményeknek is megfelelnek.

