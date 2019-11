Magyarországon a digitális analfabéták akasztják meg a papírmentesítést

A magyar lakosság 23 százaléka digitális analfabéta, 27 százaléka pedig digitálisan alacsonyan képzett, így sok ügyfélnél ma nehéz dolga van a szolgáltatóknak az ügyfelek digitális csatornákra terelésével. Ugyanakkor a digitális bennszülöttek mellett az idősebb generációkban is javul ez a mutató, digitális robbanás előtt állunk, és a nagyvállalatok belső működésében is óriási hatékonyságjavulást hozhat, ha a papír alapú folyamatokat digitálisra cserélik. A digitális dokumentumkezelés volt Big Office Day 2019 konferenciánk második, technológiai fókuszú panelbeszélgetésének középpontjában, a beszélgetés moderátora Lám István (Tresorit) volt.

Garamszegi Tamás (Díjbeszedő Holding) a panelbeszélgetésen elmondta, a holding havonta 600 ezer papír alapú és 800 ezer digitális számlát (főleg a Díjneten keresztül) bocsájt ki. A belső folyamatok a digitalizáció révén lényegesen hatékonyabbak lettek, gyakorlatilag a partnereikkel is csak digitálisan dolgoznak, de az ügyfél oldalon a kommunikáció nem mindig lehet digitális: ha az ügyfelek nem digitális csatornát választanak, akkor a digitális folyamatot át kell alaktani papíralapúvá, vagyis a digitalizációs folyamat itt megakad.

Végh István (Allianz) elmondta, az Allianznál a teljes küldemény-populáció nagyjából 80 százaléka digitális dokumentum, ebben a számlák és más küldemények is benne vannak. Technológia nélkül nincs digitális működés, de fontos, hogy legyenek olyan termékek és olyan szabályozás is, ami támogatja a digitalizációt. Ma már a GFB-területen szinte minden kötvény digitális, míg más termékek esetében sokkal alacsonyabb ez az arány. A vállalati kultúrát is kezelni kell, de az ügyfél igénye a legfontosabb: az idősebb korosztályban például nem lehet hatékonyan működni digitálisan. Évente 3,5 millió papír alapú küldeménye és 17,5 millió digitális küldeménye van nagyjából az Allianznak. A működési költségek a papírhoz kapcsolódóan (postázás, nyomtatás, díjak, egyebek) a teljes költség nagyjából 60 százalékát teszik ki, vagyis összességében kb. háromszor drágább a papír alapú dokumentumkezelés, mint a digitális.

Koczka Dániel (MKB Digital) kifejtette, az MKB banknál egy nagy kampányt indítottak a dokumentumok digitális kezelésére az ügyfelek körében, a kiállított dokumentumok több mint fele már digitális, de még mindig nagy a tér a digitalizáció előtt a szektorban. A belső munkavállalók és az ügyfelek edukálása kulcsfontosságú abban, hogy a digitalizációt sikerre vigyék. Ugyanakkor folyamatosan bővül az a kör az idősebb korosztályban is, akik hajlandóak digitálisra váltani, a nyugdíjasok körében is egyre többen használják a Skype-ot, és más digitális eszközöket. A fióki ügyintézők sok időt töltöttek korábban a dokumentumok adminisztrálásával, a digitalizációval időt tudtak felszabadítani náluk, de alapvetően nem költséget csökkentenek ezzel, hanem az ügyfélélményt javítják.

Varga László (DMS One) szerint a nagy tömegű dokumentum-előálltásban még sokat kell fejlődnie a magyar piacnak, ugyanakkor vannak a területen élen járó cégek, de ma még az út első harmadában vagyunk, azaz a dokumentumok kétharmada még papír alapú. Az iparági tapasztalatok szerint 20-30 százalékot lehet spórolni költség oldalon a digitális dokumentumkezeléssel, ugyanakkor nagy a hozzáadott értéke, hogy a digitális adatokat, számlákat, szerződéseket sokkal egyszerűbb visszakeresni, kezelni, az ügyfélélményt ez nagyban tudja javítani. A digitalizáció nagy robbanás előtt van, ha az állam az elektronikus ügyintézésre tudja szoktatni a lakosságot, ez még jobban beindulhat, jó példa erre a NAV adóbevallások digitálissá tétele.