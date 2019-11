MNB: Budapesten már mérséklődik a lakásárak emelkedési üteme

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Bár a KSH és a Takarék is stagnálást mért a lakásárak változását tekintve az előző negyedévhez képest, az MNB Lakáspiaci Jelentése szerint tovább emelkedtek az árak. Noha éves szinten még a KSH is kétszámjegyű emelkedést mért (az új lakásoknál 12, a használt lakásoknál 14 százalékkal) az MNB elemzése szerint országosan ennél valamivel magasabb, 17,1 százalékos ütemben emelkedtek az árak. Budapesten minimálisan mérséklődött a drágulás üteme, egy év alatt 24,8 százalékról 22,5 százalékra lassult az áremelkedés és a következő negyedévben további lassulás várható. A most épülő új lakások tömeges csúszása miatt a második negyedévben ideiglenesen csökkent az új átadások száma.